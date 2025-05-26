Женщина и 3-летний ребенок погибли, а водитель покончил с собой в ДТП в Харьковской области, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Харьковщине в ДТП погибла 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Водитель, который спровоцировал аварию, совершил самоубийство на месте аварии.
Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.
Авария произошла 25 мая около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.
"Предварительно, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения",- рассказали в полиции.
В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai - 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.
Правоохранители рассказали, что 52-летний водитель Hyundai Tucson, находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, совершил самоубийство.
Водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс.
Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
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Написано на Французькій мові - французьке. Й т.п.
Може бути на різних сайтах.
краще б вже він самовбився ДО трагедії, і десь подалі-наодинці, або загинув у бою проти кацапа-окупанта, як Громадянин, Герой..
ХАЙ ЛЕТИТЬ. ПРИЙДЕ ЧАС ЙОГО ЗУПИНЯТЬ ЗАТО ВИ НЕБУДЕТЕ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА НАВІТЬ ЯКШО ВИ 100% ПРАВІ ЗГІДНО ПДР.