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Новости Фото ДТП на Харьковщине
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Женщина и 3-летний ребенок погибли, а водитель покончил с собой в ДТП в Харьковской области, - полиция. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Харьковщине в ДТП погибла 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Водитель, который спровоцировал аварию, совершил самоубийство на месте аварии.

Об этом сообщила полиция Харьковской области, информирует Цензор.НЕТ.

Авария произошла 25 мая около 14:40 на автодороге Харьков-Ахтырка вблизи села Крупчино Богодуховского района.

ДТП в Харьковской области

"Предварительно, водитель Hyundai Tucson, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения и не справился с управлением транспортным средством. Это привело к касательному столкновению с попутным автомобилем Fiat Tipo и с последующим столкновением с транспортным средством Renault Magnum с полуприцепом, который ехал по встречной полосе движения",- рассказали в полиции.

ДТП в Харьковской области

В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Hyundai - 45-летняя женщина и трехлетняя девочка.

Правоохранители рассказали, что 52-летний водитель Hyundai Tucson, находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения, совершил самоубийство.

ДТП в Харьковской области

Водители других автомобилей испытали острую реакцию на стресс.

Полиция устанавливает обстоятельства трагедии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Читайте также: В Украине возросло количество ДТП с погибшими. Больше всего жертв - из-за превышения скорости

Автор: 

ДТП (7684) самоубийство (1011) Харьковская область (1018)


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Топ комментарии
+25
Судя по состоянию Тушкана - а оно вполне приличное - ребенок и жена были на заднем сидении, и ребенок не был в детском кресле. Водитель возможно был пристегнут, плюс подушки. А они сидели вместе, возможно ребенок сидел на руках - а там шансов мало при такой аварии, мать своим весом просто ребенка раздавит в лепешку. Соблюдайте ПДД, они не так просто написаны. Жалко людей, в наше опасное время еще и вот так заканчивать...
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25.05.2025 23:58
+22
К сожалению, большинство водителей пренебрегают ПДД... Вечно спешат, "плюя" на других участников дорожного движения. И хорошо, если в конечном итоге, страдают сами.
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25.05.2025 23:48
+20
сум. покойтесь з миром
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25.05.2025 23:42
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сум. покойтесь з миром
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25.05.2025 23:42 Ответить
У США в 2022 році внаслідок автокатастроф загинуло близько 42 400 людей.
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25.05.2025 23:43 Ответить
((((( люди, життя не цінують... А воно лише одне.
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25.05.2025 23:46 Ответить
Тобі це не допоможе, кацапська морда.
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26.05.2025 03:39 Ответить
Вже ніби й дороги хороші, але ж водіям клемки не хватає.
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26.05.2025 00:12 Ответить
Біда яка((((. Царство Небесне всім((. Дуже боляче((
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25.05.2025 23:45 Ответить
К сожалению, большинство водителей пренебрегают ПДД... Вечно спешат, "плюя" на других участников дорожного движения. И хорошо, если в конечном итоге, страдают сами.
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25.05.2025 23:48 Ответить
Просто шок😢
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25.05.2025 23:55 Ответить
Судя по состоянию Тушкана - а оно вполне приличное - ребенок и жена были на заднем сидении, и ребенок не был в детском кресле. Водитель возможно был пристегнут, плюс подушки. А они сидели вместе, возможно ребенок сидел на руках - а там шансов мало при такой аварии, мать своим весом просто ребенка раздавит в лепешку. Соблюдайте ПДД, они не так просто написаны. Жалко людей, в наше опасное время еще и вот так заканчивать...
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25.05.2025 23:58 Ответить
Загинули люди в фіаті
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26.05.2025 09:21 Ответить
Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai - 45-річна жінка та трирічна дівчинка.
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26.05.2025 10:58 Ответить
Просто дополнительные штрихи к ужасной картине человеческого горя - отец за 50, мать за 40. И их малолетний, возможно очень ожидаемый и выстраданый ребенок. И тут такое, я могу - хотя конечно не могу - представить что почувствовал отец когда понял что жена и ребенок погибли. Может если бы кто то был рядом - его бы смогли остановить...но получилось как получилось.
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26.05.2025 18:36 Ответить
Так, це жахлива трагедія. І ми не маємо права засуджувати, бо не знаємо деталей аварії. Тепер вони в кращому світі. Разом.
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26.05.2025 22:54 Ответить
Просто жесть(
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26.05.2025 00:20 Ответить
Є така гарна приказка для водіїв - "Водій, НЕ ПОСПІШАЙ, на тебе чекають вдома!" .
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26.05.2025 00:31 Ответить
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26.05.2025 10:50 Ответить
Сергей навіщо Ви скидаєте мені ці рашиські картинки?
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26.05.2025 11:55 Ответить
Вибачте, взагалі-то це було на українському сайті.

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26.05.2025 12:13 Ответить
Написано на рашиськом язикє - рашиська апріорі.
Написано на Французькій мові - французьке. Й т.п.
Може бути на різних сайтах.
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26.05.2025 21:30 Ответить
шкода загиблих жінку та дитинку, а от емоційнонестабільного, круторогого жлоба-чумахєра - ажніяк..
краще б вже він самовбився ДО трагедії, і десь подалі-наодинці, або загинув у бою проти кацапа-окупанта, як Громадянин, Герой..
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26.05.2025 07:14 Ответить
Вбив двох людей - скоїв самогубство. Другий вбив сотні тисяч людей, скалічив не менше - нормально себе почуває, морда росте, продовжує вбивати.
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26.05.2025 07:55 Ответить
У х7йла немає совісті, він буде вбивати, квцап - нелюдь.
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26.05.2025 11:57 Ответить
Йдеться не про царка мокшанського, там таких крім ***** багато мільйонів. Я про ту мерзоту, яку вкраїнчики вперли в крісло президента України, і яка разом зі своїм хазяїном і кумиром путіним вбила сотні тисяч українців і продовжує вбивати. І нічого, не переймається, пика росте., а вкраїнчики аплодують.
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26.05.2025 15:15 Ответить
або його дитина була та жінка, або внучка... куди ж ти летів, чортів придурок...
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26.05.2025 09:07 Ответить
На самом деле судя по состоянию автомобиля - он никуда особо не летел. Кузов автомобиля имеет минимальные повреждения, и если водитель остался жив и достаточно цел чтобы вылезти из машины, увидеть что случилось с его семьей и наложить на себя руки - то удар был не такой и сильный. Отсюда делаем простой вывод - пассажиры не были в автокресле и не были пристегнуты. В противном случае все трое были бы живы. Да, в больнице с переломами и ушибами - но живые. Ребенок, которого правильно пристегнули в автокресле - способен пережить всех остальных в автомобиле при практически любой аварии. Потому что ребенок мало весит, и потому своим весом он не ломает сам себя. Тот же самый кот, падая с высоты - выживает не потому что он кот и знает особые законы физики - а потому что кот обычно достаточно легкий. F=mV^2. А в автокресле ребенок упакован так как не каждый автогонщик.
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26.05.2025 18:42 Ответить
Прохання до усіх водіїв на дорозі - ЯКШО ВИ БАЧИТЕ ШО ЧЕРГОВИЙ ,,ШУМАХЄР" КОДИСЬ ЛЕТИТЬ ПОСПІШАЄ БУДЬ ЛАСКА ДАЙТЕ ЙОМУ ДОРОГУ, КОЛИ ВОНО ВАС ОБГАНЯЄ ПРИТОРМОЗІТЬ ШОБИ ВОНО ВАС ОБІГНАЛО.
ХАЙ ЛЕТИТЬ. ПРИЙДЕ ЧАС ЙОГО ЗУПИНЯТЬ ЗАТО ВИ НЕБУДЕТЕ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА НАВІТЬ ЯКШО ВИ 100% ПРАВІ ЗГІДНО ПДР.
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26.05.2025 09:16 Ответить
 
 