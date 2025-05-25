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Новини Фото ДТП на Харківщині
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Смертельна ДТП сталася на Харківщині: жінка та дитина загинули, водій скоїв самогубство, - поліція. ФОТОрепортаж

На Харківщині в ДТП загинула 45-річна жінка і трирічна дитина. Водій, який спричинив аварію, здійснив самогубство на місці аварії.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.

дтп на харківщині

"Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху",- розповіли в поліції.

дтп на харківщині

Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

Правоохоронці розповіли, що 52-річний водій Hyundai Tucson, перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, скоїв самогубство.

дтп на харківщині

Водії інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес.

Поліція встановлює обставини трагедії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 

Читайте також: В Україні зросла кількість ДТП з загиблими. Найбільше жертв – через перевищення швидкості

Автор: 

ДТП (4480) самогубство (645) Харківська область (1026)


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Топ коментарі
+25
Судя по состоянию Тушкана - а оно вполне приличное - ребенок и жена были на заднем сидении, и ребенок не был в детском кресле. Водитель возможно был пристегнут, плюс подушки. А они сидели вместе, возможно ребенок сидел на руках - а там шансов мало при такой аварии, мать своим весом просто ребенка раздавит в лепешку. Соблюдайте ПДД, они не так просто написаны. Жалко людей, в наше опасное время еще и вот так заканчивать...
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25.05.2025 23:58
+22
К сожалению, большинство водителей пренебрегают ПДД... Вечно спешат, "плюя" на других участников дорожного движения. И хорошо, если в конечном итоге, страдают сами.
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25.05.2025 23:48
+20
сум. покойтесь з миром
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25.05.2025 23:42
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сум. покойтесь з миром
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25.05.2025 23:42 Відповісти
У США в 2022 році внаслідок автокатастроф загинуло близько 42 400 людей.
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25.05.2025 23:43 Відповісти
((((( люди, життя не цінують... А воно лише одне.
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25.05.2025 23:46 Відповісти
Тобі це не допоможе, кацапська морда.
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26.05.2025 03:39 Відповісти
Вже ніби й дороги хороші, але ж водіям клемки не хватає.
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26.05.2025 00:12 Відповісти
Біда яка((((. Царство Небесне всім((. Дуже боляче((
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25.05.2025 23:45 Відповісти
К сожалению, большинство водителей пренебрегают ПДД... Вечно спешат, "плюя" на других участников дорожного движения. И хорошо, если в конечном итоге, страдают сами.
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25.05.2025 23:48 Відповісти
Просто шок😢
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25.05.2025 23:55 Відповісти
Судя по состоянию Тушкана - а оно вполне приличное - ребенок и жена были на заднем сидении, и ребенок не был в детском кресле. Водитель возможно был пристегнут, плюс подушки. А они сидели вместе, возможно ребенок сидел на руках - а там шансов мало при такой аварии, мать своим весом просто ребенка раздавит в лепешку. Соблюдайте ПДД, они не так просто написаны. Жалко людей, в наше опасное время еще и вот так заканчивать...
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25.05.2025 23:58 Відповісти
Загинули люди в фіаті
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26.05.2025 09:21 Відповісти
Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai - 45-річна жінка та трирічна дівчинка.
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26.05.2025 10:58 Відповісти
Просто дополнительные штрихи к ужасной картине человеческого горя - отец за 50, мать за 40. И их малолетний, возможно очень ожидаемый и выстраданый ребенок. И тут такое, я могу - хотя конечно не могу - представить что почувствовал отец когда понял что жена и ребенок погибли. Может если бы кто то был рядом - его бы смогли остановить...но получилось как получилось.
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26.05.2025 18:36 Відповісти
Так, це жахлива трагедія. І ми не маємо права засуджувати, бо не знаємо деталей аварії. Тепер вони в кращому світі. Разом.
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26.05.2025 22:54 Відповісти
Просто жесть(
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26.05.2025 00:20 Відповісти
Є така гарна приказка для водіїв - "Водій, НЕ ПОСПІШАЙ, на тебе чекають вдома!" .
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26.05.2025 00:31 Відповісти
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26.05.2025 10:50 Відповісти
Сергей навіщо Ви скидаєте мені ці рашиські картинки?
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26.05.2025 11:55 Відповісти
Вибачте, взагалі-то це було на українському сайті.

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26.05.2025 12:13 Відповісти
Написано на рашиськом язикє - рашиська апріорі.
Написано на Французькій мові - французьке. Й т.п.
Може бути на різних сайтах.
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26.05.2025 21:30 Відповісти
шкода загиблих жінку та дитинку, а от емоційнонестабільного, круторогого жлоба-чумахєра - ажніяк..
краще б вже він самовбився ДО трагедії, і десь подалі-наодинці, або загинув у бою проти кацапа-окупанта, як Громадянин, Герой..
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26.05.2025 07:14 Відповісти
Вбив двох людей - скоїв самогубство. Другий вбив сотні тисяч людей, скалічив не менше - нормально себе почуває, морда росте, продовжує вбивати.
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26.05.2025 07:55 Відповісти
У х7йла немає совісті, він буде вбивати, квцап - нелюдь.
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26.05.2025 11:57 Відповісти
Йдеться не про царка мокшанського, там таких крім ***** багато мільйонів. Я про ту мерзоту, яку вкраїнчики вперли в крісло президента України, і яка разом зі своїм хазяїном і кумиром путіним вбила сотні тисяч українців і продовжує вбивати. І нічого, не переймається, пика росте., а вкраїнчики аплодують.
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26.05.2025 15:15 Відповісти
або його дитина була та жінка, або внучка... куди ж ти летів, чортів придурок...
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26.05.2025 09:07 Відповісти
На самом деле судя по состоянию автомобиля - он никуда особо не летел. Кузов автомобиля имеет минимальные повреждения, и если водитель остался жив и достаточно цел чтобы вылезти из машины, увидеть что случилось с его семьей и наложить на себя руки - то удар был не такой и сильный. Отсюда делаем простой вывод - пассажиры не были в автокресле и не были пристегнуты. В противном случае все трое были бы живы. Да, в больнице с переломами и ушибами - но живые. Ребенок, которого правильно пристегнули в автокресле - способен пережить всех остальных в автомобиле при практически любой аварии. Потому что ребенок мало весит, и потому своим весом он не ломает сам себя. Тот же самый кот, падая с высоты - выживает не потому что он кот и знает особые законы физики - а потому что кот обычно достаточно легкий. F=mV^2. А в автокресле ребенок упакован так как не каждый автогонщик.
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26.05.2025 18:42 Відповісти
Прохання до усіх водіїв на дорозі - ЯКШО ВИ БАЧИТЕ ШО ЧЕРГОВИЙ ,,ШУМАХЄР" КОДИСЬ ЛЕТИТЬ ПОСПІШАЄ БУДЬ ЛАСКА ДАЙТЕ ЙОМУ ДОРОГУ, КОЛИ ВОНО ВАС ОБГАНЯЄ ПРИТОРМОЗІТЬ ШОБИ ВОНО ВАС ОБІГНАЛО.
ХАЙ ЛЕТИТЬ. ПРИЙДЕ ЧАС ЙОГО ЗУПИНЯТЬ ЗАТО ВИ НЕБУДЕТЕ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА НАВІТЬ ЯКШО ВИ 100% ПРАВІ ЗГІДНО ПДР.
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26.05.2025 09:16 Відповісти
 
 