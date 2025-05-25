Смертельна ДТП сталася на Харківщині: жінка та дитина загинули, водій скоїв самогубство, - поліція. ФОТОрепортаж

На Харківщині в ДТП загинула 45-річна жінка і трирічна дитина. Водій, який спричинив аварію, здійснив самогубство на місці аварії.

Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

Аварія сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.

"Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху",- розповіли в поліції.

Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.

Правоохоронці розповіли, що 52-річний водій Hyundai Tucson, перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, скоїв самогубство.

Водії інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес.

Поліція встановлює обставини трагедії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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