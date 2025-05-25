Смертельна ДТП сталася на Харківщині: жінка та дитина загинули, водій скоїв самогубство, - поліція. ФОТОрепортаж
На Харківщині в ДТП загинула 45-річна жінка і трирічна дитина. Водій, який спричинив аварію, здійснив самогубство на місці аварії.
Про це повідомила поліція Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
Аварія сталася 25 травня близько 14:40 на автодорозі Харків-Охтирка поблизу села Крупчине Богодухівського району.
"Попередньо, водій Hyundai Tucson, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху та не впорався з керуванням транспортним засобом. Це призвело до дотичного зіткнення з попутним автомобілем Fiat Tipo та з подальшим зіткнення з транспортним засобом Renault Magnum з напівпричепом, який їхав по зустрічній смузі руху",- розповіли в поліції.
Внаслідок ДТП на місці події загинули двоє пасажирів Hyundai – 45-річна жінка та трирічна дівчинка.
Правоохоронці розповіли, що 52-річний водій Hyundai Tucson, перебуваючи в стані сильного емоційного потрясіння, скоїв самогубство.
Водії інших автомобілей зазнали гострої реакції на стрес.
Поліція встановлює обставини трагедії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Написано на Французькій мові - французьке. Й т.п.
Може бути на різних сайтах.
краще б вже він самовбився ДО трагедії, і десь подалі-наодинці, або загинув у бою проти кацапа-окупанта, як Громадянин, Герой..
ХАЙ ЛЕТИТЬ. ПРИЙДЕ ЧАС ЙОГО ЗУПИНЯТЬ ЗАТО ВИ НЕБУДЕТЕ СПІВУЧАСНИКОМ ВБИВСТВА НАВІТЬ ЯКШО ВИ 100% ПРАВІ ЗГІДНО ПДР.