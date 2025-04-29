Автобус с украинцами перевернулся возле аэропорта Варшавы: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
Утром на скоростной дороге возле аэропорта Варшавы случились две аварии.
Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.
16 человек, в том числе ребенок, попали в больницы.
ДТП случились на скоростной дороге S2 вблизи аэропорта Шопена в Варшаве.
Сначала автобус с гражданами, в том числе Украины и Беларуси, на съезде с трассы S2 на трассу S7 врезался в охранные барьеры и перевернулся на бок.
Впоследствии, во время спасательных работ, произошла еще одна авария. В авто пожарной охраны врезался грузовик.
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Може, у Варшаві підсадили на Балтику кілька білораханів?