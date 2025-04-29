Автобус с украинцами перевернулся возле аэропорта Варшавы: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром на скоростной дороге возле аэропорта Варшавы случились две аварии.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

16 человек, в том числе ребенок, попали в больницы.

ДТП случились на скоростной дороге S2 вблизи аэропорта Шопена в Варшаве.

Сначала автобус с гражданами, в том числе Украины и Беларуси, на съезде с трассы S2 на трассу S7 врезался в охранные барьеры и перевернулся на бок.

Впоследствии, во время спасательных работ, произошла еще одна авария. В авто пожарной охраны врезался грузовик.

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