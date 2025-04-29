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Новости Фото ДТП
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Автобус с украинцами перевернулся возле аэропорта Варшавы: есть пострадавшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром на скоростной дороге возле аэропорта Варшавы случились две аварии.

Об этом пишет RMF24, передает Цензор.НЕТ.

16 человек, в том числе ребенок, попали в больницы.

ДТП случились на скоростной дороге S2 вблизи аэропорта Шопена в Варшаве.

Сначала автобус с гражданами, в том числе Украины и Беларуси, на съезде с трассы S2 на трассу S7 врезался в охранные барьеры и перевернулся на бок.

Впоследствии, во время спасательных работ, произошла еще одна авария. В авто пожарной охраны врезался грузовик.

Читайте: Микроавтобус с украинцами попал в ДТП в Австрии: четверо погибших. ФОТОрепортаж

Автобус с украинцами перевернулся в Польше
Автобус с украинцами перевернулся в Польше
Автобус с украинцами перевернулся в Польше

Автор: 

ДТП (7674) Польша (8419)


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Топ комментарии
+3
Білоруси їздять в країни Балтії своїми бусами , думаю це все ж тур організований білоруською турфірмою , якщо підтвердиться що громадяни України з автобуса це зрадники з окуп.територій то всіх позбавити громадянства .
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29.04.2025 09:49
+2
Автобус з громадянами України і Білорусі їхав в аеропорт , тобто на травневі свята кудись летіли відпочивати .А що це за громадяни України які через Білорусь їхали , невже з окупованих територій зрадники з виводками ?
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29.04.2025 09:42
+1
Їхала там минулого тижня. Буси з України їдуть з України через Польщу на всю Балтику.
Може, у Варшаві підсадили на Балтику кілька білораханів?
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29.04.2025 09:43
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Автобус з громадянами України і Білорусі їхав в аеропорт , тобто на травневі свята кудись летіли відпочивати .А що це за громадяни України які через Білорусь їхали , невже з окупованих територій зрадники з виводками ?
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29.04.2025 09:42 Ответить
Їхала там минулого тижня. Буси з України їдуть з України через Польщу на всю Балтику.
Може, у Варшаві підсадили на Балтику кілька білораханів?
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29.04.2025 09:43 Ответить
Білоруси їздять в країни Балтії своїми бусами , думаю це все ж тур організований білоруською турфірмою , якщо підтвердиться що громадяни України з автобуса це зрадники з окуп.територій то всіх позбавити громадянства .
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29.04.2025 09:49 Ответить
де ти прочитав що через БРСР їхали?
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29.04.2025 09:48 Ответить
Зараз прочитав що це був рейсовий автобус Мінськ-Брест -Варшава , так що справді виходить що " громадяни " України з Лугандона .
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29.04.2025 11:32 Ответить
Зазвичай, даунбасята літають за кордон з ростова. Якщо вони дійсно з окупованих територій то, як варіант, це можуть бути чи заробітчани, чи "бєжєнци" від руського міра, чи "заслані казачки".
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29.04.2025 10:41 Ответить
я виїхав з Донецької обл 8 місяців тому, чому я зрадник? Знаю ще три родини українців які поки залишаються там. Або молоти язиком?
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29.04.2025 11:50 Ответить
Валерій , а як ти за три роки уникнув ДНРівської тотальної мобілізації ? Ще і звалив у Польщу .Що ти і твоя родина робите для України ? Сотні тисяч українців проливають кров на фронті , ті що в тилу допомагаємо нашому війську , а такі як ти що мільйонами з'їбалися на Захід ви просто користуєтеся тими прівілеями які вам надає український паспорт .
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29.04.2025 12:17 Ответить
мені 71р, мій зять доброволець загинув у 22 р. воював у 25 бригаді,
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29.04.2025 12:26 Ответить
Якщо так то вибачаюсь .Вічна пам'ять і пошана вашому зятю .
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29.04.2025 13:03 Ответить
Повертайтесь додому
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29.04.2025 10:13 Ответить
 
 