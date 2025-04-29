Автобус з українцями перекинувся поблизу аеропорту Варшави: є постраждалі. ФОТОрепортаж

Вранці на швидкісній дорозі біля аеропорту Варшави трапилися дві аварії.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

16 осіб, зокрема дитина, потрапили до лікарень.

ДТП трапилися на швидкісній дорозі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві.

Спочатку автобус із громадянами, зокрема України та Білорусі, на з'їзді з траси S2 на трасу S7 врізався в охоронні бар'єри і перекинувся на бік.

Згодом, під час рятувальних робіт, сталася ще одна аварія. В авто пожежної охорони врізалася вантажівка.

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