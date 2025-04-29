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Новини Фото ДТП
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Автобус з українцями перекинувся поблизу аеропорту Варшави: є постраждалі. ФОТОрепортаж

Вранці на швидкісній дорозі біля аеропорту Варшави трапилися дві аварії.

Про це пише RMF24, передає Цензор.НЕТ.

16 осіб, зокрема дитина, потрапили до лікарень.

ДТП трапилися на швидкісній дорозі S2 поблизу аеропорту Шопена у Варшаві.

Спочатку автобус із громадянами, зокрема України та Білорусі, на з'їзді з траси S2 на трасу S7 врізався в охоронні бар'єри і перекинувся на бік.

Згодом, під час рятувальних робіт, сталася ще одна аварія. В авто пожежної охорони врізалася вантажівка.

Читайте: Мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП в Австрії: четверо загиблих. ФОТОрепортаж

Автобус з українцями перекинувся у Польщі
Автобус з українцями перекинувся у Польщі
Автобус з українцями перекинувся у Польщі

Автор: 

ДТП (4468) Польща (8512)


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Топ коментарі
+2
Автобус з громадянами України і Білорусі їхав в аеропорт , тобто на травневі свята кудись летіли відпочивати .А що це за громадяни України які через Білорусь їхали , невже з окупованих територій зрадники з виводками ?
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29.04.2025 09:42
+2
Білоруси їздять в країни Балтії своїми бусами , думаю це все ж тур організований білоруською турфірмою , якщо підтвердиться що громадяни України з автобуса це зрадники з окуп.територій то всіх позбавити громадянства .
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29.04.2025 09:49
+1
Їхала там минулого тижня. Буси з України їдуть з України через Польщу на всю Балтику.
Може, у Варшаві підсадили на Балтику кілька білораханів?
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29.04.2025 09:43
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Автобус з громадянами України і Білорусі їхав в аеропорт , тобто на травневі свята кудись летіли відпочивати .А що це за громадяни України які через Білорусь їхали , невже з окупованих територій зрадники з виводками ?
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29.04.2025 09:42 Відповісти
Їхала там минулого тижня. Буси з України їдуть з України через Польщу на всю Балтику.
Може, у Варшаві підсадили на Балтику кілька білораханів?
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29.04.2025 09:43 Відповісти
Білоруси їздять в країни Балтії своїми бусами , думаю це все ж тур організований білоруською турфірмою , якщо підтвердиться що громадяни України з автобуса це зрадники з окуп.територій то всіх позбавити громадянства .
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29.04.2025 09:49 Відповісти
де ти прочитав що через БРСР їхали?
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29.04.2025 09:48 Відповісти
Зазвичай, даунбасята літають за кордон з ростова. Якщо вони дійсно з окупованих територій то, як варіант, це можуть бути чи заробітчани, чи "бєжєнци" від руського міра, чи "заслані казачки".
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29.04.2025 10:41 Відповісти
Повертайтесь додому
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29.04.2025 10:13 Відповісти
 
 