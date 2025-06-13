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Новини Фото ДТП з українцями у Франції
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Автобус з українцями потрапив у ДТП у Франції : четверо загиблих, понад 40 травмованих. ФОТО

У французькому департаменті Сарт сталася аварія за участю автобуса, що перевозив українських громадян. Внаслідок ДТП загинули четверо людей, ще понад сорок отримали травми.

Про це повідомила префектура департаменту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на BFMTV.

У Франції автобус з українцями потрапив у ДТП

Інцидент стався у п’ятницю о 11:58 ранку на автомагістралі A81 поблизу містечка Дегре між розв’язками Сілле-ле-Гійом і Ле-Ман-Нор. Автобус, у якому перебували дорослі та підлітки з України, перекинувся в кювет.

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За попередніми даними, окрім чотирьох загиблих, одинадцять осіб отримали серйозні травми, ще 34 людини зазнали легких ушкоджень.

Після аварії рух на автомагістралі було перекрито в обох напрямках для проведення рятувальної операції. До місця події прибули 87 пожежників із Департаментської служби пожежної охорони та рятувальних робіт (SDIS) та 49 пожежних машин. Керівництво рятувальними роботами взяв на себе префект департаменту Сарт Еммануель Обрі.

Поки що не надано додаткової інформації щодо причин аварії, кількості транспортних засобів, що брали участь у ДТП, та даних про постраждалих.

На місце аварії терміново вирушили надзвичайний і повноважний посол України у Франції Вадим Омельченко та співробітники українського посольства. Вони перебувають у постійному контакті з французькими службами для надання допомоги постраждалим та з'ясування обставин трагедії.

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Автор: 

ДТП (4483) Франція (3108)


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От судьба, практически, Увидеть Париж и умереть, да все мы ходим под Богом.
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13.06.2025 17:18 Відповісти
Наші біженці живуть зараз своє краще життя, подорожують світом і повертатися не збираються.
Кому війна, а кому шанс
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13.06.2025 17:53 Відповісти
чоловіки раби, жінки - богині.
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13.06.2025 18:13 Відповісти
Дебіли поїхали кататися...
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13.06.2025 18:01 Відповісти
Яке ж ти ****** в мозк свиняче говнидло. Рідке, смерд.юче.
*****, хто ти, що ти? Який тупорилий ніщеброд? Заткни свою диру й не воняй, падла динєголова.
Не ставинога, а свинога.
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13.06.2025 18:41 Відповісти
Они были там туристами? )
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13.06.2025 19:24 Відповісти
 
 