Окупант на квадроциклі таранить двох своїх спільників на мотоциклі. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на квадроциклі протараних двох своїх поплічників, які були на мотоциклі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП на полі бою зафільмувала камера українського безпілотника.
Топ коментарі
+9 Yuriy Yurkesh
показати весь коментар06.06.2025 10:48 Відповісти Посилання
+4 віктор федорович #394174
показати весь коментар06.06.2025 10:51 Відповісти Посилання
+4 Амандрапапупа
показати весь коментар06.06.2025 10:54 Відповісти Посилання
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Хоча, треба нагородити - грамота і чорний пакет....
Німчура там постійно сситься від кацапських ударних квадрациклових військ..