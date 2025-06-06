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Новини Відео Знищення російських окупантів
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Окупант на квадроциклі таранить двох своїх спільників на мотоциклі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на квадроциклі протараних двох своїх поплічників, які були на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП на полі бою зафільмувала камера українського безпілотника.

Також дивіться: Поранений окупант випав із кузова машини на повному ходу під час евакуації: "Тихо, бл#дь!! Улетел, #бана в рот! ". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17821) ДТП (4481) курйоз (577) мотоцикл (90) бій (180)


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Топ коментарі
+9
дрібниця, але як приємно, вбий рашиста...
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06.06.2025 10:48 Відповісти
+4
А де #бана в рот! "?!
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06.06.2025 10:51 Відповісти
+4
Вась, а Вась, ти висунь пред'яву зі своїми побажаннями нашим військовим, вкажи які ти хочеш переглядати відео, якої якості, з якого ракурсу. А то дійсно, сидить вася, чекає на екшн в якості HD , а йому якесь "не таке" відео підсовують. Якесь неподобство.
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06.06.2025 10:54 Відповісти
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Вась, а Вась, ти висунь пред'яву зі своїми побажаннями нашим військовим, вкажи які ти хочеш переглядати відео, якої якості, з якого ракурсу. А то дійсно, сидить вася, чекає на екшн в якості HD , а йому якесь "не таке" відео підсовують. Якесь неподобство.
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06.06.2025 10:54 Відповісти
дрібниця, але як приємно, вбий рашиста...
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06.06.2025 10:48 Відповісти
А де #бана в рот! "?!
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06.06.2025 10:51 Відповісти
Тому, хто таранив, виписали люлєй чи пристрелили ?
Хоча, треба нагородити - грамота і чорний пакет....
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06.06.2025 11:09 Відповісти
Боевые таварисчи сейчас так коллеге наваляют, что тот свое имя забудет. Боевое братство...
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06.06.2025 11:25 Відповісти
Страйк!
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06.06.2025 11:27 Відповісти
Створив дтп,сподіваюсь наші фпв впаяють штраф у центр прінятія рєшеній.
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06.06.2025 11:35 Відповісти
Творці фільму Шалений Макс мали провидчі здібності
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06.06.2025 11:46 Відповісти
Мабуть їхало на Бєрлін.
Німчура там постійно сситься від кацапських ударних квадрациклових військ..
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06.06.2025 12:13 Відповісти
Куди не станиш, там гімно.
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06.06.2025 12:14 Відповісти
 
 