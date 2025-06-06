Окупант на квадроциклі таранить двох своїх спільників на мотоциклі. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант на квадроциклі протараних двох своїх поплічників, які були на мотоциклі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ДТП на полі бою зафільмувала камера українського безпілотника.

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