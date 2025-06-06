Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на квадроцикле протаранил двух своих товарищей, которые были на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП на поле боя сняла камера украинского беспилотника.

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