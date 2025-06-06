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Оккупант на квадроцикле таранит двух своих сообщников на мотоцикле. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант на квадроцикле протаранил двух своих товарищей, которые были на мотоцикле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ДТП на поле боя сняла камера украинского беспилотника.

Также смотрите: Раненый оккупант выпал из кузова машины на полном ходу во время эвакуации: "Тихо, бл#дь!!! Улетел, #бана в рот!". ВИДЕО

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армия РФ (19670) ДТП (7685) курьез (4063) мотоцикл (86) бой (181)


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Вась, а Вась, ти висунь пред'яву зі своїми побажаннями нашим військовим, вкажи які ти хочеш переглядати відео, якої якості, з якого ракурсу. А то дійсно, сидить вася, чекає на екшн в якості HD , а йому якесь "не таке" відео підсовують. Якесь неподобство.
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06.06.2025 10:54 Ответить
дрібниця, але як приємно, вбий рашиста...
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06.06.2025 10:48 Ответить
А де #бана в рот! "?!
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06.06.2025 10:51 Ответить
Тому, хто таранив, виписали люлєй чи пристрелили ?
Хоча, треба нагородити - грамота і чорний пакет....
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06.06.2025 11:09 Ответить
Боевые таварисчи сейчас так коллеге наваляют, что тот свое имя забудет. Боевое братство...
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06.06.2025 11:25 Ответить
Страйк!
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06.06.2025 11:27 Ответить
Створив дтп,сподіваюсь наші фпв впаяють штраф у центр прінятія рєшеній.
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06.06.2025 11:35 Ответить
 
 