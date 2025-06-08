Жінка та двоє дітей загинули в ДТП на Одещині: поліція встановлює обставини аварії. ФОТО

У неділю, 8 червня, біля населеного пункту Катлабуг у Ізмаїському районі Одещини трапилася в ДТП, у якій загинула мама та двоє її дітей. Ще двоє осіб - чоловік та 12-річна дівчинка постраждали.

Про це в соцмережі фейсбук повідомила поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Правоохоронцями попередньо встановлено, що 37-річний водій автомобіля "ВАЗ" не обрав безпечну швидкість руху, не впорався з керуванням та в’їхав у придорожнє дерево.

В автівці з чоловіком перебувала 41-річна дружина та троє їхніх дітей 4-х місяців, 12-ти та 15-ти років.

Жінка з немовлям та найстаршою дитиною загинули.

12-річну дитину з батьком госпіталізували. В лікарні у водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан спʼяніння.

Поліцейські встановлюють всі обставини аварії. Вирішується питання щодо правової кваліфікації та внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше повідомлялося, що на Харківщині в ДТП загинула 45-річна жінка і трирічна дитина. Водій, який спричинив аварію, здійснив самогубство на місці аварії.

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