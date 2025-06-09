Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии. ФОТО
В воскресенье, 8 июня, возле населенного пункта Катлабуг в Измаиском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погибла мама и двое ее детей. Еще два человека - мужчина и 12-летняя девочка пострадали.
Об этом в соцсети фейсбук сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
Правоохранителями предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.
В машине с мужчиной находилась 41-летняя жена и трое их детей 4-х месяцев, 12-ти и 15-ти лет.
Женщина с младенцем и старшим ребенком погибли.
12-летнего ребенка с отцом госпитализировали. В больнице у водителя отобрали биологические образцы для проверки на состояние опьянения.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Ранее сообщалось, что на Харьковщине в ДТП погибла 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Водитель, который спровоцировал аварию, совершил самоубийство на месте аварии.
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