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Женщина и двое детей погибли в ДТП в Одесской области: полиция устанавливает обстоятельства аварии. ФОТО

В воскресенье, 8 июня, возле населенного пункта Катлабуг в Измаиском районе Одесской области произошло ДТП, в котором погибла мама и двое ее детей. Еще два человека - мужчина и 12-летняя девочка пострадали.

Об этом в соцсети фейсбук сообщила полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

Правоохранителями предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля "ВАЗ" не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и въехал в придорожное дерево.

В машине с мужчиной находилась 41-летняя жена и трое их детей 4-х месяцев, 12-ти и 15-ти лет.

Женщина с младенцем и старшим ребенком погибли.

ДТП в Одесской области

12-летнего ребенка с отцом госпитализировали. В больнице у водителя отобрали биологические образцы для проверки на состояние опьянения.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что на Харьковщине в ДТП погибла 45-летняя женщина и трехлетний ребенок. Водитель, который спровоцировал аварию, совершил самоубийство на месте аварии.

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ДТП (7686) Одесская область (3640) Измаильский район (8) Катлабуг (1)


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Сум. 😥
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09.06.2025 01:49 Ответить
народили третю дитинку щоб чоловіка не призвали. А воно он як обернулося. Сумно.
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09.06.2025 08:02 Ответить
 
 