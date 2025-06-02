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Супружеская пара погибла в результате смертельного ДТП в Луцке. Двое детей травмированы. ФОТОрепортаж

В Луцке утром произошло ДТП, в котором погибла супружеская пара, двое детей были травмированы.

Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

Мальчика госпитализировали, девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой.

"Авария произошла сегодня утром на улице Львовской в Луцке. 34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania и столкнулся с ним. В результате столкновения - он и 40-летняя пассажирка погибли. Еще двое пассажиров, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Читайте: Смертельное ДТП произошло на Харьковщине: женщина и ребенок погибли, водитель совершил самоубийство, - полиция. ФОТОрепортаж

Смертельное ДТП в Луцке 2 июня 2025 года
Смертельное ДТП в Луцке 2 июня 2025 года
Смертельное ДТП в Луцке 2 июня 2025 года

Автор: 

ДТП (7684) Луцк (587) Волынская область (1003) Луцкий район (6)


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Топ комментарии
+2
Батько довбо.об - діти сироти ...
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02.06.2025 12:00
+2
мабуть не були пристебнутими ?
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02.06.2025 12:02
+1
Людський фактор, на дорозі!!
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02.06.2025 12:01
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Батько довбо.об - діти сироти ...
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02.06.2025 12:00 Ответить
"34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці ..." Є пропозіція-- замінити слова "34-річний водій Opel" словами "чегровий ує...ан". А так все вірно.
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02.06.2025 12:48 Ответить
Людський фактор, на дорозі!!
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02.06.2025 12:01 Ответить
мабуть не були пристебнутими ?
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02.06.2025 12:02 Ответить
Це древній 35-річний Опель, там навіть подушок немає...
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02.06.2025 12:07 Ответить
дивлячись яка комплектація.
В мене така була 1990 року - там не було подушок, а от 1994 року то вже є дві - водія і пасажир.
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02.06.2025 12:14 Ответить
Якщо нема бокової то все до дупи....удар боковий
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02.06.2025 13:06 Ответить
жаль людей,особливо дітей,у війну залишитися самими.....
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02.06.2025 12:10 Ответить
При такому зіткненні шансів у водія не багато, навіть якщо був пристебнутий пасок безпеки.
Пасажир на передньому мав більше шансів. Вектра старенька, до 1992 року випуску, а в них "болячки" - це днище, пороги та арки хоча останнє на безпеку не впливає.
Центральна стійка при ударі сильно увійшла в салон, це по фото видно, тому і такі наслідки.
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02.06.2025 12:12 Ответить
та що там говорити, опельок майже ровесник власника, він і при випуску не дуже був міцним а зараз через втому металу то хлам, як і будь-яка інша автівка 20+.
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02.06.2025 12:24 Ответить
знайшов це місце на карті, ну блін хіба так важко там поставити коловий рух, місця ж повно...
а так кожен поворот в сторону міста то квест.
і через кілометер така сама картина.
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02.06.2025 12:21 Ответить
А Сканія шо там валила шо дурна?
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02.06.2025 12:38 Ответить
Та вони там всі валять як скаженні. На тому місці мене ледь не здавив на велосипеді старенький фолькс в 15 році. Я їхав в місто по Львівській, а той дурко стартанув з Європейської. Добре що не мав ні він ні я швидкості і я практично від кузова відштовхнуся руками та впав на правий бік. Проїхав той по передньму колесі вєліка. Словом виклав той водій 600 гривень за колесо - можливо був трішки пийнутий. Там давно треба поставити світлофори. Бо в тому місці кожен тиждень трапляються ДТП.
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02.06.2025 13:10 Ответить
Чи перевірила Поліція телефон водія вантажівкі? Бо міг у телефоні бути й не встигнув зреагувати, це не виправдовує водія Opel але буває що у загибелі людей винних декілька.
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02.06.2025 13:13 Ответить
 
 