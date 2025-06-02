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Супружеская пара погибла в результате смертельного ДТП в Луцке. Двое детей травмированы. ФОТОрепортаж
В Луцке утром произошло ДТП, в котором погибла супружеская пара, двое детей были травмированы.
Об этом сообщил Департамент коммуникации Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
Мальчика госпитализировали, девочку после оказания медицинской помощи отпустили домой.
"Авария произошла сегодня утром на улице Львовской в Луцке. 34-летний водитель Opel, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении грузовику Scania и столкнулся с ним. В результате столкновения - он и 40-летняя пассажирка погибли. Еще двое пассажиров, 6-летний мальчик и 12-летняя девочка, получили телесные повреждения", - говорится в сообщении.
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В мене така була 1990 року - там не було подушок, а от 1994 року то вже є дві - водія і пасажир.
Пасажир на передньому мав більше шансів. Вектра старенька, до 1992 року випуску, а в них "болячки" - це днище, пороги та арки хоча останнє на безпеку не впливає.
Центральна стійка при ударі сильно увійшла в салон, це по фото видно, тому і такі наслідки.
а так кожен поворот в сторону міста то квест.
і через кілометер така сама картина.