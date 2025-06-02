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Подружжя загинуло внаслідок смертельної ДТП у Луцьку. Двох дітей травмовано. ФОТОрепортаж
У Луцьку вранці сталася ДТП, в якій загинуло подружжя, двох дітей було травмовано.
Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Хлопчика госпіталізували, дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому.
"Аварія трапилася сьогодні зранку на вулиці Львівській у Луцьку. 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею. Внаслідок зіткнення - він та 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+2 Псамметих II
показати весь коментар02.06.2025 12:02 Посилання
+1 Роман с камнем
показати весь коментар02.06.2025 12:00 Посилання
+1 Oleksandr Valovyi
показати весь коментар02.06.2025 12:01 Посилання
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В мене така була 1990 року - там не було подушок, а от 1994 року то вже є дві - водія і пасажир.
Пасажир на передньому мав більше шансів. Вектра старенька, до 1992 року випуску, а в них "болячки" - це днище, пороги та арки хоча останнє на безпеку не впливає.
Центральна стійка при ударі сильно увійшла в салон, це по фото видно, тому і такі наслідки.
а так кожен поворот в сторону міста то квест.
і через кілометер така сама картина.