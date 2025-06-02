УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12590 відвідувачів онлайн
Новини Фото ДТП Смертельні ДТП
1 963 10

Подружжя загинуло внаслідок смертельної ДТП у Луцьку. Двох дітей травмовано. ФОТОрепортаж

У Луцьку вранці сталася ДТП, в якій загинуло подружжя, двох дітей було травмовано.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопчика госпіталізували, дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому.

"Аварія трапилася сьогодні зранку на вулиці Львівській у Луцьку. 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею. Внаслідок зіткнення - він та 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Смертельна ДТП сталася на Харківщині: жінка та дитина загинули, водій скоїв самогубство, - поліція. ФОТОрепортаж

Смертельна ДТП у Луцьку 2 червня 2025 року
Смертельна ДТП у Луцьку 2 червня 2025 року
Смертельна ДТП у Луцьку 2 червня 2025 року

Автор: 

ДТП (4480) Луцьк (419) Волинська область (871) Луцький район (8)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
мабуть не були пристебнутими ?
показати весь коментар
02.06.2025 12:02
+1
Батько довбо.об - діти сироти ...
показати весь коментар
02.06.2025 12:00
+1
Людський фактор, на дорозі!!
показати весь коментар
02.06.2025 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Батько довбо.об - діти сироти ...
показати весь коментар
02.06.2025 12:00 Відповісти
Людський фактор, на дорозі!!
показати весь коментар
02.06.2025 12:01 Відповісти
мабуть не були пристебнутими ?
показати весь коментар
02.06.2025 12:02 Відповісти
Це древній 35-річний Опель, там навіть подушок немає...
показати весь коментар
02.06.2025 12:07 Відповісти
дивлячись яка комплектація.
В мене така була 1990 року - там не було подушок, а от 1994 року то вже є дві - водія і пасажир.
показати весь коментар
02.06.2025 12:14 Відповісти
жаль людей,особливо дітей,у війну залишитися самими.....
показати весь коментар
02.06.2025 12:10 Відповісти
При такому зіткненні шансів у водія не багато, навіть якщо був пристебнутий пасок безпеки.
Пасажир на передньому мав більше шансів. Вектра старенька, до 1992 року випуску, а в них "болячки" - це днище, пороги та арки хоча останнє на безпеку не впливає.
Центральна стійка при ударі сильно увійшла в салон, це по фото видно, тому і такі наслідки.
показати весь коментар
02.06.2025 12:12 Відповісти
та що там говорити, опельок майже ровесник власника, він і при випуску не дуже був міцним а зараз через втому металу то хлам, як і будь-яка інша автівка 20+.
показати весь коментар
02.06.2025 12:24 Відповісти
знайшов це місце на карті, ну блін хіба так важко там поставити коловий рух, місця ж повно...
а так кожен поворот в сторону міста то квест.
і через кілометер така сама картина.
показати весь коментар
02.06.2025 12:21 Відповісти
А Сканія шо там валила шо дурна?
показати весь коментар
02.06.2025 12:38 Відповісти
 
 