Подружжя загинуло внаслідок смертельної ДТП у Луцьку. Двох дітей травмовано. ФОТОрепортаж

У Луцьку вранці сталася ДТП, в якій загинуло подружжя, двох дітей було травмовано.

Про це повідомив Департамент комунікації Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Хлопчика госпіталізували, дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому.

"Аварія трапилася сьогодні зранку на вулиці Львівській у Луцьку. 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею. Внаслідок зіткнення - він та 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

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