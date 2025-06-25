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7 лет тюрьмы за совершение "пьяного" ДТП с двумя погибшими: в Киеве осудили водителя Tesla

ДТП с Tesla в Киеве

В Киеве водителя автомобиля Tesla приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибло двое ее пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 41-летней женщине в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух ее пассажиров (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

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Приговор водителю Tesla

Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.

Дорожное происшествие произошло ночью 28 декабря 2024 года. Установлено, что водитель автомобиля Tesla Model 3, двигаясь по ул. Василия Липкивского, поворачивала налево, но не справилась с управлением автомобилем. Машину вынесло на тротуар, где она столкнулась с забором и перевернулась.

Погибли пассажиры Tesla

В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте. Проведенная экспертиза зафиксировала у водительницы автомобиля 3,16 промилле алкоголя.

В суде обвиняемая признала свою вину и частично возместила семьям пострадавших нанесенный ущерб.

Сейчас женщина находится под стражей.

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Автор: 

ДТП (7698) приговор (1246) Tesla (18)


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Топ комментарии
+7
Вже навіть трохи ніяково...
А що там з 3,14даргом Тандиром?
Коли ця потвора "сяде" рочків так на 7-8?
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25.06.2025 15:53 Ответить
+5
Піпєц... більш ніж 3 проміле це ж практично алко кома, яке ще кермо після цього.
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25.06.2025 15:53 Ответить
+5
Оце так самиця, така доза проміле самців - биків валить з ніг . А ця.... тільки й того що не змогла повернути наліво....
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25.06.2025 16:04 Ответить
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3 проміллє- це пляшка віскі
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25.06.2025 15:38 Ответить
Мінімалку отримала за таке ДТП..а не 12 років..через відшкодування, мабудь..
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25.06.2025 15:48 Ответить
Вже навіть трохи ніяково...
А що там з 3,14даргом Тандиром?
Коли ця потвора "сяде" рочків так на 7-8?
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25.06.2025 15:53 Ответить
Піпєц... більш ніж 3 проміле це ж практично алко кома, яке ще кермо після цього.
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25.06.2025 15:53 Ответить
Оце так самиця, така доза проміле самців - биків валить з ніг . А ця.... тільки й того що не змогла повернути наліво....
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25.06.2025 16:04 Ответить
Так я щось зі статті не зрозумів, вона вже на свободі, або ще ні бо проплатило частково
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25.06.2025 16:11 Ответить
Мені теж цікаво. Як це частково відшкодувала родинам загиблих? Це якби, не дай боже, вона вбила перехожих, тоді я розумію. А ці загиблі бачучи шо вона п'янюча як жаба сідає за кермо і вони сідають до неї в автомобіль. Значить бухали вмісті і такі ж самі сіли в машину. Тоді за що їм відшкодовувати?
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25.06.2025 17:53 Ответить
Ніколи не зрозумію тих людей, які знаючи ,що водій в стельку готовий, сідають з ним в авто???
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25.06.2025 16:40 Ответить
Так вони ж такі самі бухові мабуть були.
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25.06.2025 17:48 Ответить
Вони могли бути нетранспортабельні; водійка всадила їх в машину, щоб відвезти додому.
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25.06.2025 19:07 Ответить
З таким промілє, як вона сама влізла в те авто...
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26.06.2025 08:13 Ответить
На автопілот понадіялись....
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25.06.2025 18:57 Ответить
Щодня їй дозволяли пити лише дуже мало води та їсти дуже солону їжу.
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26.06.2025 09:10 Ответить
 
 