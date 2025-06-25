7 лет тюрьмы за совершение "пьяного" ДТП с двумя погибшими: в Киеве осудили водителя Tesla
В Киеве водителя автомобиля Tesla приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибло двое ее пассажиров.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры
При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 41-летней женщине в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух ее пассажиров (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).
Приговор водителю Tesla
Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.
Дорожное происшествие произошло ночью 28 декабря 2024 года. Установлено, что водитель автомобиля Tesla Model 3, двигаясь по ул. Василия Липкивского, поворачивала налево, но не справилась с управлением автомобилем. Машину вынесло на тротуар, где она столкнулась с забором и перевернулась.
Погибли пассажиры Tesla
В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте. Проведенная экспертиза зафиксировала у водительницы автомобиля 3,16 промилле алкоголя.
В суде обвиняемая признала свою вину и частично возместила семьям пострадавших нанесенный ущерб.
Сейчас женщина находится под стражей.
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А що там з 3,14даргом Тандиром?
Коли ця потвора "сяде" рочків так на 7-8?