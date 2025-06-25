7 лет тюрьмы за совершение "пьяного" ДТП с двумя погибшими: в Киеве осудили водителя Tesla

В Киеве водителя автомобиля Tesla приговорили к 7 годам тюрьмы за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, в котором погибло двое ее пассажиров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры

При поддержании публичного обвинения прокурорами Киевской городской прокуратуры судом объявлен обвинительный приговор 41-летней женщине в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель двух ее пассажиров (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

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Приговор водителю Tesla

Ее приговорили к 7 годам лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами на 8 лет.

Дорожное происшествие произошло ночью 28 декабря 2024 года. Установлено, что водитель автомобиля Tesla Model 3, двигаясь по ул. Василия Липкивского, поворачивала налево, но не справилась с управлением автомобилем. Машину вынесло на тротуар, где она столкнулась с забором и перевернулась.

Погибли пассажиры Tesla

В результате столкновения 40-летний пассажир и 41-летняя пассажир автомобиля от полученных телесных повреждений погибли на месте. Проведенная экспертиза зафиксировала у водительницы автомобиля 3,16 промилле алкоголя.

В суде обвиняемая признала свою вину и частично возместила семьям пострадавших нанесенный ущерб.

Сейчас женщина находится под стражей.

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