Смертельное ДТП в Днепре: именно 19-летний подозреваемый находился за рулем BMW, 17-летний юноша получил другие подозрения, - Нацполиция

В результате аварии, которая произошла 1 декабря 2024 года в городе Днепр, погибла 10-летняя девочка. Еще четыре человека, среди которых - двое малолетних детей, получили телесные повреждения. Правоохранители установили, восстановили полную хронологию событий, собрали объективную доказательную базу и назначили ряд экспертиз.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацпола.

Детали смертельного ДТП

Отмечается, что причина аварии - превышение скорости почти в четыре раза: если бы автомобиль BMW двигался с разрешенной скоростью 50 км/ч в час, столкновения бы не произошло.

Водитель BMW сразу после аварии скрылся с места происшествия, но вскоре вернулся вместе с несовершеннолетним пассажиром. Полицейские задержали обоих фигурантов.

Подозрение юноше

Доказательства свидетельствуют, что именно 19-летний подозреваемый находился за рулем BMW в момент аварии: записи городских камер, данные технической экспертизы, а также результаты ДНК-исследований: на подушке безопасности водителя обнаружены биологические следы именно совершеннолетнего фигуранта. Автотехническое исследование подтвердило, что столкновение произошло из-за грубого нарушения скоростного режима.

Следователи объявили 19-летнему водителю подозрение за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель ребенка и тяжелые травмы других лиц (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управления транспортом. Обвинительный акт уже направлен в суд. С момента задержания он находится в Киевском СИЗО, где и ожидает приговора.

Подозрения несовершеннолетнему товарищу относительно других ДТП и нарушений

В ходе расследования также установлено, что несовершеннолетний пассажир BMW - 17-летний юноша - летом 2024 года сам совершил другое ДТП, в результате которого пострадали две женщины.

Повторная судебно-медицинская экспертиза установила, что одна из них получила телесные повреждения средней степени тяжести.

По данному факту ему сообщено о подозрении за нарушение правил безопасности дорожного движения (ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины) и неоказание помощи потерпевшему лицу, которое находилось в опасном для жизни состоянии (ч. 1 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Ему также вручен обвинительный акт, санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.

Юноша нарушил меру пресечения

В полиции отметили, что 10 апреля фигурант снова сел за руль, нарушив меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста: патрульные задержали его и доставили домой, а автомобиль отправили на штрафплощадку. Позже решением суда мера пресечения была изменена с домашнего ареста на личное обязательство, а автомобиль вернули владельцу.

5 июня суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде личного обязательства, а уже 7 июня патрульные остановили его за нарушение правил маневрирования и установили, что он не имеет водительских прав.

В связи с этим на него составили протокол за управление без прав (ч. 5 ст. 126 КУоАП) и постановление за нарушение правил маневрирования (ч. 1 ст. 122 КУоАП).

Во время осмотра автомобиля полицейские также заметили признаки вмешательства в его идентификационный номер. Из-за этого следователи открыли уголовное производство по факту подделки или уничтожения номера авто (ст. 290 Уголовного кодекса Украины). Выяснилось, что авто зарегистрировано на отца водителя. Поэтому следователи дополнительно открыли еще одно уголовное производство - по факту допуска к управлению транспортом лица, не имеющего на это права (ст. 287 УКУ). Авто снова изъяли и доставили на штрафплощадку.

На месте происшествия водитель отказался пройти тест на употребление алкоголя и наркотиков, поэтому его доставили в больницу. Там он сдал биологические образцы, результаты анализов еще ожидаются.

Досудебное расследование по фактам новых правонарушений продолжается.

Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря 2024 года

Напомним, трагическое событие произошло 1 декабря в Днепре: в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка - пассажирка авто Ford.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

3 декабря суд взял под стражу 19-летнего юношу, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.

Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев берет под контроль производство по смертельному ДТП, которое произошло в Днепре 1 декабря.