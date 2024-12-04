Смертельное ДТП в Днепре: несовершеннолетнего отправили под домашний арест
Несовершеннолетнего пассажира BMW, причастной к смертельному ДТП в Днепре, в результате которого погиб 10-летний ребенок, отправили под домашний арест.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По данным ювенальных прокуроров, подозреваемый трижды привлекался к административной ответственности. Он нигде не работает и отчислен из учебного заведения из-за систематических пропусков занятий.
Свою вину несовершеннолетний не признает и заявил, что считает себя одним из пострадавших в аварии.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Также несовершеннолетний должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют выезжать из страны.
Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря 2024 года
Напомним, трагическое событие произошло 1 декабря в Днепре: в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка - пассажирка авто Ford.
Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.
3 декабря суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.
Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев берет под контроль производство относительно смертельного ДТП, которое произошло в Днепре 1 декабря.
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