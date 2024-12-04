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Новости ДТП
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Смертельное ДТП в Днепре: несовершеннолетнего отправили под домашний арест

Смертельна ДТП у Дніпрі: неповнолітнього відправили під домашній арешт

Несовершеннолетнего пассажира BMW, причастной к смертельному ДТП в Днепре, в результате которого погиб 10-летний ребенок, отправили под домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным ювенальных прокуроров, подозреваемый трижды привлекался к административной ответственности. Он нигде не работает и отчислен из учебного заведения из-за систематических пропусков занятий.

Свою вину несовершеннолетний не признает и заявил, что считает себя одним из пострадавших в аварии.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Также несовершеннолетний должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют выезжать из страны.

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Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря 2024 года

Напомним, трагическое событие произошло 1 декабря в Днепре: в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка - пассажирка авто Ford.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

3 декабря суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.

Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев берет под контроль производство относительно смертельного ДТП, которое произошло в Днепре 1 декабря.

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Автор: 

Днепр (4405) ДТП (7671) домашний арест (187) мера пресечения (452)


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Топ комментарии
+19
Впевнений, що якраз цей мерзотник і був за кермом. Так само як і при попередній ДТП, коли воно збило дівчат на "зебрі". А ще у вбивстві дитини частково винен суддя, котрий минулого разу не посадив за грати цього неповнолітнього покидька.
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04.12.2024 17:03
+14
Норм, декілька трупів і домашній арест. Хай живе сонцесяйний і 5-6 ефективних менеджерів, ура!
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04.12.2024 17:02
+14
Шкода невинної дитини, що загинула. Співчуття батькам.

За це потужне і строге покарання суди треба ліквідувати - вони вже нічого не вирішують. А вирок шмаркачу - це практично реклама суддів мажорам що можна чавити своїми тачками простолюдинів і дітей і їм нічого не загрожує.
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04.12.2024 17:07
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Буде сидіти чілити, в сталкер 2 грати, замість сізо.
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04.12.2024 17:00 Ответить
там теж можна грати повір 😁
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04.12.2024 17:36 Ответить
Норм, декілька трупів і домашній арест. Хай живе сонцесяйний і 5-6 ефективних менеджерів, ура!
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04.12.2024 17:02 Ответить
це неповнолітньому пасажиру BMW. Прочитайте уважніше. Не думаю, що за ненадання допомоги можуть відправити в СІЗО
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04.12.2024 17:12 Ответить
Беха, з номерами 7777, в салоні 17 і 19 річний. Ви свято вірити, що вони не були обдовбані намертво, щоб так літати?
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04.12.2024 20:47 Ответить
Ні-ні, я-то розумію, що мажорчики вирішили політати. Але все ж таки пасажир не може відповідати за те, як їде водій і що він виробляє.
Як людина я розумію, що вина лежить на обох: один давив вонючку, а другий його тільки заохочував. Але згідно з кримінальним кодексом ступінь провини на них зовсім різний
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04.12.2024 22:31 Ответить
Впевнений, що якраз цей мерзотник і був за кермом. Так само як і при попередній ДТП, коли воно збило дівчат на "зебрі". А ще у вбивстві дитини частково винен суддя, котрий минулого разу не посадив за грати цього неповнолітнього покидька.
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04.12.2024 17:03 Ответить
В цьому ніхто не сумнівається. Таким ушльопкам тільки кара народна угодована, де б воно не було, скільки б там папік охорони не найняв...
До речі, чомусь згадалась харьківська зайчиха. Цікаво де зараз воно?
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04.12.2024 17:07 Ответить
дома, дитину ростить
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04.12.2024 17:37 Ответить
Робін Гуд, ваш вихід?
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04.12.2024 18:46 Ответить
Зараз, тільки бороду причешу...
От нахіба нам тисячі поліцаїв? Може дійсно краще буде скинутися та найняти "Робін Гуда"?
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05.12.2024 08:23 Ответить
Мажора, чи лоха, котрий взяв на себе вбивство?
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04.12.2024 17:04 Ответить
Шкода невинної дитини, що загинула. Співчуття батькам.

За це потужне і строге покарання суди треба ліквідувати - вони вже нічого не вирішують. А вирок шмаркачу - це практично реклама суддів мажорам що можна чавити своїми тачками простолюдинів і дітей і їм нічого не загрожує.
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04.12.2024 17:07 Ответить
Може хоч Господь прибере якимось чином цю падаль, бо інших варіантів наразі немає!
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04.12.2024 17:09 Ответить
Доречі бмв це діагноз. Бачите бмв - спаліть, бо це ваш потенційний вбивця
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04.12.2024 17:10 Ответить
Як можна під арешт це ж майбутній депутат
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04.12.2024 17:24 Ответить
Цікаво,за скільки дрищі,що палять військові машини,згодяться спалити бумер подібного мажора? Чомусь впевнений що ні за які коврижки не підуть на таке.
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04.12.2024 17:29 Ответить
Всі ж розуміють,що за кермом був САМЕ 17-річний бєссонов,який ,скоївши ДТП,одразу пішов з другом в супермаркет"па півасіку",навіть швидкої не викликавши- і РОБЛЯТЬ ВИГЛЯД,що вірять мусорській профінансованій брехні. Немає в нас громадянського суспільства..
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04.12.2024 17:37 Ответить
думаю у батька дитини тепер є ціль у житті
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04.12.2024 17:39 Ответить
Завтра буде у Румунії?
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04.12.2024 19:00 Ответить
Пишуть, що його батько каже о погрозах в його бік, треба негайно вивозити за кордон.
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04.12.2024 20:41 Ответить
19 років, неповнолітній?
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04.12.2024 22:06 Ответить
 
 