Смертельное ДТП в Днепре: несовершеннолетнего отправили под домашний арест

Несовершеннолетнего пассажира BMW, причастной к смертельному ДТП в Днепре, в результате которого погиб 10-летний ребенок, отправили под домашний арест.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По данным ювенальных прокуроров, подозреваемый трижды привлекался к административной ответственности. Он нигде не работает и отчислен из учебного заведения из-за систематических пропусков занятий.

Свою вину несовершеннолетний не признает и заявил, что считает себя одним из пострадавших в аварии.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Также несовершеннолетний должен сдать загранпаспорт и все документы, которые позволяют выезжать из страны.

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Смертельное ДТП в Днепре 1 декабря 2024 года

Напомним, трагическое событие произошло 1 декабря в Днепре: в результате столкновения двух автомобилей погибла 10-летняя девочка - пассажирка авто Ford.

Полиция задержала 19-летнего водителя и сообщила ему о подозрении. Кроме того, подозрение за неоказание помощи пострадавшим получил 17-летний пассажир авто.

3 декабря суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.

Главное следственное управление Национальной полиции в городе Киев берет под контроль производство относительно смертельного ДТП, которое произошло в Днепре 1 декабря.

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