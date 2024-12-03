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Новости Фото ДТП
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Смертельное ДТП на Одесщине: погиб пограничник, другой травмирован, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ДТП на автодороге вблизи села Яськи погиб один пограничник, еще один с травмами госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, трагедия произошла на контрольном посту, где пограничники проверяли транспортные средства. Водитель автомобиля "ВАЗ", 66-летний мужчина, не придерживался скоростного режима и сбил двух военнослужащих Госпогранслужбы.

"В результате наезда погиб 36-летний инспектор пограничной службы Белгород-Днестровского пограничного отряда главный сержант Денис Дубровский. У погибшего остались жена, сын и дочь. В этом пограничном отряде военнослужащий проходил службу с 2020 года, а до этого занимал должности в подразделениях Азово-Черноморского регионального управления", - сообщает пресс-служба.

Смертельна ДТП на посту прикордонників

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Водителя задержали, а полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Смертельна ДТП на посту прикордонників
Смертельна ДТП на посту прикордонників
Смертельна ДТП на посту прикордонників

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Автор: 

ДТП (7673) Одесская область (3563) пограничники (1571)


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Топ комментарии
+6
"Потужний" прикордонний пост. Знак на тринозі на узбіччі і все. Дорожні конуси, напевне, вже під час оформлення події поставили. Немає ані бетонних блоків з вертикальною розміткою, ані освітлення. Тому нічого дивного, що водій їхав з такою швидкістю...
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03.12.2024 11:02
+3
Наїхав, а вікна чого з боку побиті?
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03.12.2024 11:05
+2
а блок пост там дуже потрібен? Якби там був нормальний блок пост, цього б не було. А так - маємо, що маємо.
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03.12.2024 12:49
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А до чого тут поліція? Ви взагалі текст статті читали чи тільки заголовок?
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03.12.2024 11:04 Ответить
"Потужний" прикордонний пост. Знак на тринозі на узбіччі і все. Дорожні конуси, напевне, вже під час оформлення події поставили. Немає ані бетонних блоків з вертикальною розміткою, ані освітлення. Тому нічого дивного, що водій їхав з такою швидкістю...
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03.12.2024 11:02 Ответить
Наїхав, а вікна чого з боку побиті?
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03.12.2024 11:05 Ответить
стреляли в авто тцкашники.
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03.12.2024 14:17 Ответить
Царство Небесне загиблому.
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03.12.2024 12:09 Ответить
Жесть. Невідомо, як воно так сталося, але дідові загрожує від 3 до 8.

За ч. 2 ст. 286 КК України суд має призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд також може застосувати звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України - тобто призначити покарання умовно, без реального відбування у виправній колонії. Тут мають значення конкретні обставини скоєння ДТП, наявність пом'якшуючих обставин, ступінь вини водія тощо. Всі обставини, які свідчать на користь водія - наявність хвороб, наявність на утриманні інших осіб, відшкодування шкоди - мають бути підтверджені належними та допустимими доказами, які мають бути долучені до справи у порядку, передбаченому КПК.
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03.12.2024 12:15 Ответить
а блок пост там дуже потрібен? Якби там був нормальний блок пост, цього б не було. А так - маємо, що маємо.
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03.12.2024 12:49 Ответить
Старого довбодятла на жигулях судити й посадити до кінця його нікчемного життя. Хіба для того,щоб зупинитися на блокпосту обов'язково потрібні бетонні блоки?! Будь-яка перешкода на дорозі,в тому числі й блокпост, потребує зниження швидкості як мінімум. Тим більше,що перед кожним блокпостом є таблички з вказівками .
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03.12.2024 15:51 Ответить
 
 