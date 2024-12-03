Смертельное ДТП на Одесщине: погиб пограничник, другой травмирован, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате ДТП на автодороге вблизи села Яськи погиб один пограничник, еще один с травмами госпитализирован.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как сообщается, трагедия произошла на контрольном посту, где пограничники проверяли транспортные средства. Водитель автомобиля "ВАЗ", 66-летний мужчина, не придерживался скоростного режима и сбил двух военнослужащих Госпогранслужбы.
"В результате наезда погиб 36-летний инспектор пограничной службы Белгород-Днестровского пограничного отряда главный сержант Денис Дубровский. У погибшего остались жена, сын и дочь. В этом пограничном отряде военнослужащий проходил службу с 2020 года, а до этого занимал должности в подразделениях Азово-Черноморского регионального управления", - сообщает пресс-служба.
Водителя задержали, а полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
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За ч. 2 ст. 286 КК України суд має призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд також може застосувати звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України - тобто призначити покарання умовно, без реального відбування у виправній колонії. Тут мають значення конкретні обставини скоєння ДТП, наявність пом'якшуючих обставин, ступінь вини водія тощо. Всі обставини, які свідчать на користь водія - наявність хвороб, наявність на утриманні інших осіб, відшкодування шкоди - мають бути підтверджені належними та допустимими доказами, які мають бути долучені до справи у порядку, передбаченому КПК.