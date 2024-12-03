Смертельное ДТП на Одесщине: погиб пограничник, другой травмирован, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ДТП на автодороге вблизи села Яськи погиб один пограничник, еще один с травмами госпитализирован.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как сообщается, трагедия произошла на контрольном посту, где пограничники проверяли транспортные средства. Водитель автомобиля "ВАЗ", 66-летний мужчина, не придерживался скоростного режима и сбил двух военнослужащих Госпогранслужбы.

"В результате наезда погиб 36-летний инспектор пограничной службы Белгород-Днестровского пограничного отряда главный сержант Денис Дубровский. У погибшего остались жена, сын и дочь. В этом пограничном отряде военнослужащий проходил службу с 2020 года, а до этого занимал должности в подразделениях Азово-Черноморского регионального управления", - сообщает пресс-служба.

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Водителя задержали, а полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.







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