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За $6,5 тыс. в Молдову: разоблачена международная преступная группа в Одесской области, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники в Одесской области разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной переправкой лиц в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Правоохранители с участием пограничников, подразделений охраны границы и полиции "КОРД" разоблачили международную преступную группу, которая специализировалась на незаконной переправке лиц через украинско-молдавскую границу.

Как сообщается, группа состояла из трех человек, среди которых организатор - гражданин Армении и два пособника - граждане Украины. Они требовали по 6,5 тысяч долларов США с каждого клиента, организуя незаконную переправку через границу.

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Один из пособников был задержан вблизи государственной границы, когда пытался переправить мужчину призывного возраста через Приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Во время санкционированных обысков в домах организатора и одного из пособников были изъяты предметы, указывающие на противоправную деятельность.

Все трое участников преступной группы задержаны, и им объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 УК Украины: "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи
На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи
На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи
На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи

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Автор: 

Госпогранслужба (6416) Молдова (1870) Одесская область (3563) пограничники (1571) преступность (953)


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Топ комментарии
+3
А чому оці,що в камуфляжу, постійно відвертаються? Їм за щось соромно?
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02.12.2024 15:06
+2
Похоже, что у нас этих "злочинных групп" больше, чем танков, хаймарсов, и оснащенных бригад.
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02.12.2024 15:02
+1
Як поліція та прикордонники напакові, хоч зараз на передову відправляй.
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02.12.2024 15:13
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Прямо як якісь наркотики накрили.
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02.12.2024 15:00 Ответить
Я гадаю що з таким прибутком наркомафія нервово курить в сторонці
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02.12.2024 15:32 Ответить
Найбільший прибуток це там,де відкупляються.Тут не настільки великий.
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02.12.2024 15:57 Ответить
Я мав взагалі тему ухилянтів в порівнянні з загальним оборотом наркотиків...ягадаю що там оборудки більші ніж наркотрафік
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02.12.2024 18:11 Ответить
Похоже, что у нас этих "злочинных групп" больше, чем танков, хаймарсов, и оснащенных бригад.
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02.12.2024 15:02 Ответить
А чому оці,що в камуфляжу, постійно відвертаються? Їм за щось соромно?
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02.12.2024 15:06 Ответить
Туристичний бізнес без ТЦК та ВЛК карається потім подвійним тарифом
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02.12.2024 15:07 Ответить
Як поліція та прикордонники напакові, хоч зараз на передову відправляй.
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02.12.2024 15:13 Ответить
Это как с наркотой. Сколько их не ловят, а меньше не становится
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02.12.2024 15:33 Ответить
 
 