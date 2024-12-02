За $6,5 тыс. в Молдову: разоблачена международная преступная группа в Одесской области, - ГПСУ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пограничники в Одесской области разоблачили и пресекли деятельность преступной группы, которая занималась незаконной переправкой лиц в Молдову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

Правоохранители с участием пограничников, подразделений охраны границы и полиции "КОРД" разоблачили международную преступную группу, которая специализировалась на незаконной переправке лиц через украинско-молдавскую границу.

Как сообщается, группа состояла из трех человек, среди которых организатор - гражданин Армении и два пособника - граждане Украины. Они требовали по 6,5 тысяч долларов США с каждого клиента, организуя незаконную переправку через границу.

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Один из пособников был задержан вблизи государственной границы, когда пытался переправить мужчину призывного возраста через Приднестровский сегмент украинско-молдавской границы. Во время санкционированных обысков в домах организатора и одного из пособников были изъяты предметы, указывающие на противоправную деятельность.

Все трое участников преступной группы задержаны, и им объявлено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 3 статьи 332 УК Украины: "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".









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