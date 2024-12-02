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За $6,5 тис. до Молдови: викрито міжнародну злочинну групу на Одещині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники на Одещині викрили та припинили діяльність злочинної групи, що займалась незаконним переправленням осіб до Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

Правоохоронці за участю прикордонників, підрозділів охорони кордону та поліції "КОРД" викрили міжнародну злочинну групу, що спеціалізувалась на незаконному переправленні осіб через українсько-молдовський кордон.

Як повідомляється, група складалась із трьох осіб, серед яких організатор - громадянин Вірменії та два пособники - громадяни України. Вони вимагали по 6,5 тисяч доларів США з кожного клієнта, організовуючи незаконне переправлення через кордон.

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Один з пособників був затриманий поблизу державного кордону, коли намагався переправити чоловіка призовного віку через Придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Під час санкціонованих обшуків в домівках організатора та одного з пособників були вилучені предмети, що вказують на протиправну діяльність.

Всі троє учасників злочинної групи затримані, і їм оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України: "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи
На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи
На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи
На Одещині припинено діяльність міжнародної злочинної групи

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Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5939) Молдова (2064) Одеська область (3186) прикордонники (1095) злочинність (511)


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Топ коментарі
+3
А чому оці,що в камуфляжу, постійно відвертаються? Їм за щось соромно?
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02.12.2024 15:06
+2
Похоже, что у нас этих "злочинных групп" больше, чем танков, хаймарсов, и оснащенных бригад.
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02.12.2024 15:02
+1
Як поліція та прикордонники напакові, хоч зараз на передову відправляй.
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02.12.2024 15:13
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Прямо як якісь наркотики накрили.
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02.12.2024 15:00 Відповісти
Я гадаю що з таким прибутком наркомафія нервово курить в сторонці
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02.12.2024 15:32 Відповісти
Найбільший прибуток це там,де відкупляються.Тут не настільки великий.
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02.12.2024 15:57 Відповісти
Я мав взагалі тему ухилянтів в порівнянні з загальним оборотом наркотиків...ягадаю що там оборудки більші ніж наркотрафік
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02.12.2024 18:11 Відповісти
Похоже, что у нас этих "злочинных групп" больше, чем танков, хаймарсов, и оснащенных бригад.
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02.12.2024 15:02 Відповісти
А чому оці,що в камуфляжу, постійно відвертаються? Їм за щось соромно?
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02.12.2024 15:06 Відповісти
Туристичний бізнес без ТЦК та ВЛК карається потім подвійним тарифом
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02.12.2024 15:07 Відповісти
Як поліція та прикордонники напакові, хоч зараз на передову відправляй.
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02.12.2024 15:13 Відповісти
Это как с наркотой. Сколько их не ловят, а меньше не становится
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02.12.2024 15:33 Відповісти
 
 