За $6,5 тис. до Молдови: викрито міжнародну злочинну групу на Одещині, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Прикордонники на Одещині викрили та припинили діяльність злочинної групи, що займалась незаконним переправленням осіб до Молдови.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Правоохоронці за участю прикордонників, підрозділів охорони кордону та поліції "КОРД" викрили міжнародну злочинну групу, що спеціалізувалась на незаконному переправленні осіб через українсько-молдовський кордон.

Як повідомляється, група складалась із трьох осіб, серед яких організатор - громадянин Вірменії та два пособники - громадяни України. Вони вимагали по 6,5 тисяч доларів США з кожного клієнта, організовуючи незаконне переправлення через кордон.

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Один з пособників був затриманий поблизу державного кордону, коли намагався переправити чоловіка призовного віку через Придністровський сегмент українсько-молдовського кордону. Під час санкціонованих обшуків в домівках організатора та одного з пособників були вилучені предмети, що вказують на протиправну діяльність.

Всі троє учасників злочинної групи затримані, і їм оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 332 КК України: "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".









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