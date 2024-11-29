Попали в фотоловушку: на Буковине задержали мужчин, пытавшихся бежать в Румынию. ФОТОРЕПОРТАЖ
На Буковине пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией через горный маршрут.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.
На одной из горных троп вблизи государственной границы с Румынией сработала фотоловушка пограничников Черновицкого отряда. В объектив попали двое мужчин, которые пытались пересечь границу.
Как отмечается, по определенным координатам оперативно прибыл пограничный патруль отделения "Перкалаб" отдела пограничной службы "Селятин". Заметив приближение пограничников, мужчины попытались скрыться. Из-за сложного рельефа местности преследование было непростым: пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов в воздух.
Впрочем, нарушителей удалось задержать и доставить в подразделение. В ходе проверки выяснилось, что мужчины являются жителями Тернопольской области. Для незаконного пересечения границы они выбрали сложный горный маршрут, надеясь избежать внимания пограничников.
За нарушение составлены административные материалы по статьям 185-10 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).
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Ох уж ті прикордонники наркоту і контрабас на кордоні у притул не бачуть, а тут вороги народу
Якщо це дійсно так необхідно, прийміть закон про обмежений виїзд на час війни. В чому проблема?
Держава відверто плює на свої ж власні закони, а потім вимагає їх дотримання від громадян, у яких немає фінансово-блатних можливостей для їх обходу. Ага. Ось зараз.
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.
Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від 25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.
У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.
У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено лише те. що прямо визначено законом».
Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.
Є рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».
Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.