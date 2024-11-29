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Новости Фото Война
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Попали в фотоловушку: на Буковине задержали мужчин, пытавшихся бежать в Румынию. ФОТОРЕПОРТАЖ

На Буковине пограничники задержали двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу с Румынией через горный маршрут.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу.

На одной из горных троп вблизи государственной границы с Румынией сработала фотоловушка пограничников Черновицкого отряда. В объектив попали двое мужчин, которые пытались пересечь границу.

Как отмечается, по определенным координатам оперативно прибыл пограничный патруль отделения "Перкалаб" отдела пограничной службы "Селятин". Заметив приближение пограничников, мужчины попытались скрыться. Из-за сложного рельефа местности преследование было непростым: пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов в воздух.

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Впрочем, нарушителей удалось задержать и доставить в подразделение. В ходе проверки выяснилось, что мужчины являются жителями Тернопольской области. Для незаконного пересечения границы они выбрали сложный горный маршрут, надеясь избежать внимания пограничников.

За нарушение составлены административные материалы по статьям 185-10 и 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

На Буковині прикордонники затримали порушників
На Буковині прикордонники затримали порушників

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Автор: 

Госпогранслужба (6374) пограничники (1568) Румыния (1086) уклонисты (804) Черновицкая область (25)


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Топ комментарии
+6
Чому ті,що з в бронежилетах на фото,своє обличчя ховають постійно? Кого вони бояться?
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29.11.2024 15:01
+5
Чисте свавілля. Жоден закон України на сьогодні не обмежує виїзд за межі держави військовозобов'язаних.
Якщо це дійсно так необхідно, прийміть закон про обмежений виїзд на час війни. В чому проблема?
Держава відверто плює на свої ж власні закони, а потім вимагає їх дотримання від громадян, у яких немає фінансово-блатних можливостей для їх обходу. Ага. Ось зараз.
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29.11.2024 15:52
+4
Ох уж ті злочиці, розстріляти треба за такий злочин...
Ох уж ті прикордонники наркоту і контрабас на кордоні у притул не бачуть, а тут вороги народу
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29.11.2024 14:54
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Ох уж ті злочиці, розстріляти треба за такий злочин...
Ох уж ті прикордонники наркоту і контрабас на кордоні у притул не бачуть, а тут вороги народу
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29.11.2024 14:54 Ответить
Спадкоємці прикордонника Карацупи. Той застрелив кілька десятків втікачів із совкового "раю".

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29.11.2024 16:01 Ответить
Чому ті,що з в бронежилетах на фото,своє обличчя ховають постійно? Кого вони бояться?
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29.11.2024 15:01 Ответить
Вдячного народу
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29.11.2024 15:02 Ответить
Підготовити 2 місяці і тил рашки закинути для диверсій)) Лосі здорові.
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29.11.2024 15:05 Ответить
Ти вже закинутий?
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29.11.2024 15:08 Ответить
його закинули в тил власного дивану де він здійснює різні диверсії
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29.11.2024 15:20 Ответить
"Намагалися втекти до Румунії" - це зеки тікали з зони чи кріпаки від пана? На якій підставі вони не можуть поїхати куди хочуть?
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29.11.2024 15:10 Ответить
Ляхторат БеняЗеля все зиеншується і зменшується. мільйонів 8 поїхали назавжди до ЄС. Віднімемо від них дітей, які не голосували і навіть декілька в кожній сімї, то виходить, що втекло десь біля 3-х мільонів. Це три міста мільйонники. Декілька мільйонів виборців залишилися на окупованій території, а це ще хай буде по-мінімуму 2 мільйони. Виходить, що втекло 5 мільйонів виборців Зе. І сьогодні більшість дуже шкодують, що за нього голосували. То де там беруться ті відсотки соцопитувань, які до цієї пори його підтримують?
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29.11.2024 15:44 Ответить
Коломийська десятка чекає на них, видно добре підготовлені.
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29.11.2024 15:50 Ответить
Чисте свавілля. Жоден закон України на сьогодні не обмежує виїзд за межі держави військовозобов'язаних.
Якщо це дійсно так необхідно, прийміть закон про обмежений виїзд на час війни. В чому проблема?
Держава відверто плює на свої ж власні закони, а потім вимагає їх дотримання від громадян, у яких немає фінансово-блатних можливостей для їх обходу. Ага. Ось зараз.
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29.11.2024 15:52 Ответить
Вичерпний перелік підстав для тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України міститься у спеціальному нормативно-правовому акті - Законі України від 21.01.1994 року № 3857-ХІІ «Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян
України». Введення воєнного стану на території України як підстави для обмеження права виїзду за кордон чоловіків у віці від 18 до 60 років у цьому Законі немає.

Також немає заборони на виїзд за кордон для чоловіків в умовах воєнного стану ні в Законі України «Про військовий обов'язок і військову службу» № 2232-ХІІ від 25.03.1992 року, ні в Законі про мобілізацію.

У Постанові Кабміну (підзаконний акт, який має назву "Правила перетинання державного кордону") виїзд за кордон чоловіків призовного віку в умовах воєнного стану не дозволений, але й не заборонений.

У даному контексті конституційний принцип верховенства права, який закріплений у статті 8 Конституції України, передбачає, що громадяни України здійснюють свої права за принципом «дозволено все. що прямо не заборонено законом», тоді, коли державні органи та їх посадові особи - за принципом «дозволено лише те. що прямо визначено законом».

Отже, у кінцевому результаті Правила перетинання державного кордону не передбачають заборони або обмеження конституційного права вільно залишати територію України в умовах воєнного стану для чоловіків призовного віку.

Є рішення Конституційного Суду України від 28.08.2020 року у справі № 10-р/2020, у якому Суд наголошує, що:
«...обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим у випадках, визначених Конституцією України. Таке
обмеження може встановлюватися виключно законом - актом, ухваленим Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої
влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України».

Іншими словами, якщо Закон про воєнний стан, або Закон про порядок виїзду і в'їзду не встановлює прямої заборони чи обмежень виїзду за кордон для чоловіків призовного віку, то підзаконні нормативно-правові акти окремо від закону такої заборони чи обмежень також встановлювати не можуть.
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29.11.2024 16:08 Ответить
 
 