Собирались переплыть Тису без каких-либо плавсредств: Двое мужчин задержаны за 50 м до границы, - ГПСУ. ФОТО

Двух мужчин, которые бежали в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию, задержали на Закарпатье пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчин догнали за 50 метров до государственной границы. Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.

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Задержанными оказались жители Киевской и Винницкой областей. По словам мужчин, за организацию своего побега за границу один из них отдал переправщикам 13 тысяч долларов, другой - 6 тысяч долларов.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП и 185.10 КУоАП. Правовую оценку их действиям даст суд. Сейчас оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы указанной группы мужчин.

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