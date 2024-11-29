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Собирались переплыть Тису без каких-либо плавсредств: Двое мужчин задержаны за 50 м до границы, - ГПСУ. ФОТО

Двух мужчин, которые бежали в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию, задержали на Закарпатье пограничники.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчин догнали за 50 метров до государственной границы. Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.

На березі Тиси затримано порушників

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Задержанными оказались жители Киевской и Винницкой областей. По словам мужчин, за организацию своего побега за границу один из них отдал переправщикам 13 тысяч долларов, другой - 6 тысяч долларов.

В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП и 185.10 КУоАП. Правовую оценку их действиям даст суд. Сейчас оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы указанной группы мужчин.

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Госпогранслужба (6370) граница (5257) река (111) уклонисты (801)


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Топ комментарии
+12
Тим же чим відрізняється виробництво Стугн, Богдан, Нептунів та посилення ППО від укладання асфальту, але не хвилюйтесь, для 73% ніякої різниці не має.
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29.11.2024 11:36
+7
за часів "бариги" безвіз та лоукости в Європу по 100-200 доларів
за часів "найвеличнішого лідОра" переплисти через Тису 6000-13000 доларів
зато нєпорошенко!!!
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29.11.2024 11:18
+6
Я вас, ухилянтів, ніколи не зможу зрозуміти. Простіше зрозуміти рашистських п**рів, від чиїх предків з'явилися мавпи.
Не сцитеся йти на фронт, зате не сцитеся тонути в крижаній воді за дурні гроші.
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29.11.2024 11:27
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Генофонд нації
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29.11.2024 11:15 Ответить
Гімнофонд нації
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29.11.2024 12:07 Ответить
+++
Херня это, а не фонд.
Вождь любит смелых войнов. 50 метров до их "свободы". На пути стоял наряд погранцов. Т что?
Уже никто, никуда не идет?
Это "фонд" на кон ставит только 850 грн. штрафа.
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29.11.2024 12:46 Ответить
Моржі!?
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29.11.2024 11:16 Ответить
зеролівські пінгвіни.
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29.11.2024 11:29 Ответить
Нє, ну а шо?
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29.11.2024 11:49 Ответить
***, шо ви ведетесь на цей шарійсьеий вкид про Дикого і пінгвінів. Цю програму на 100% фінансує уряд США.
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29.11.2024 12:03 Ответить
Просто дикий - пдр, а хто його фінансує не має значення
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29.11.2024 14:53 Ответить
Трудовые резервы. А ствол и гранаты а ласты и маска зачем? *********.
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29.11.2024 11:51 Ответить
за часів "бариги" безвіз та лоукости в Європу по 100-200 доларів
за часів "найвеличнішого лідОра" переплисти через Тису 6000-13000 доларів
зато нєпорошенко!!!
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29.11.2024 11:18 Ответить
kelt, чим відрізняється "гібридна" війна росії на Донбасі від повномасштабної війни росії з Україною?
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29.11.2024 11:24 Ответить
Тим же чим відрізняється виробництво Стугн, Богдан, Нептунів та посилення ППО від укладання асфальту, але не хвилюйтесь, для 73% ніякої різниці не має.
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29.11.2024 11:36 Ответить
Екс перд,
21 березня 2018 Гройсман анонсував наймасштабніший ремонт доріг з 1991 року
Прийнято цільову програму на 300 млрд гривень.
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29.11.2024 18:35 Ответить
Stas Volkov, війна з москалями за часів попередників була не гібридною, вона мала статус війни низької їнтенсивності, бо попередники вміли керувати державою, почали реформу ЗСУ та запустили власне оборонне виробництво та віртуозно вели зовнішню політику, мали знання та авторитет, завдяки цьому ***** тоді і не відважився на широкомасштабну війну.
А коли обрали промоскальського скомороха, який обнулив всі досягнення попередників, напризначав агентів фсб, почав бикувати проти наших західних партнерів, саме тоді й розпочалася широкомасштабна війна, бо не скористатися таким унікальним шансом, який йому предоставив ЗЕлідор, ***** просто не могло. ЗЕлідор просто не залишив ***** шансів, бо майже все було підготовлено для "захватіть Україну за 3 дня" (від агентів фсб на керівних посадах, до розмінованого Чонгара та відведених наших бригад). І якби не ЗСУ, яке почало відроджуватися та реформовуватися за часів попередників, якби не громадянське суспільство та добровольці, то москлота б виконала те, що задумав *****.
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29.11.2024 11:52 Ответить
.уйлу нас рати на все, що ти перелічив: "... почали реформу ЗСУ та запустили власне оборонне виробництво та віртуозно вели зовнішню політику, мали знання та авторитет".
.уйло дало наказ повномасштабно напасти на Україну тоді, коли вирішило, що в росії накопичено в достатній кількості військового потенціалу + золото-валютних резервів для війни з Україною, а також він помилився в тому, що колективний Захід відреагує як в ситуації із захватом Криму = Захід виразить глибоке занепокоєння і наложить якісь санкції.
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29.11.2024 18:48 Ответить
Віддали 19000 доларів щоб самим переплисти... оце рівень "мишлення"...
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29.11.2024 11:19 Ответить
Можливо місцеві діляться з погранцями і здають їм таких лохів
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29.11.2024 11:29 Ответить
Що це за бомжі в бронежилетах? Забезпечити однострій це вже проблема? В одного одні штани, в іншого інші, взуття різне, шапки різні. Ви звісно можете сказати, що я доскіпуюсь вже до деталей, але держава реально не може однакові штани видати? В нас поліцаї ходять як торгаші, із сумочками не перевіс, в кросівка часто...
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29.11.2024 11:21 Ответить
Сірьожа, якщо тебе все ж таки бусифікують, і ти попадеш до мене в підрозділ - обіцяю, ти будеш єдиний, хто в мене стане воювати по Статуту ЗСУ. Будеш ходити в однострої, ніякого самоуправства. Не дай Боже взуєш Лову замість Таланів. Ніякої бороди, окантовка та щоранковий строєвий смотр на предмет пострижених нігтів на ногах.
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29.11.2024 11:25 Ответить
З окопу надовго відпустили?) Чи ти вже як дикий, "во всьому віноват тил!"?) Так ви тільки на тилу і тримаєтесь, а ще бочку на всіх котите... За чий рахунок воювати будете, вояки? За рахунок МО і ста тисяч бракованих мін?
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29.11.2024 11:40 Ответить
Я, як платиник податків, маю повне право на критику і підзвітність. І мені вирішувати, кого критикувати, а кого ні. А таким як ти, ноунейм екселям всяким, думаєш я буду щось по суті відповідати? Заниквся, сцикунятко за ноунейм нікнеймом і вєщає, вєщає про побєду
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29.11.2024 11:43 Ответить
Тебе в дурку здати треба, і всі засоби виходу в інтернет забрати пожиттєво
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29.11.2024 14:54 Ответить
Serhii,
це те, що тебе саме більше всього .бе після 1 009 днів і ночей із моменту повномасштабного нападу росії на Україну?
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29.11.2024 11:29 Ответить
А про що мені писати? Про корупцію? Про сто тисяч бракованих мін? Та тут вдягнути людей нормально не можуть, вояки штабні. Про високі матерії будемо говорити, коли хоч штани зможуть пошити нормально...
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29.11.2024 11:41 Ответить
Народжені морпіхами...
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29.11.2024 11:22 Ответить
вони і до річпіхів не дотягують .
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29.11.2024 11:28 Ответить
Народжені річпіхами...
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29.11.2024 11:47 Ответить
Народжені морпіхами... штурмувати посадку не будуть
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29.11.2024 11:46 Ответить
А чому оті,що в формі постійно відвертаються? Їм за щось соромно?
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29.11.2024 11:26 Ответить
Я вас, ухилянтів, ніколи не зможу зрозуміти. Простіше зрозуміти рашистських п**рів, від чиїх предків з'явилися мавпи.
Не сцитеся йти на фронт, зате не сцитеся тонути в крижаній воді за дурні гроші.
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29.11.2024 11:27 Ответить
По сути их от смерти спасли 🤔
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29.11.2024 11:32 Ответить
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29.11.2024 11:45 Ответить
Чому б ТЦК не очолити цей "рух"? Отримані гроші - на ЗСУ. Ті хто пройшов по мапі до "точки збору" підійдуть у ССО. А хто переплив "тису" - у ДШВ чи МП.
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29.11.2024 12:03 Ответить
При царе бежали из острогов и каторги. Ленин и Сталин не дадут соврать. Рубеж был - Урал. Если ловили в Сибири, до Урала, срок не плюсовали, а отправляли досижывать.
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29.11.2024 12:53 Ответить
Это не те погранцы. У задержанных ботинки и брюки в грязи. Так и должно быть. У пограничников ботиночки чистые.
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29.11.2024 12:50 Ответить
 
 