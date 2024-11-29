Собирались переплыть Тису без каких-либо плавсредств: Двое мужчин задержаны за 50 м до границы, - ГПСУ. ФОТО
Двух мужчин, которые бежали в сторону Тисы, чтобы незаконно попасть в Румынию, задержали на Закарпатье пограничники.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, мужчин догнали за 50 метров до государственной границы. Переплывать ледяную Тису они собирались без каких-либо плавсредств.
Задержанными оказались жители Киевской и Винницкой областей. По словам мужчин, за организацию своего побега за границу один из них отдал переправщикам 13 тысяч долларов, другой - 6 тысяч долларов.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренные ст. 204-1 КУоАП и 185.10 КУоАП. Правовую оценку их действиям даст суд. Сейчас оперативники отряда устанавливают организаторов незаконного пересечения границы указанной группы мужчин.
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Херня это, а не фонд.
Вождь любит смелых войнов. 50 метров до их "свободы". На пути стоял наряд погранцов. Т что?
Уже никто, никуда не идет?
Это "фонд" на кон ставит только 850 грн. штрафа.
ствол и гранатыа ласты и маска зачем? *********.
за часів "найвеличнішого лідОра" переплисти через Тису 6000-13000 доларів
зато нєпорошенко!!!
21 березня 2018 Гройсман анонсував наймасштабніший ремонт доріг з 1991 року
Прийнято цільову програму на 300 млрд гривень.
А коли обрали промоскальського скомороха, який обнулив всі досягнення попередників, напризначав агентів фсб, почав бикувати проти наших західних партнерів, саме тоді й розпочалася широкомасштабна війна, бо не скористатися таким унікальним шансом, який йому предоставив ЗЕлідор, ***** просто не могло. ЗЕлідор просто не залишив ***** шансів, бо майже все було підготовлено для "захватіть Україну за 3 дня" (від агентів фсб на керівних посадах, до розмінованого Чонгара та відведених наших бригад). І якби не ЗСУ, яке почало відроджуватися та реформовуватися за часів попередників, якби не громадянське суспільство та добровольці, то москлота б виконала те, що задумав *****.
.уйло дало наказ повномасштабно напасти на Україну тоді, коли вирішило, що в росії накопичено в достатній кількості військового потенціалу + золото-валютних резервів для війни з Україною, а також він помилився в тому, що колективний Захід відреагує як в ситуації із захватом Криму = Захід виразить глибоке занепокоєння і наложить якісь санкції.
це те, що тебе саме більше всього .бе після 1 009 днів і ночей із моменту повномасштабного нападу росії на Україну?
Не сцитеся йти на фронт, зате не сцитеся тонути в крижаній воді за дурні гроші.