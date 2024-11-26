В багажнике автобуса ехали в Польшу: на "Ягодине" задержали двух уклонистов. ВИДЕО+ФОТО
На пункте пропуска "Ягодин" пограничники Волынского отряда обнаружили двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в Польшу, спрятавшись в багажном отделении рейсового автобуса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.
Во время проверки транспорта группа осмотра совместно с оперативниками нашла двух мужчин в специально оборудованном тайнике. Задержанными оказались 23-летний житель Харькова и 38-летний житель Тернополя, которые не имели оснований для выезда за границу.
Как сообщается, перевозку уклонистов организовали двое волынян - водители автобуса. На задержанных мужчин пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение границы).
В отношении водителей открыто уголовное производство по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Им объявлено подозрение и избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога.
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Там банда. По меньшей мере 4 человека. Но двоим светит от 3 до 5-ти. Двум по 850 штрафа.
Но так как ехали в Европу, значит временно не работающие. Если счета в банке нет. Хер шо с них получишь. Водилы же, в лучшем случае, потеряют работу, и шоб срок не мотать пойдут в армию
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").
загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строки до 9 років.
потеряют работу до 9 років.....
Предлагаю мировую. Мы оба не правы. Сойдёмся на части 2?
когда будет тысяча, будет способ поменять её на 500 налички.
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