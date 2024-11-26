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В багажнике автобуса ехали в Польшу: на "Ягодине" задержали двух уклонистов. ВИДЕО+ФОТО

На пункте пропуска "Ягодин" пограничники Волынского отряда обнаружили двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в Польшу, спрятавшись в багажном отделении рейсового автобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время проверки транспорта группа осмотра совместно с оперативниками нашла двух мужчин в специально оборудованном тайнике. Задержанными оказались 23-летний житель Харькова и 38-летний житель Тернополя, которые не имели оснований для выезда за границу.

Как сообщается, перевозку уклонистов организовали двое волынян - водители автобуса. На задержанных мужчин пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение границы).

В отношении водителей открыто уголовное производство по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Им объявлено подозрение и избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога.

На "Ягодині" затримали ухилянтів
На "Ягодині" затримали ухилянтів
На "Ягодині" затримали ухилянтів

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Автор: 

Госпогранслужба (6398) уклонисты (816) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+11
Якісь цікаві люди, куди ви втікаєте із країни мрій? Що ви знайшли у тій Польщі? Боневтік вам запропонував країну в якій бізнес можна відкрити за 15 хвилин, де замість вибухів тільки салюти на весілях і єдина проблема вибрати собі безпечне житло в місті чи селі. А саме головне, що вже шостий рік над країною літає кінець епохи бідності.
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26.11.2024 15:20
+10
А є судове рішення що вони ухилянти? Даже в простому порушення Конституції!
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26.11.2024 15:16
+10
Ще і по тисячі обіцяв, хто залишиться. А вони тікають.
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26.11.2024 15:30
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По льоду через Тису не простіше? Там все одно по коліно!
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26.11.2024 15:13 Ответить
А навіщо? Десь писали, що у Тисі води тільки до коліна...
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26.11.2024 15:15 Ответить
На що сподівалися ? В Ягодині на митниці і службові собаки є. Думаю, не тільки наркоту та цигарки винюхувати в машинах вміють.
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26.11.2024 15:16 Ответить
Пане , на митниці все просвічують рентгеном , такий маленький прилад в руці , і все видно .
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26.11.2024 16:56 Ответить
А є судове рішення що вони ухилянти? Даже в простому порушення Конституції!
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26.11.2024 15:16 Ответить
А де Держприкордонслужба стверджувала що вони ухилянти ? "Не мали законних підстав для виїзду з України"
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26.11.2024 15:30 Ответить
+++
Там банда. По меньшей мере 4 человека. Но двоим светит от 3 до 5-ти. Двум по 850 штрафа.
Но так как ехали в Европу, значит временно не работающие. Если счета в банке нет. Хер шо с них получишь. Водилы же, в лучшем случае, потеряют работу, и шоб срок не мотать пойдут в армию
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26.11.2024 15:41 Ответить
Щодо водіїв відкрито кримінальне провадження за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон).

кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строки до 9 років.

потеряют работу до 9 років.....
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26.11.2024 16:42 Ответить
Позвольте, позвольте, как это вы часть третью сюда пришьёте? Вы, по опубликованной новости, беретесь доказать организованную группу? Распределение ролей участников?
Предлагаю мировую. Мы оба не правы. Сойдёмся на части 2?
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26.11.2024 17:08 Ответить
товарисч майор на глазок так вирішив
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26.11.2024 15:57 Ответить
Якісь цікаві люди, куди ви втікаєте із країни мрій? Що ви знайшли у тій Польщі? Боневтік вам запропонував країну в якій бізнес можна відкрити за 15 хвилин, де замість вибухів тільки салюти на весілях і єдина проблема вибрати собі безпечне житло в місті чи селі. А саме головне, що вже шостий рік над країною літає кінець епохи бідності.
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26.11.2024 15:20 Ответить
Ще і по тисячі обіцяв, хто залишиться. А вони тікають.
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26.11.2024 15:30 Ответить
Их бы в Польше эта тысяча догнала.
когда будет тысяча, будет способ поменять её на 500 налички.
Вспомните этот пост
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26.11.2024 15:44 Ответить
Поліцейських затримали? Вже і тут знайшли як тікати.
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26.11.2024 15:29 Ответить
Це не ухилянти! Це люди! Ухилянти це ті,хто зі зброєю, але не воює!
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26.11.2024 15:39 Ответить
Правильно. И имеют право ездить в автобусах где им удобно. А если в кармане есть билет на этот рейс - то все четверо отмажутся
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26.11.2024 15:47 Ответить
 
 