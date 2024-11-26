В багажнике автобуса ехали в Польшу: на "Ягодине" задержали двух уклонистов. ВИДЕО+ФОТО

На пункте пропуска "Ягодин" пограничники Волынского отряда обнаружили двух мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу в Польшу, спрятавшись в багажном отделении рейсового автобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Госпогранслужба.

Во время проверки транспорта группа осмотра совместно с оперативниками нашла двух мужчин в специально оборудованном тайнике. Задержанными оказались 23-летний житель Харькова и 38-летний житель Тернополя, которые не имели оснований для выезда за границу.

Как сообщается, перевозку уклонистов организовали двое волынян - водители автобуса. На задержанных мужчин пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение границы).

В отношении водителей открыто уголовное производство по ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через границу). Им объявлено подозрение и избрана мера пресечения - содержание под стражей на 60 суток с правом внесения залога.







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