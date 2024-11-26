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У багажнику автобуса їхали до Польщі: на "Ягодині" затримали двох ухилянтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Волинського загону виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон до Польщі, сховавшись у багажному відділенні рейсового автобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба. 

Під час перевірки транспорту оглядова група спільно з оперативниками знайшла двох чоловіків у спеціально обладнаному тайнику. Затриманими виявилися 23-річний житель Харкова та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали підстав для виїзду за кордон.

Як повідомляється, перевезення ухилянтів організували двоє волинян - водії автобуса. На затриманих чоловіків прикордонники склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин кордону).

Щодо водіїв відкрито кримінальне провадження за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Їм оголошено підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави.

На "Ягодині" затримали ухилянтів
На "Ягодині" затримали ухилянтів
На "Ягодині" затримали ухилянтів

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Автор: 

Волинь (840) Держприкордонслужба (5920) ухилянти (868)


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Топ коментарі
+11
Якісь цікаві люди, куди ви втікаєте із країни мрій? Що ви знайшли у тій Польщі? Боневтік вам запропонував країну в якій бізнес можна відкрити за 15 хвилин, де замість вибухів тільки салюти на весілях і єдина проблема вибрати собі безпечне житло в місті чи селі. А саме головне, що вже шостий рік над країною літає кінець епохи бідності.
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26.11.2024 15:20
+10
А є судове рішення що вони ухилянти? Даже в простому порушення Конституції!
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26.11.2024 15:16
+10
Ще і по тисячі обіцяв, хто залишиться. А вони тікають.
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26.11.2024 15:30
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По льоду через Тису не простіше? Там все одно по коліно!
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26.11.2024 15:13 Відповісти
А навіщо? Десь писали, що у Тисі води тільки до коліна...
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26.11.2024 15:15 Відповісти
На що сподівалися ? В Ягодині на митниці і службові собаки є. Думаю, не тільки наркоту та цигарки винюхувати в машинах вміють.
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26.11.2024 15:16 Відповісти
Пане , на митниці все просвічують рентгеном , такий маленький прилад в руці , і все видно .
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26.11.2024 16:56 Відповісти
А є судове рішення що вони ухилянти? Даже в простому порушення Конституції!
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26.11.2024 15:16 Відповісти
А де Держприкордонслужба стверджувала що вони ухилянти ? "Не мали законних підстав для виїзду з України"
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26.11.2024 15:30 Відповісти
+++
Там банда. По меньшей мере 4 человека. Но двоим светит от 3 до 5-ти. Двум по 850 штрафа.
Но так как ехали в Европу, значит временно не работающие. Если счета в банке нет. Хер шо с них получишь. Водилы же, в лучшем случае, потеряют работу, и шоб срок не мотать пойдут в армию
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26.11.2024 15:41 Відповісти
Щодо водіїв відкрито кримінальне провадження за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон).

кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").

загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строки до 9 років.

потеряют работу до 9 років.....
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26.11.2024 16:42 Відповісти
Позвольте, позвольте, как это вы часть третью сюда пришьёте? Вы, по опубликованной новости, беретесь доказать организованную группу? Распределение ролей участников?
Предлагаю мировую. Мы оба не правы. Сойдёмся на части 2?
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26.11.2024 17:08 Відповісти
товарисч майор на глазок так вирішив
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26.11.2024 15:57 Відповісти
Якісь цікаві люди, куди ви втікаєте із країни мрій? Що ви знайшли у тій Польщі? Боневтік вам запропонував країну в якій бізнес можна відкрити за 15 хвилин, де замість вибухів тільки салюти на весілях і єдина проблема вибрати собі безпечне житло в місті чи селі. А саме головне, що вже шостий рік над країною літає кінець епохи бідності.
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26.11.2024 15:20 Відповісти
Ще і по тисячі обіцяв, хто залишиться. А вони тікають.
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26.11.2024 15:30 Відповісти
Их бы в Польше эта тысяча догнала.
когда будет тысяча, будет способ поменять её на 500 налички.
Вспомните этот пост
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26.11.2024 15:44 Відповісти
Поліцейських затримали? Вже і тут знайшли як тікати.
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26.11.2024 15:29 Відповісти
Це не ухилянти! Це люди! Ухилянти це ті,хто зі зброєю, але не воює!
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26.11.2024 15:39 Відповісти
Правильно. И имеют право ездить в автобусах где им удобно. А если в кармане есть билет на этот рейс - то все четверо отмажутся
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26.11.2024 15:47 Відповісти
 
 