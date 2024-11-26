У багажнику автобуса їхали до Польщі: на "Ягодині" затримали двох ухилянтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Волинського загону виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон до Польщі, сховавшись у багажному відділенні рейсового автобуса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.

Під час перевірки транспорту оглядова група спільно з оперативниками знайшла двох чоловіків у спеціально обладнаному тайнику. Затриманими виявилися 23-річний житель Харкова та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали підстав для виїзду за кордон.

Як повідомляється, перевезення ухилянтів організували двоє волинян - водії автобуса. На затриманих чоловіків прикордонники склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин кордону).

Щодо водіїв відкрито кримінальне провадження за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Їм оголошено підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави.







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