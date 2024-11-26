У багажнику автобуса їхали до Польщі: на "Ягодині" затримали двох ухилянтів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
На пункті пропуску "Ягодин" прикордонники Волинського загону виявили двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон до Польщі, сховавшись у багажному відділенні рейсового автобуса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Держприкордонслужба.
Під час перевірки транспорту оглядова група спільно з оперативниками знайшла двох чоловіків у спеціально обладнаному тайнику. Затриманими виявилися 23-річний житель Харкова та 38-річний мешканець Тернополя, які не мали підстав для виїзду за кордон.
Як повідомляється, перевезення ухилянтів організували двоє волинян - водії автобуса. На затриманих чоловіків прикордонники склали адміністративні протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин кордону).
Щодо водіїв відкрито кримінальне провадження за ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон). Їм оголошено підозру та обрано запобіжний захід - тримання під вартою на 60 діб із правом внесення застави.
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Там банда. По меньшей мере 4 человека. Но двоим светит от 3 до 5-ти. Двум по 850 штрафа.
Но так как ехали в Европу, значит временно не работающие. Если счета в банке нет. Хер шо с них получишь. Водилы же, в лучшем случае, потеряют работу, и шоб срок не мотать пойдут в армию
кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України").
загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строки до 9 років.
потеряют работу до 9 років.....
Предлагаю мировую. Мы оба не правы. Сойдёмся на части 2?
когда будет тысяча, будет способ поменять её на 500 налички.
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