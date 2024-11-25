Водій вантажівки за 5 тис. дол віз "пасажира" до Молдови у ніші під контейнером причепа, - ДПСУ. ВIДЕО

На Одещині прикордонники Ізмаїльського загону виявили чоловіка, який намагався виїхати до Молдови у ніші під контейнером причепа вантажівки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

39-річний мешканець прикордоння намагався перевезти "пасажира" до Молдови у вантажівці Renault, сховавши його у ніші під контейнером причепа. Далекобійник посадив попутника на балку під причепом і поїхав до пункту пропуску "Табаки".

"Квиток" за кордон водій оцінив у 5000 доларів, з яких 2000 доларів отримав як завдаток. Під час обшуку транспортного засобу ці кошти були знайдені та вилучені.

Відносно фігуранта відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон України"). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

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