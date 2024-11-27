Житель Харькова задержан в горах при попытке бежать в Румынию. ВИДЕО

На Буковине пограничники задержали мужчину, который по горам пытался попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время мониторинга государственной границы с помощью БПЛА пограничники одного из горных подразделений Черновицкого отряда обнаружили мужчину, который шел в сторону соседней Румынии. Пограничный наряд отправился на перехват и за несколько минут задержал нарушителя.

Житель Харькова имел целью пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска.

Правонарушителя доставили в пограничное подразделение. В отношении него составлены материалы об административном правонарушении.

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