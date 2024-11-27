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Житель Харькова задержан в горах при попытке бежать в Румынию. ВИДЕО

На Буковине пограничники задержали мужчину, который по горам пытался попасть в Румынию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Во время мониторинга государственной границы с помощью БПЛА пограничники одного из горных подразделений Черновицкого отряда обнаружили мужчину, который шел в сторону соседней Румынии. Пограничный наряд отправился на перехват и за несколько минут задержал нарушителя.

Житель Харькова имел целью пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска.

прикордонники затримали ухилянта у Карпатах

Правонарушителя доставили в пограничное подразделение. В отношении него составлены материалы об административном правонарушении.

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Автор: 

Госпогранслужба (6398) Карпаты (305) уклонисты (816) Черновицкая область (28)


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Треба було через Тису. Там все одно по коліно.
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27.11.2024 21:55 Ответить
Гарний сніг. У Харкові зараз погода неприємна.
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27.11.2024 21:57 Ответить
От мені цікаво , де більше людей , зброї та дронів , на східному фронті , або на західному? В мене таке враження , що всі сили кинуті на західний фронт!
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28.11.2024 00:08 Ответить
 
 