Житель Харькова задержан в горах при попытке бежать в Румынию. ВИДЕО
На Буковине пограничники задержали мужчину, который по горам пытался попасть в Румынию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Во время мониторинга государственной границы с помощью БПЛА пограничники одного из горных подразделений Черновицкого отряда обнаружили мужчину, который шел в сторону соседней Румынии. Пограничный наряд отправился на перехват и за несколько минут задержал нарушителя.
Житель Харькова имел целью пересечь государственную границу в обход пунктов пропуска.
Правонарушителя доставили в пограничное подразделение. В отношении него составлены материалы об административном правонарушении.
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A. ExcelUA
показать весь комментарий27.11.2024 21:55 Ответить Мне нравится 3
Anton Strashevskiy
показать весь комментарий27.11.2024 21:57 Ответить Мне нравится 1
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Vyacheslav Horbokon
показать весь комментарий28.11.2024 00:08 Ответить Мне нравится 5
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