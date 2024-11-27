Житель Харкова затриманий у горах під час спроби втекти до Румунії. ВIДЕО
На Буковині прикордонники затримали чоловіка, який горами намагався потрапити у Румунію.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Під час моніторингу державного кордону за допомогою БПЛА прикордонники одного з гірських підрозділів Чернівецького загону виявили чоловіка, який йшов в бік сусідньої Румунії. Прикордонний наряд вирушив на перехоплення і за кілька хвилин затримав порушника.
Житель Харкова мав на меті перетнути державний кордон в обхід пунктів пропуску.
Правопорушника доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно нього складено матеріали про адміністративне правопорушення.
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A. ExcelUA
показати весь коментар27.11.2024 21:55 Відповісти Мені подобається 3
Anton Strashevskiy
показати весь коментар27.11.2024 21:57 Відповісти Мені подобається 1
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Vyacheslav Horbokon
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