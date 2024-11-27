Житель Харкова затриманий у горах під час спроби втекти до Румунії. ВIДЕО

На Буковині прикордонники затримали чоловіка, який горами намагався потрапити у Румунію.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Під час моніторингу державного кордону за допомогою БПЛА прикордонники одного з гірських підрозділів Чернівецького загону виявили чоловіка, який йшов в бік сусідньої Румунії. Прикордонний наряд вирушив на перехоплення і за кілька хвилин затримав порушника.

Житель Харкова мав на меті перетнути державний кордон в обхід пунктів пропуску.

Правопорушника доставили до прикордонного підрозділу. Стосовно нього складено матеріали про адміністративне правопорушення.

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