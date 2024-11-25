На Закарпатті прикордонники врятували трьох чоловіків, які намагалися незаконно перейти Тису. ВIДЕО
Троє чоловіків врятовані на Закарпатті після спроби незаконно перейти Тису.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.
Небезпечна переправа
24 листопада на Закарпатті двоє місцевих жителів та один волинянин намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною.
Чоловіки звернулися до переправників, які пообіцяли допомогти перейти кордон через річку Тиса, запевнивши, що вода буде по коліно. Однак, після сплати за "послугу", їм не запропонували жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів.
"Роззувшись та злегка підкотивши штани, "водолази" рушили у невідому для них водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку. Чоловіків врятувало лише те, що у воді знаходилося змите дерево, за яке вони змогли вхопитися та вибратися на відмілину посередині річки. Далі вони зателефонували рятувальникам та повідомили, що потребують допомоги", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Четверо чоловіків намагались горами потрапити до Румунії, - ДПСУ. ВIДЕО
Для порятунку чоловіків були залучені прикордонники, військовослужбовці відділів прикордонної служби "Вилок" та "Дякове", а також рятувальники з гірського пошуково-рятувального відділення міста Іршава. Завдяки використанню безпілотника було виявлено місце перебування потерпілих.
Як повідомляється, після порятунку чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, де їм надали гарячий чай та можливість висушити одяг.
За спробу незаконного перетину державного кордону на чоловіків були складені протоколи про адміністративне правопорушення.
Загроза для "переправників"
Нагадаємо, що рівень води у річці Тисі, що пролягає вздовж кордону з Угорщиною та Румунією, значно підвищився, що робить переправу через неї небезпечною. Температура води є дуже низькою, що може призвести до судом у тих, хто намагається перетнути річку, і значно ускладнює контроль над тілом. Рятувальники вкотре попереджають про небезпеку спроб перепливати Тису.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не смішіть мої яйця )))
Чи ти з погранців человеколюбців )
Херня пчелы, херня мёд. Там до их вождевленой "свободы" оставалось ...й да ....я. Такая ..... нигде не нужна. Дети асфальта. А всё почему? Штраф 850 грн. Намокшая куртка дороже стоит.
В армии такие не нужны. На зоне сдохнут. Дать подж......ов и отогнать от границы.
Тобто, для початку треба стати квадробером!
"В Одесі працівники ТЦК затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації, - ДБР. Щоб не поїхати у військкомат, чоловіки повинні були заплатити $4500. У разі відмови - їм погрожували оголошенням у розшук. Крім того, один з фігурантів під час обшуку стріляв та погрожував працівникам ДБР. Йому може загрожувати довічне позбавлення волі"