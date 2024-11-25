На Закарпатті прикордонники врятували трьох чоловіків, які намагалися незаконно перейти Тису. ВIДЕО

Троє чоловіків врятовані на Закарпатті після спроби незаконно перейти Тису.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, передає Цензор.НЕТ.

Небезпечна переправа

24 листопада на Закарпатті двоє місцевих жителів та один волинянин намагалися незаконно перетнути кордон з Угорщиною.

Чоловіки звернулися до переправників, які пообіцяли допомогти перейти кордон через річку Тиса, запевнивши, що вода буде по коліно. Однак, після сплати за "послугу", їм не запропонували жодних плавзасобів чи рятувальних жилетів.

"Роззувшись та злегка підкотивши штани, "водолази" рушили у невідому для них водойму. Вже за кілька хвилин усіх трьох змила потужна течія та понесла у невідомому напрямку. Чоловіків врятувало лише те, що у воді знаходилося змите дерево, за яке вони змогли вхопитися та вибратися на відмілину посередині річки. Далі вони зателефонували рятувальникам та повідомили, що потребують допомоги", - йдеться у повідомленні.

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Для порятунку чоловіків були залучені прикордонники, військовослужбовці відділів прикордонної служби "Вилок" та "Дякове", а також рятувальники з гірського пошуково-рятувального відділення міста Іршава. Завдяки використанню безпілотника було виявлено місце перебування потерпілих.

Як повідомляється, після порятунку чоловіків доставили до прикордонного підрозділу, де їм надали гарячий чай та можливість висушити одяг.

За спробу незаконного перетину державного кордону на чоловіків були складені протоколи про адміністративне правопорушення.

Загроза для "переправників"

Нагадаємо, що рівень води у річці Тисі, що пролягає вздовж кордону з Угорщиною та Румунією, значно підвищився, що робить переправу через неї небезпечною. Температура води є дуже низькою, що може призвести до судом у тих, хто намагається перетнути річку, і значно ускладнює контроль над тілом. Рятувальники вкотре попереджають про небезпеку спроб перепливати Тису.

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