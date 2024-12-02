На Юге пограничники уничтожили вражеские укрытия, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники на Запорожском направлении уничтожили вражеские укрытия и несколько наблюдательных пунктов с помощью FPV-дронов.

Об этом сообщает Госпогранслужба, информирует Цензор.НЕТ.

Пилоты 8 пограничного отряда обнаружили вражеские цели на Запорожском направлении и успешно нанесли поражение с помощью FPV-дронов. В результате боевой работы было уничтожено два пункта наблюдения, замаскированную позицию и личный состав противника.

"Государственная пограничная служба дает достойный отпор врагу и является неотъемлемой составляющей Сил обороны Украины", - пишет Госпогранслужба.

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