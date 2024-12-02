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На Півдні прикордонники знищили ворожі укриття, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Прикордонники на Запорізькому напрямку знищили ворожі укриття та кілька спостережних пунктів за допомогою FPV-дронів.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ

Пілоти 8 прикордонного загону виявили ворожі цілі на Запорізькому напрямку та успішно завдали ураження за допомогою FPV-дронів. В результаті бойової роботи було знищено два пункти спостереження, замасковану позицію та особовий склад противника.

"Державна прикордонна служба дає гідну відсіч ворогу та є невіддільною складовою Сил оборони України", - пише Держприкордонслужба.

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Автор: 

прикордонники (1095) знищення (7154) Запорізька область (3574) fpv-дрон (106)


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Прикордонникам шана! На ухилянтах тренуються, укривантам смерть люту несуть!)
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02.12.2024 14:23 Відповісти
 
 