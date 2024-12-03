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Новини Фото ДТП
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Смертельна ДТП на Одещині: загинув прикордонник, іншого травмовано, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Внаслідок ДТП на автодорозі поблизу села Яськи загинув один прикордонник, ще одного з травмами госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу. 

Як повідомляється, трагедія сталася на контрольному посту, де прикордонники перевіряли транспортні засоби. Водій автомобіля "ВАЗ", 66-річний чоловік, не дотримався швидкісного режиму та збив двох військовослужбовців Держприкордонслужби.

"Унаслідок наїзду загинув 36-річний інспектор прикордонної служби Білгород-Дністровського прикордонного загону головний сержант Денис Дубровський. У загиблого залишилися дружина, син і донька. В цьому прикордонному загоні військовослужбовець проходив службу з 2020 року, а до цього обіймав посади в підрозділах Азово-Чорноморського регіонального управління" - повідомляє пресслужба. 

Смертельна ДТП на посту прикордонників

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Водія затримали, а поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Смертельна ДТП на посту прикордонників
Смертельна ДТП на посту прикордонників
Смертельна ДТП на посту прикордонників

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Автор: 

ДТП (4465) Одеська область (3186) прикордонники (1095)


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Топ коментарі
+6
"Потужний" прикордонний пост. Знак на тринозі на узбіччі і все. Дорожні конуси, напевне, вже під час оформлення події поставили. Немає ані бетонних блоків з вертикальною розміткою, ані освітлення. Тому нічого дивного, що водій їхав з такою швидкістю...
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03.12.2024 11:02
+3
Наїхав, а вікна чого з боку побиті?
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03.12.2024 11:05
+2
а блок пост там дуже потрібен? Якби там був нормальний блок пост, цього б не було. А так - маємо, що маємо.
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03.12.2024 12:49
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А до чого тут поліція? Ви взагалі текст статті читали чи тільки заголовок?
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03.12.2024 11:04 Відповісти
"Потужний" прикордонний пост. Знак на тринозі на узбіччі і все. Дорожні конуси, напевне, вже під час оформлення події поставили. Немає ані бетонних блоків з вертикальною розміткою, ані освітлення. Тому нічого дивного, що водій їхав з такою швидкістю...
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03.12.2024 11:02 Відповісти
Наїхав, а вікна чого з боку побиті?
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03.12.2024 11:05 Відповісти
стреляли в авто тцкашники.
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03.12.2024 14:17 Відповісти
Царство Небесне загиблому.
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03.12.2024 12:09 Відповісти
Жесть. Невідомо, як воно так сталося, але дідові загрожує від 3 до 8.

За ч. 2 ст. 286 КК України суд має призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд також може застосувати звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України - тобто призначити покарання умовно, без реального відбування у виправній колонії. Тут мають значення конкретні обставини скоєння ДТП, наявність пом'якшуючих обставин, ступінь вини водія тощо. Всі обставини, які свідчать на користь водія - наявність хвороб, наявність на утриманні інших осіб, відшкодування шкоди - мають бути підтверджені належними та допустимими доказами, які мають бути долучені до справи у порядку, передбаченому КПК.
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03.12.2024 12:15 Відповісти
а блок пост там дуже потрібен? Якби там був нормальний блок пост, цього б не було. А так - маємо, що маємо.
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03.12.2024 12:49 Відповісти
Старого довбодятла на жигулях судити й посадити до кінця його нікчемного життя. Хіба для того,щоб зупинитися на блокпосту обов'язково потрібні бетонні блоки?! Будь-яка перешкода на дорозі,в тому числі й блокпост, потребує зниження швидкості як мінімум. Тим більше,що перед кожним блокпостом є таблички з вказівками .
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03.12.2024 15:51 Відповісти
 
 