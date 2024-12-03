Смертельна ДТП на Одещині: загинув прикордонник, іншого травмовано, - ДПСУ. ФОТОрепортаж

Внаслідок ДТП на автодорозі поблизу села Яськи загинув один прикордонник, ще одного з травмами госпіталізовано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.

Як повідомляється, трагедія сталася на контрольному посту, де прикордонники перевіряли транспортні засоби. Водій автомобіля "ВАЗ", 66-річний чоловік, не дотримався швидкісного режиму та збив двох військовослужбовців Держприкордонслужби.

"Унаслідок наїзду загинув 36-річний інспектор прикордонної служби Білгород-Дністровського прикордонного загону головний сержант Денис Дубровський. У загиблого залишилися дружина, син і донька. В цьому прикордонному загоні військовослужбовець проходив службу з 2020 року, а до цього обіймав посади в підрозділах Азово-Чорноморського регіонального управління" - повідомляє пресслужба.

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Водія затримали, а поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.







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