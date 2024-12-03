Смертельна ДТП на Одещині: загинув прикордонник, іншого травмовано, - ДПСУ. ФОТОрепортаж
Внаслідок ДТП на автодорозі поблизу села Яськи загинув один прикордонник, ще одного з травмами госпіталізовано.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу.
Як повідомляється, трагедія сталася на контрольному посту, де прикордонники перевіряли транспортні засоби. Водій автомобіля "ВАЗ", 66-річний чоловік, не дотримався швидкісного режиму та збив двох військовослужбовців Держприкордонслужби.
"Унаслідок наїзду загинув 36-річний інспектор прикордонної служби Білгород-Дністровського прикордонного загону головний сержант Денис Дубровський. У загиблого залишилися дружина, син і донька. В цьому прикордонному загоні військовослужбовець проходив службу з 2020 року, а до цього обіймав посади в підрозділах Азово-Чорноморського регіонального управління" - повідомляє пресслужба.
Водія затримали, а поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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За ч. 2 ст. 286 КК України суд має призначити покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Суд також може застосувати звільнення від відбування покарання на підставі ст. 75 КК України - тобто призначити покарання умовно, без реального відбування у виправній колонії. Тут мають значення конкретні обставини скоєння ДТП, наявність пом'якшуючих обставин, ступінь вини водія тощо. Всі обставини, які свідчать на користь водія - наявність хвороб, наявність на утриманні інших осіб, відшкодування шкоди - мають бути підтверджені належними та допустимими доказами, які мають бути долучені до справи у порядку, передбаченому КПК.