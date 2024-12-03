Смертельное ДТП в Днепре: суд отправил 19-летнего подозреваемого под стражу до 30 января
Суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.
Об этом сообщило "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что к задержанному парню приняли меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января без права внесения залога.
Адвокат подозреваемого попросил перенести заседание, чтобы ознакомиться с делом.
Свою вину 19-летний подозреваемый не признает и отказывается комментировать был ли он за рулем в момент аварии. Также стало известно, что он уже был судим до этого.
Что предшествовало?
В полиции сообщили, что вечером воскресенья, 1 декабря, в Днепре произошла смертельная авария с участием BMW и Ford. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека, включая двух детей, получили травмы и были госпитализированы.
2 декабря 19-летнему водителю BMW, который устроил смертельное ДТП в Днепре, сообщили о подозрении.
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