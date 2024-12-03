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Новости ДТП
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Смертельное ДТП в Днепре: суд отправил 19-летнего подозреваемого под стражу до 30 января

Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річному підозрюваному обрали запобіжний захід

Суд взял под стражу 19-летнего парня, подозреваемого в совершении аварии в Днепре 1 декабря, в которой погибла 10-летняя девочка.

Об этом сообщило "Суспільне", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что к задержанному парню приняли меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 января без права внесения залога.

Адвокат подозреваемого попросил перенести заседание, чтобы ознакомиться с делом.

Свою вину 19-летний подозреваемый не признает и отказывается комментировать был ли он за рулем в момент аварии. Также стало известно, что он уже был судим до этого.

Также смотрите: Водитель BMW устроил смертельное ДТП в Днепре: погибла 10-летняя девочка, четверо пострадавших, среди них - два ребенка. ФОТОрепортаж

Что предшествовало?

В полиции сообщили, что вечером воскресенья, 1 декабря, в Днепре произошла смертельная авария с участием BMW и Ford. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека, включая двух детей, получили травмы и были госпитализированы.

2 декабря 19-летнему водителю BMW, который устроил смертельное ДТП в Днепре, сообщили о подозрении.

Автор: 

Днепр (4415) ДТП (7673) мера пресечения (456)


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Тягнуть час, відмазують 17 річного водія.

Якщо поліція не знає точно, хто сидів за кермом, чому тільки одного закрили?

17 річного просто вивезуть за кордон.
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03.12.2024 16:40 Ответить
Ооо! Що і треба було довести! Олігофрен погодився на роль цапа відбувайла!
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03.12.2024 16:48 Ответить
єдине питання - чому там інкримінують, здається, "ненадання допомоги потерпілим"? якщо фактично це - навмисне вбивство, скоєне групою осіб за взаємної згоди!...
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03.12.2024 16:49 Ответить
19-річного. То е рік за 2?
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03.12.2024 17:07 Ответить
Мусора вже по повній кришують винуватця аварії.
Батька загиблої дівчинки навіть до слідака не пустили- мусор просто закрив кабінет і пішов без пояснень
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04.12.2024 01:21 Ответить
 
 