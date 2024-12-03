Смертельна ДТП у Дніпрі: суд відправив 19-річного підозрюваного під варту до 30 січня

Суд взяв під варту 19-річного хлопця, підозрюваного у скоєнні аварії в Дніпрі 1 грудня, в якій загинула 10-річна дівчинка.

Про це повідомило "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що затриманому хлопцеві ухвалили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня без права внесення застави.

Адвокат підозрюваного попросив перенести засідання, щоб ознайомитись зі справою.

Свою провину 19-річний підозрюваний не визнає та відмовляється коментувати чи був він за кермом у момент аварії. Також стало відомо, що він вже був судимий до цього.

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Що передувало?

У поліції повідомили, що ввечері неділі, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна аварія за участю BMW та Ford. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб, включаючи двох дітей, дістали травми та були госпіталізовані.

2 грудня 19-річному водію BMW, який влаштував смертельну ДТП у Дніпрі, повідомили про підозру.