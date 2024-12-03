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Новини ДТП
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Смертельна ДТП у Дніпрі: суд відправив 19-річного підозрюваного під варту до 30 січня

Смертельна ДТП у Дніпрі: 19-річному підозрюваному обрали запобіжний захід

Суд взяв під варту 19-річного хлопця, підозрюваного у скоєнні аварії в Дніпрі 1 грудня, в якій загинула 10-річна дівчинка.

Про це повідомило "Суспільне", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що затриманому хлопцеві ухвалили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 січня без права внесення застави.

Адвокат підозрюваного попросив перенести засідання, щоб ознайомитись зі справою.

Свою провину 19-річний підозрюваний не визнає та відмовляється коментувати чи був він за кермом у момент аварії. Також стало відомо, що він вже був судимий до цього.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 19-річному водію BMW, який влаштував смертельну ДТП у Дніпрі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Що передувало?

У поліції повідомили, що ввечері неділі, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна аварія за участю BMW та Ford. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб, включаючи двох дітей, дістали травми та були госпіталізовані.

2 грудня 19-річному водію BMW, який влаштував смертельну ДТП у Дніпрі, повідомили про підозру.

Автор: 

Дніпро (3256) ДТП (4465) запобіжний захід (483)


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Тягнуть час, відмазують 17 річного водія.

Якщо поліція не знає точно, хто сидів за кермом, чому тільки одного закрили?

17 річного просто вивезуть за кордон.
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03.12.2024 16:40 Відповісти
Ооо! Що і треба було довести! Олігофрен погодився на роль цапа відбувайла!
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03.12.2024 16:48 Відповісти
єдине питання - чому там інкримінують, здається, "ненадання допомоги потерпілим"? якщо фактично це - навмисне вбивство, скоєне групою осіб за взаємної згоди!...
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03.12.2024 16:49 Відповісти
19-річного. То е рік за 2?
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03.12.2024 17:07 Відповісти
Мусора вже по повній кришують винуватця аварії.
Батька загиблої дівчинки навіть до слідака не пустили- мусор просто закрив кабінет і пішов без пояснень
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04.12.2024 01:21 Відповісти
 
 