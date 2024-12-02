19-річному водію BMW, який влаштував смертельну ДТП у Дніпрі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному водію автомобіля "BMW" у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 1 грудня 2024 року молодий чоловік, керуючи автомобілем у м. Дніпрі, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем "Ford".

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка "Ford". Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

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Правоохоронці затримали водія "BMW" відповідно до ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.