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Новини
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19-річному водію BMW, який влаштував смертельну ДТП у Дніпрі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора

Оголосили підозру 19-річному водію, який скоїв смертельну ДТП у Дніпрі

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному водію автомобіля "BMW" у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 286 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, 1 грудня 2024 року молодий чоловік, керуючи автомобілем у м. Дніпрі, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем "Ford".

Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка "Ford". Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Водій BMW влаштував смертельну ДТП у Дніпрі: загинула 10-річна дівчинка, четверо постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали водія "BMW" відповідно до ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Автор: 

Дніпро (3256) ДТП (4465) підозра (758) Офіс Генпрокурора (3243)


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Топ коментарі
+31
Як в попередній темі писали, це ж дитина... 19 років.
Таких на фронт не можна.
Хай краще бухає, ганяє на тачках, збиває насмерть перехожих...
Це ж дитина...
Вбивати пішоходів він може... а вбивати на фронті рашистів не може.... це ж дитина.
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02.12.2024 17:26
+9
Ретельне розслідування встановить, що правила порушив водій форда.
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02.12.2024 17:35
+8
Генофонд нації,хулє.
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02.12.2024 17:30
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Як в попередній темі писали, це ж дитина... 19 років.
Таких на фронт не можна.
Хай краще бухає, ганяє на тачках, збиває насмерть перехожих...
Це ж дитина...
Вбивати пішоходів він може... а вбивати на фронті рашистів не може.... це ж дитина.
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02.12.2024 17:26 Відповісти
99% що цей 19-річний якраз був пасажиром. Змусили взяти вину на себе. А справжній водій 17-річний "власник" авто.
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02.12.2024 17:34 Відповісти
Він вже неодноразово порушував ПДР, а від правоохоронних органів реакції було нуль. Для чого доводити до так випадків? Чому не покарати раніше? Чи понесуть відповідальність ті, що за гроші відмазували від відповідальності?
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02.12.2024 17:29 Відповісти
Генофонд нації,хулє.
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02.12.2024 17:30 Відповісти
ця гнида ще влітку прямо в центрі Дніпра, біля ЦУМа, серед білого дня на пішшохідному переході сбила двох дівчат і втекла з місця, на цьому ж чорному BMW, тоді йому все зійшо з рук, начебто не змогли встановити винуватця, на відо з камер видно цю саму BMW, але на номерах видно лише перші дві літери КТ, такі самі як і у цьому ДТП КТ7777...
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02.12.2024 17:33 Відповісти
на яких камерах? в центрі Дніпра ТИСЯЧІ камер, і "Безпечне місто", і приватні відеокамери. Було б бажання (не було)
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02.12.2024 17:35 Відповісти
та є відео, гуляє в інтернеті, вчора в телеграмі бачив
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02.12.2024 18:35 Відповісти
відео з однієї камери де не видно номера. а там тих камер десятки тільки на тій вулиці до найближчого перехрестя, це самий центр міста
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02.12.2024 19:26 Відповісти
та я ж не сперечаюсь, може невдало висловився, саме про те й кажу, що гниду тоді ніхто чіпати не став, всі сліпоглухонімі! я сам з Дніпра, я знаю що тут і як
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02.12.2024 19:29 Відповісти
бабло вирішує.
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02.12.2024 19:32 Відповісти
Винуватцю 17, вони місцями помінялись...
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02.12.2024 17:34 Відповісти
Ретельне розслідування встановить, що правила порушив водій форда.
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02.12.2024 17:35 Відповісти
Просто забудемо. Про Тандира ж всі вже забули.
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03.12.2024 17:18 Відповісти
Ооо! Швидко зголосився цап відбувайло!
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02.12.2024 17:43 Відповісти
батько загиблої дівчинки прийде с фронту
та перестріляє того пацана 17 річного,його батька-покідька, продажних ментов,слідчого,суддю...
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02.12.2024 18:49 Відповісти
І скільки таких «месників» маємо на сьогодні? Що захистили скривджених побратимів, членів сімей, коханих, друзів?
Ніскільки.
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02.12.2024 19:23 Відповісти
Обломись. Батько дiвчини прийде и будет минимум сраться в магазинах с продавщицами за мову, а максимум вообще бухать начнет.

К владельцам БМВшек мстуны боятся подходить на километр =)
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02.12.2024 20:50 Відповісти
Нажаль, так і буде.
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03.12.2024 17:47 Відповісти
Чому Бог береже негідників та дебілів? Ні в чому не винна дівчина загинула, а цей ушльопок живий.
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02.12.2024 19:34 Відповісти
Головний мусор Дніпра повинен піти з посади...
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02.12.2024 19:55 Відповісти
По хорошему тут вся система должна пiти з посади.

У нас не зря была "Кобра", хотя многим казалось что это репрессивный аппарат, но как видите, по-другому с этим народом нельзя.

У "Кобры" было одно весомое достоинство: их засылали в другие города, и им по факту было плевать, депутат ты, мэр, или криминальный авторитет. Остановили, нашли, всандалили. Это была та самая "неотвратимость".

А здесь ... как может головний мусор пойти в отставку, если он получает две зарплаты: одну в МВС гривнами, а вторую вот у таких владельцев, валютой?
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02.12.2024 20:53 Відповісти
Головний мусор країни теж.
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03.12.2024 17:20 Відповісти
Дитину вбила не кацапська ракета,а український мажор,що говорить про те,які покидьки сидять у тилу,коли кращі хлопці гинуть за свободу України...За які статки це авто та номери??
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03.12.2024 00:20 Відповісти
Як завжди в подібних ДТП фігурує автомобіль BMW...
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03.12.2024 16:48 Відповісти
 
 