19-річному водію BMW, який влаштував смертельну ДТП у Дніпрі, повідомлено про підозру, - Офіс Генпрокурора
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному водію автомобіля "BMW" у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 286 КК України).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, 1 грудня 2024 року молодий чоловік, керуючи автомобілем у м. Дніпрі, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем "Ford".
Внаслідок ДТП загинула 10-річна пасажирка "Ford". Інші пасажири, зокрема малолітні діти, а також водій дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.
Правоохоронці затримали водія "BMW" відповідно до ст. 208 КПК України.
Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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Таких на фронт не можна.
Хай краще бухає, ганяє на тачках, збиває насмерть перехожих...
Це ж дитина...
Вбивати пішоходів він може... а вбивати на фронті рашистів не може.... це ж дитина.
та перестріляє того пацана 17 річного,його батька-покідька, продажних ментов,слідчого,суддю...
Ніскільки.
К владельцам БМВшек мстуны боятся подходить на километр =)
У нас не зря была "Кобра", хотя многим казалось что это репрессивный аппарат, но как видите, по-другому с этим народом нельзя.
У "Кобры" было одно весомое достоинство: их засылали в другие города, и им по факту было плевать, депутат ты, мэр, или криминальный авторитет. Остановили, нашли, всандалили. Это была та самая "неотвратимость".
А здесь ... как может головний мусор пойти в отставку, если он получает две зарплаты: одну в МВС гривнами, а вторую вот у таких владельцев, валютой?