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19-летнему водителю BMW, устроившему смертельное ДТП в Днепре, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Оголосили підозру 19-річному водію, який скоїв смертельну ДТП у Дніпрі

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему водителю автомобиля "BMW" в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в г. Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в частности малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водитель BMW устроил смертельное ДТП в Днепре: погибла 10-летняя девочка, четверо пострадавших, среди них два ребенка. ФОТОрепортаж

Правоохранители задержали водителя "BMW" в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Автор: 

Днепр (4415) ДТП (7673) подозрение (489) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+31
Як в попередній темі писали, це ж дитина... 19 років.
Таких на фронт не можна.
Хай краще бухає, ганяє на тачках, збиває насмерть перехожих...
Це ж дитина...
Вбивати пішоходів він може... а вбивати на фронті рашистів не може.... це ж дитина.
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02.12.2024 17:26
+9
Ретельне розслідування встановить, що правила порушив водій форда.
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02.12.2024 17:35
+8
Генофонд нації,хулє.
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02.12.2024 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Як в попередній темі писали, це ж дитина... 19 років.
Таких на фронт не можна.
Хай краще бухає, ганяє на тачках, збиває насмерть перехожих...
Це ж дитина...
Вбивати пішоходів він може... а вбивати на фронті рашистів не може.... це ж дитина.
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02.12.2024 17:26 Ответить
99% що цей 19-річний якраз був пасажиром. Змусили взяти вину на себе. А справжній водій 17-річний "власник" авто.
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02.12.2024 17:34 Ответить
Він вже неодноразово порушував ПДР, а від правоохоронних органів реакції було нуль. Для чого доводити до так випадків? Чому не покарати раніше? Чи понесуть відповідальність ті, що за гроші відмазували від відповідальності?
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02.12.2024 17:29 Ответить
Генофонд нації,хулє.
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02.12.2024 17:30 Ответить
ця гнида ще влітку прямо в центрі Дніпра, біля ЦУМа, серед білого дня на пішшохідному переході сбила двох дівчат і втекла з місця, на цьому ж чорному BMW, тоді йому все зійшо з рук, начебто не змогли встановити винуватця, на відо з камер видно цю саму BMW, але на номерах видно лише перші дві літери КТ, такі самі як і у цьому ДТП КТ7777...
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02.12.2024 17:33 Ответить
на яких камерах? в центрі Дніпра ТИСЯЧІ камер, і "Безпечне місто", і приватні відеокамери. Було б бажання (не було)
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02.12.2024 17:35 Ответить
та є відео, гуляє в інтернеті, вчора в телеграмі бачив
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02.12.2024 18:35 Ответить
відео з однієї камери де не видно номера. а там тих камер десятки тільки на тій вулиці до найближчого перехрестя, це самий центр міста
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02.12.2024 19:26 Ответить
та я ж не сперечаюсь, може невдало висловився, саме про те й кажу, що гниду тоді ніхто чіпати не став, всі сліпоглухонімі! я сам з Дніпра, я знаю що тут і як
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02.12.2024 19:29 Ответить
бабло вирішує.
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02.12.2024 19:32 Ответить
Винуватцю 17, вони місцями помінялись...
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02.12.2024 17:34 Ответить
Ретельне розслідування встановить, що правила порушив водій форда.
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02.12.2024 17:35 Ответить
Просто забудемо. Про Тандира ж всі вже забули.
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03.12.2024 17:18 Ответить
Ооо! Швидко зголосився цап відбувайло!
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02.12.2024 17:43 Ответить
батько загиблої дівчинки прийде с фронту
та перестріляє того пацана 17 річного,його батька-покідька, продажних ментов,слідчого,суддю...
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02.12.2024 18:49 Ответить
І скільки таких «месників» маємо на сьогодні? Що захистили скривджених побратимів, членів сімей, коханих, друзів?
Ніскільки.
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02.12.2024 19:23 Ответить
Обломись. Батько дiвчини прийде и будет минимум сраться в магазинах с продавщицами за мову, а максимум вообще бухать начнет.

К владельцам БМВшек мстуны боятся подходить на километр =)
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02.12.2024 20:50 Ответить
Нажаль, так і буде.
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03.12.2024 17:47 Ответить
Чому Бог береже негідників та дебілів? Ні в чому не винна дівчина загинула, а цей ушльопок живий.
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02.12.2024 19:34 Ответить
Головний мусор Дніпра повинен піти з посади...
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02.12.2024 19:55 Ответить
По хорошему тут вся система должна пiти з посади.

У нас не зря была "Кобра", хотя многим казалось что это репрессивный аппарат, но как видите, по-другому с этим народом нельзя.

У "Кобры" было одно весомое достоинство: их засылали в другие города, и им по факту было плевать, депутат ты, мэр, или криминальный авторитет. Остановили, нашли, всандалили. Это была та самая "неотвратимость".

А здесь ... как может головний мусор пойти в отставку, если он получает две зарплаты: одну в МВС гривнами, а вторую вот у таких владельцев, валютой?
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02.12.2024 20:53 Ответить
Головний мусор країни теж.
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03.12.2024 17:20 Ответить
Дитину вбила не кацапська ракета,а український мажор,що говорить про те,які покидьки сидять у тилу,коли кращі хлопці гинуть за свободу України...За які статки це авто та номери??
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03.12.2024 00:20 Ответить
Як завжди в подібних ДТП фігурує автомобіль BMW...
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03.12.2024 16:48 Ответить
 
 