19-летнему водителю BMW, устроившему смертельное ДТП в Днепре, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора
Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему водителю автомобиля "BMW" в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
По данным следствия, 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в г. Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".
В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в частности малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Правоохранители задержали водителя "BMW" в соответствии со ст. 208 УПК Украины.
Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
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Таких на фронт не можна.
Хай краще бухає, ганяє на тачках, збиває насмерть перехожих...
Це ж дитина...
Вбивати пішоходів він може... а вбивати на фронті рашистів не може.... це ж дитина.
та перестріляє того пацана 17 річного,його батька-покідька, продажних ментов,слідчого,суддю...
Ніскільки.
К владельцам БМВшек мстуны боятся подходить на километр =)
У нас не зря была "Кобра", хотя многим казалось что это репрессивный аппарат, но как видите, по-другому с этим народом нельзя.
У "Кобры" было одно весомое достоинство: их засылали в другие города, и им по факту было плевать, депутат ты, мэр, или криминальный авторитет. Остановили, нашли, всандалили. Это была та самая "неотвратимость".
А здесь ... как может головний мусор пойти в отставку, если он получает две зарплаты: одну в МВС гривнами, а вторую вот у таких владельцев, валютой?