19-летнему водителю BMW, устроившему смертельное ДТП в Днепре, сообщено о подозрении, - Офис Генпрокурора

Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему водителю автомобиля "BMW" в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в г. Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford".

В результате ДТП погибла 10-летняя пассажирка "Ford". Другие пассажиры, в частности малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

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Правоохранители задержали водителя "BMW" в соответствии со ст. 208 УПК Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.