Водій BMW влаштував смертельну ДТП у Дніпрі: загинула 10-річна дівчинка, четверо постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж
Ввечері неділі, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна аварія за участю BMW та Ford. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб, включаючи двох дітей, дістали травми та були госпіталізовані.
Про це у соцмережі Facebook повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська у місті Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту "Дитячій комбінат", допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.
Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.
Правоохоронці затримали водія BMW відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - повідомляють у поліції.
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М-мізків
В-взагалі.
якби йому було 30, він теж не воювавби...
і фото зроблені так, щоб ніхто ніхера не зрозумів...
Може так статися, що шахеди не настільки ефективні, як дебіл за кермом авто.
Бо "вдосконалювати шахеди, це робота ППО.
У пассажиров при боковом ударе шансов не было.
Зєлю геть. Вибори
я водій BMW. правила не порушую.крапка.
Это символ беспредела, порожденный вседозволенностью, которая выросла на коррупции.
А мне, типа все пофиг, я все по-решаю, и тихонько "піду до лісу"- таков таков мотив єтого водія.
Многии из вас єтим летом, на третьем году війни, смогли купить авто за 50 т. долл?
А что помешало?
Поширюється версія, що цей чоловік може бути причетний до іншої серйозної ДТП , яка сталася влітку. Тоді його BMW збив людей на пішохідному переході в центрі Дніпра біля ЦУМу. Водій втік із місця аварії.
Водія не знайшли...
Для владельца такой машины это пол-обеда в ганделыке.
По іншому не доходить. Тупі люде, свавільні
Повесить надо не его, а владельца этого оружия, который передал оружие малолетнему кретину еще и без прав.