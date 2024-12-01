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Водій BMW влаштував смертельну ДТП у Дніпрі: загинула 10-річна дівчинка, четверо постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж

Ввечері неділі, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна аварія за участю BMW та Ford. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб, включаючи двох дітей, дістали травми та були госпіталізовані.

Про це у соцмережі Facebook повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська у місті Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту "Дитячій комбінат", допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

дтп у дніпрі 1 грудня

Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.

дтп у дніпрі 1 грудня

Правоохоронці затримали водія BMW відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

дтп у дніпрі 1 грудня

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - повідомляють у поліції.

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Автор: 

Дніпро (3271) ДТП (4467) затримання (4339) водії (428)


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Топ коментарі
+25
У Фінляндії ти можещь бути супер богатим і можешь мати дуже доргу машину, але можешь залишитися без прав на все життя за перевищення швидкості
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01.12.2024 23:55
+24
В інеті вже є фото паспорта цього водія. Йому-17. У нього заможний батько. І пов'язують з цим водієм ще одно дтп влітку зі збитими перехожими на пішоходному переході. А ще багато людей поділяють думку, що "БМВ-це діагноз". Особливо, коли за кермом-молодики.
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02.12.2024 00:10
+22
цей водій , як і у Хмельницькому, уже не вперше порушує ПДД, чому істоти в погонах, які їх відпускали і не конфісковували авто на користь ЗСУ, зараз не на передовій???
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01.12.2024 23:59
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Віина на дорогах
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01.12.2024 23:48 Відповісти
БМВ головного мозку...
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02.12.2024 01:01 Відповісти
Б-без
М-мізків
В-взагалі.
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02.12.2024 08:56 Відповісти
Ему 17 лет! Воевать за Украину?? Нет, они же дети, наш ГОВНОфонд, будущее! Что тут ещё сказать?..
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02.12.2024 20:51 Відповісти
тут сказати те що
якби йому було 30, він теж не воювавби...
і фото зроблені так, щоб ніхто ніхера не зрозумів...
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03.12.2024 17:11 Відповісти
Хтось порівнював кількість жертв на дорогах з кількістю жеотв від шахедів?

Може так статися, що шахеди не настільки ефективні, як дебіл за кермом авто.
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01.12.2024 23:52 Відповісти
цей водій , як і у Хмельницькому, уже не вперше порушує ПДД, чому істоти в погонах, які їх відпускали і не конфісковували авто на користь ЗСУ, зараз не на передовій???
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01.12.2024 23:59 Відповісти
Ти пропонуєш удосконалювати "Шахеди"?
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02.12.2024 00:00 Відповісти
Або "вдосконалювати" водіїв.

Бо "вдосконалювати шахеди, це робота ППО.
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02.12.2024 00:08 Відповісти
Якщо в голові не достає, або лишня клепка то нічого не допоможе.
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02.12.2024 08:32 Відповісти
Конфіскація аато та прав допоможе.
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02.12.2024 08:45 Відповісти
Шо там конфісковувати, коли вже розбита? Батьки іншу куплять. А коли довбнів відсутність прав зупиняло?
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02.12.2024 10:06 Відповісти
У середньому в Україні щодня гине близько 8 осіб у ДТП, а травми отримують понад 80 осіб.
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02.12.2024 00:02 Відповісти
Співставно з нічною атакою.
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02.12.2024 00:09 Відповісти
БМВ - бойова машина вбивць.
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01.12.2024 23:54 Відповісти
Вбивця це як раз старий Форд у якому незважаючи на незначні пошкодження загинув пасажир. А от БМВ розбита в хлам але усі живі.
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02.12.2024 01:29 Відповісти
БМВ вбила пасажирів Форда.
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02.12.2024 02:51 Відповісти
Э нет. Водятла БМВ защитил бампер, капот, радиатор, двигатель, торпедо и подушка руля.
У пассажиров при боковом ударе шансов не было.
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02.12.2024 06:32 Відповісти
У Фінляндії ти можещь бути супер богатим і можешь мати дуже доргу машину, але можешь залишитися без прав на все життя за перевищення швидкості
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01.12.2024 23:55 Відповісти
Ну забереш ти в нього права. Так воно і без прав буде "літати". Таких садити треба. За Монастирського і Єніна так і було, поки їх не вбили у гелікоптері.

Зєлю геть. Вибори
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02.12.2024 01:42 Відповісти
Був тут випадок. Хтось із наших упоротих питав що робити. Ідіот напився і його зупинила поліція і забрала права. Той придурок почав їздити без прав і збив на дорозі підлітка на електросамокаті. Поліція приїхала і каже що водій самоката не правий, але глянули що у водій без прав то йому пояснили що то уже зовсім друга історія. Поїхали друже з нами
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02.12.2024 16:42 Відповісти
можеш пишеться без Ь
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04.12.2024 10:12 Відповісти
В інеті вже є фото паспорта цього водія. Йому-17. У нього заможний батько. І пов'язують з цим водієм ще одно дтп влітку зі збитими перехожими на пішоходному переході. А ще багато людей поділяють думку, що "БМВ-це діагноз". Особливо, коли за кермом-молодики.
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02.12.2024 00:10 Відповісти
Пишуть також, що "у водія немає відповідних документів на право керування таким транспортним засобом", а відповідно що "акцент на адміністративній відповідальності за керування без документів може бути спробою зменшити серйозність звинувачення".
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02.12.2024 00:31 Відповісти
БМВ? Це вирок(
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02.12.2024 15:41 Відповісти
та ти шо..а якщо я скажу,що Владислав це хвороба головного мозку?
я водій BMW. правила не порушую.крапка.
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02.12.2024 22:43 Відповісти
ПЕТРIОT? РуSSьге? BMV? Правіла? Красавца...
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03.12.2024 02:41 Відповісти
Ну тут надеюсь присядет,как Зайцева.
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02.12.2024 00:33 Відповісти
КТ 7777 ВТ Авто затонировано " в ночь", включая лобовое стекло.
Это символ беспредела, порожденный вседозволенностью, которая выросла на коррупции.
А мне, типа все пофиг, я все по-решаю, и тихонько "піду до лісу"- таков таков мотив єтого водія.

Многии из вас єтим летом, на третьем году війни, смогли купить авто за 50 т. долл?
А что помешало?

Поширюється версія, що цей чоловік може бути причетний до іншої серйозної ДТП , яка сталася влітку. Тоді його BMW збив людей на пішохідному переході в центрі Дніпра біля ЦУМу. Водій втік із місця аварії.
Водія не знайшли...
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02.12.2024 00:37 Відповісти
Номери серії КТ? Так це Франківськ виходить...
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02.12.2024 08:13 Відповісти
Знову якийсь інвалід напевно. Ясна річ до нього ніяких претензій ТЦК не має!
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02.12.2024 01:14 Відповісти
Гарантовано бумер гнав під 200, якщо його так сплющило. І такі автораллі не рідкість у місті. Мусора в кабінетах не поспішають з цим боротись. А вирішується питання на раз-два, треба лише на декількох трасах встановити регістратори. І атоматичний штраф за перевищення.
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02.12.2024 01:32 Відповісти
До задницы эти автоматические штрафы.
Для владельца такой машины это пол-обеда в ганделыке.
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02.12.2024 06:39 Відповісти
ментів, які того гада відмазуватимуть - в штрафбат
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02.12.2024 04:32 Відповісти
Довічне таким ублюдкам 🤬
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02.12.2024 04:53 Відповісти
Пристрелити на місці. Одного, другого, решта почали би боятись
По іншому не доходить. Тупі люде, свавільні
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02.12.2024 08:04 Відповісти
самосуд ни кто не отменял !!! пару раз и поймут ВСЕ ,что чревато убивать будет кого то !!!((((
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02.12.2024 05:07 Відповісти
Виродка треба зразу ж без суду і слідства повісити на найближчих перилах бо створили таке підерне суспільство, коли такі виродки на грошах вважають що правила тільки для бідних а їм все можна. На дибу тварину.
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02.12.2024 05:36 Відповісти
Написали что ему 17.

Повесить надо не его, а владельца этого оружия, который передал оружие малолетнему кретину еще и без прав.
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02.12.2024 06:42 Відповісти
куди ж ви паскуди так поспішаєте , ганьба всіляким порушникам на дорогах
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02.12.2024 05:39 Відповісти
Поліція не працює. Правосуддя теж. Тільки суди Лінча виправлять ситуацію. Повна безкарність для тих, хто має навіть не такі вже і великі гроші.
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02.12.2024 06:49 Відповісти
Вбивця молодик, а на водійське посвідчення повторно складати іспити пенси повинні.
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02.12.2024 07:36 Відповісти
В країні війна а бидло на дорогих автомобілях бикує ,за що загинула дитина ?
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02.12.2024 07:39 Відповісти
А що дитина робила в автівці? Навіщо батьки її туди посадили? Там же небезпечно.
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02.12.2024 08:11 Відповісти
Очевидно деякі особі вирішили що їм як русні можна вбивати українців
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02.12.2024 08:02 Відповісти
А що за обвинувачення до водія без офіційного вироку суду? Конституція на паузі? Там ще невідомо який саме водій винен. Краще би на Смарадова так хоробро ******и.
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02.12.2024 08:10 Відповісти
Пишуть що цей гандони уже збивав людей на пішохідному переході в центрі. І йому нічого не було. Відмазали. Поліції і судів у Дніпрі очевидно немає. Крім того, батько дівчинки, яку чекали 20 років, на війні зараз. За що він воює? Якась мразота і її безвідповідальні батьки вбили дитину
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02.12.2024 08:26 Відповісти
Запитання-а куди дивляться тцкуни? Чого такі шумахери не водять танки на фронті?
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02.12.2024 08:54 Відповісти
17 років. Тцкашники у його сторону навіть не подивляться. Інша справа-чого він вільно у такому віці ганяє за кермом, та ще й такої зарядженої машини. У інеті є відео його та його друзів, як вони ганяють на цьому БМВ. Сьогодні пишуть, що таткова машина 2 тижні тому теж потрапила у дтп та зараз стоїть на сто.
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02.12.2024 09:12 Відповісти
Цей ****** вже одного разу відкупився- відкупиця і цього разу. Судівсько-ментовсько- прокурорська банда за гроші вирішать на протязі півроку. Доведено "гучними справами" депутатів, мєнтів, суддів. Пів року слідство, ще півроку суди- а потім ця тварина зникне, все забудеться...
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02.12.2024 09:07 Відповісти
Тільки не дві дитини, а двоє дітей. Пишете про трагічний випадок із комічними граматичними помилками. Профнепридатність.
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02.12.2024 09:37 Відповісти
А почему все набросилась на водителя БМВ? Он скорее всего скорость превысил, кто из нас такого не делал? А вот водила форда выполнял маневр разворота и не убедился в безопасности
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02.12.2024 09:56 Відповісти
Просто превысил скорость, просто убил и покалечил людей, ну чё набросились на человека вообще не понятно
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02.12.2024 10:09 Відповісти
В пдр есть статья что перед совершением манёвра, поворотом, разворотом, водитель должен убедиться в его безопасности, к сожалению водитель форда этого не сделал
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02.12.2024 10:30 Відповісти
Вот только когда ночью по фарам ты оцениваешь дистанцию ты не думаешь что при дозволеной скорости 50км в час водитель будет ехать 250км в час.
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02.12.2024 12:15 Відповісти
Суттєве перевищення швидкості у переважній більшості випадків призводить до найбільш тяжких наслідків. Перевищення не дає можливості ані порушнику адекватно відреагувати на дорожню ситуацію, ані іншим водіям розрахувати час на виконання маневру. Торік у Києві молодик 2002 року народження на високій швидкості влетів у заправку КЛО. Декілька постраждалих, заправку знищено вогнем, також повністю знищено 8 автівок. А перед ним ніхто не робив маневр з розвороту. "Просто" перевищив швидкість. Щодо водія цього БМВ-раджу почитати ще https://focus.ua/uk/ukraine/681492-dtp-u-dnipri-z-yavilis-novi-detali-pro-vodiya-bmw-foto дещо .
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02.12.2024 11:00 Відповісти
Водій БМВ то вже діагноз. Бачив "особо одарёних" що поробили собі ходові вогні красного кольору, що у людей в макітрі я х.з.
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02.12.2024 10:12 Відповісти
Приїдьте на жд вокзал Києва зараз... І пробачте, як паліція рулює рух.... І Приїдьте по столиці - ніде і нікого з забронованих паліцаєв....
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02.12.2024 15:46 Відповісти
часто бачу як дитина сидить на передньому сидінні поруч з водієм!! Не можна таке робити. Шкода дівчинку. Царство Небесне((.
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03.12.2024 15:33 Відповісти
 
 