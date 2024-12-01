Водій BMW влаштував смертельну ДТП у Дніпрі: загинула 10-річна дівчинка, четверо постраждалих, серед них дві дитини. ФОТОрепортаж

Ввечері неділі, 1 грудня, у Дніпрі сталася смертельна аварія за участю BMW та Ford. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб, включаючи двох дітей, дістали травми та були госпіталізовані.

Про це у соцмережі Facebook повідомила поліція Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що аварія сталася 1 грудня о 19:45 в районі вул. Набережна Заводська у місті Дніпро. Попередньо встановлено, що водій автомобіля BMW, в районі зупинки громадського транспорту "Дитячій комбінат", допустив зіткнення з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

Унаслідок ДТП на місці події загинула 10-річна пасажирка автомобіля Ford. Водій автівки Ford та ще троє пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей, дістали тілесні ушкодження. Їх госпіталізовано до лікарні.

Правоохоронці затримали водія BMW відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування", - повідомляють у поліції.

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