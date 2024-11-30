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Новини Фото ДТП
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Під Вінницею на об’їзній дорозі зіткнулися два легковики: одна людина загинула, троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Вдень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна ДТП, внаслідок якої зіткнулися два легкових автомобілі. Загинув один із водіїв. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті аварії водій автомобіля "Форд" від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу.

Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада

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В іншому автомобілі, "Тойота", внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів.

Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.

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Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада
Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада
Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада

Автор: 

Вінницька область (1013) ДТП (4467) ДСНС (5100)


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На дорогах часто стаються аварії через особливості характеру учасників дорожнього руху.
Егоїстичні, пихаті, вперті, самовпевненні з параноїдальними рисами характеру тільки у останні секунди до смерті корять себе за те, що не уступив дорогу!
Якщо все обходиться, то їх пихатість тільки посилюється. Так, це стосується і деяких гімняних Вінницьких адвокатів, які під час війни віддають перевагу стригти грошики у глибокому тилу з клієнтів і учасників ДТП, замість того, щоб йти захищати країну.
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30.11.2024 16:00 Відповісти
Ці "льотчики" ніколи не переведуться, нажаль.
Спитати б "ну як, встиг"?.....
Співчуття невинно постраждалим.
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30.11.2024 16:08 Відповісти
по искореженным авто видно ,что ВСЕМ насрать на свою ЖИЗНЬ !!! зима , мокрый асфальт и СКОРОСТЬ !!!(((
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30.11.2024 16:33 Відповісти
 
 