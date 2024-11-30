Під Вінницею на об’їзній дорозі зіткнулися два легковики: одна людина загинула, троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Вдень 30 листопада поблизу Вінниці на об’їзній дорозі сталася моторошна ДТП, внаслідок якої зіткнулися два легкових автомобілі. Загинув один із водіїв.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у результаті аварії водій автомобіля "Форд" від отриманих травм загинув на місці. Рятувальники деблокували його з понівеченого транспортного засобу.

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В іншому автомобілі, "Тойота", внаслідок зіткнення були заблоковані троє людей: водій та двоє пасажирів.

Надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували їх і передали медикам. Ще один пасажир цього авто зміг вибратися самостійно.

Причини, які призвели до ДТП, встановлює слідчо-оперативна група Нацполіції.

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