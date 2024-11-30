Под Винницей на объездной дороге столкнулись две легковушки: один человек погиб, трое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 30 ноября вблизи Винницы на объездной дороге произошло жуткое ДТП, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один из водителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате аварии водитель автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали его из искореженного транспортного средства.

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В другом автомобиле, "Тойота", в результате столкновения были заблокированы три человека: водитель и двое пассажиров.

Чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам. Еще один пассажир этого авто смог выбраться самостоятельно.

Причины, которые привели к ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа Нацполиции.

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