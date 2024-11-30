Под Винницей на объездной дороге столкнулись две легковушки: один человек погиб, трое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 30 ноября вблизи Винницы на объездной дороге произошло жуткое ДТП, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один из водителей.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате аварии водитель автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали его из искореженного транспортного средства.
В другом автомобиле, "Тойота", в результате столкновения были заблокированы три человека: водитель и двое пассажиров.
Чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам. Еще один пассажир этого авто смог выбраться самостоятельно.
Причины, которые привели к ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа Нацполиции.
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Егоїстичні, пихаті, вперті, самовпевненні з параноїдальними рисами характеру тільки у останні секунди до смерті корять себе за те, що не уступив дорогу!
Якщо все обходиться, то їх пихатість тільки посилюється. Так, це стосується і деяких гімняних Вінницьких адвокатів, які під час війни віддають перевагу стригти грошики у глибокому тилу з клієнтів і учасників ДТП, замість того, щоб йти захищати країну.
Спитати б "ну як, встиг"?.....
Співчуття невинно постраждалим.