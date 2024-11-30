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Новости Фото ДТП
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Под Винницей на объездной дороге столкнулись две легковушки: один человек погиб, трое пострадавших. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 30 ноября вблизи Винницы на объездной дороге произошло жуткое ДТП, в результате которого столкнулись два легковых автомобиля. Погиб один из водителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате аварии водитель автомобиля "Форд" от полученных травм погиб на месте. Спасатели деблокировали его из искореженного транспортного средства.

Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада

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В другом автомобиле, "Тойота", в результате столкновения были заблокированы три человека: водитель и двое пассажиров.

Чрезвычайники с помощью гидравлического инструмента деблокировали их и передали медикам. Еще один пассажир этого авто смог выбраться самостоятельно.

Причины, которые привели к ДТП, устанавливает следственно-оперативная группа Нацполиции.

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Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада
Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада
Моторошна ДТП поблизу Вінниці 30 листопада

Автор: 

Винницкая область (1030) ДТП (7671) ГСЧС (4946)


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На дорогах часто стаються аварії через особливості характеру учасників дорожнього руху.
Егоїстичні, пихаті, вперті, самовпевненні з параноїдальними рисами характеру тільки у останні секунди до смерті корять себе за те, що не уступив дорогу!
Якщо все обходиться, то їх пихатість тільки посилюється. Так, це стосується і деяких гімняних Вінницьких адвокатів, які під час війни віддають перевагу стригти грошики у глибокому тилу з клієнтів і учасників ДТП, замість того, щоб йти захищати країну.
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30.11.2024 16:00 Ответить
Ці "льотчики" ніколи не переведуться, нажаль.
Спитати б "ну як, встиг"?.....
Співчуття невинно постраждалим.
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30.11.2024 16:08 Ответить
по искореженным авто видно ,что ВСЕМ насрать на свою ЖИЗНЬ !!! зима , мокрый асфальт и СКОРОСТЬ !!!(((
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30.11.2024 16:33 Ответить
 
 