В Киевской области произошло ДТП с участием 5 автомобилей: есть погибший. ФОТО

Сегодня утром, 27 ноября, вблизи поселка Песковка Киевской области произошло ДТП на дороге Киев - Ковель с участием пяти автомобилей. Водитель Nissan не справился с управлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Известно, что авария произошла около 10:42 часов.

Предварительно правоохранители установили, что 67-летний водитель Nissan, выполняя маневр обгона, не справился с управлением и допустил столкновение с инкассаторским автомобилем Ford Transit, что в дальнейшем привело к столкновению с грузовиками Volvo, Ford и ГАЗ.

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В результате ДТП, водитель легкового автомобиля Nissan от полученных травм скончался.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.

Следователи Бучанского управления полиции начали уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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