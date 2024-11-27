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Новости Фото ДТП
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В Киевской области произошло ДТП с участием 5 автомобилей: есть погибший. ФОТО

Сегодня утром, 27 ноября, вблизи поселка Песковка Киевской области произошло ДТП на дороге Киев - Ковель с участием пяти автомобилей. Водитель Nissan не справился с управлением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.

Известно, что авария произошла около 10:42 часов.

Предварительно правоохранители установили, что 67-летний водитель Nissan, выполняя маневр обгона, не справился с управлением и допустил столкновение с инкассаторским автомобилем Ford Transit, что в дальнейшем привело к столкновению с грузовиками Volvo, Ford и ГАЗ.

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В результате ДТП, водитель легкового автомобиля Nissan от полученных травм скончался.

На месте происшествия работают правоохранители, спасатели и медики.

Следователи Бучанского управления полиции начали уголовное производство по данному факту (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

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На Київщині сталася ДТП за участі 5 автомобілів
На Київщині сталася ДТП за участі 5 автомобілів

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ДТП (7671) Киевская область (4121) жертвы (2068) Песковка (1)


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Дорога слизька, куди летіти...
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27.11.2024 17:59 Ответить
За купу років врегулювання збитків, знаю тільки одне - винуватцям дуже охото набити морду..
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27.11.2024 18:29 Ответить
Ніссан старе корито, а літуну завадилось, що він безсмертний
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27.11.2024 18:19 Ответить
 
 