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Новини Фото ДТП
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На Київщині сталася ДТП за участі 5 автомобілів: є загиблий. ФОТО

Сьогодні зранку, 27 листопада, поблизу селища Пісківка Київської області сталася ДТП на дорозі Київ - Ковель за участі п'яти автомобілів. Водій Nissan не впорався з керуванням. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Відомо, що аварія сталася близько 10:42 години.

Попередньо правоохоронці встановили, що 67-річний водій Nissan, виконуючи маневр обгону, не впорався з керуванням та допустив зіткнення з інкасаторським автомобілем Ford Transit, що надалі призвело до зіткнення з вантажівками Volvo, Ford та ГАЗ.

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Унаслідок ДТП, водій легкового автомобіля Nissan від отриманих травм загинув.

На місці події працюють правоохоронці, рятувальники та медики.

Слідчі Бучанського управління поліції розпочали кримінальне провадження за даним фактом (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України).

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На Київщині сталася ДТП за участі 5 автомобілів
На Київщині сталася ДТП за участі 5 автомобілів

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ДТП (4465) Київська область (4001) жертви (1777) Пісківка (1)


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Дорога слизька, куди летіти...
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27.11.2024 17:59 Відповісти
За купу років врегулювання збитків, знаю тільки одне - винуватцям дуже охото набити морду..
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27.11.2024 18:29 Відповісти
Ніссан старе корито, а літуну завадилось, що він безсмертний
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27.11.2024 18:19 Відповісти
 
 