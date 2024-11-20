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Смертельна ДТП у Хмельницькому: водія арештовано на 60 діб без права внесення застави

У Хмельницькому водії під наркотиками в’їхав у зупинку: загинули 3 особи

20 листопада у Хмельницькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави  водію, якого підозрюють у скоєнні ДТП, унаслідок якої 18 листопада загинули три жінки на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами кореспондентки, підозрюваний перебуватиме під вартою до 16 січня 2025 року. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Дзюбак.

У ході судового засідання слідчий Максим Корольчук і прокурор Антон Вендель просили для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваний у залі суду сказав, що визнає свою вину. Його адвокат Олександр Поліщук слова підозрюваного не заперечував. Крім того, він розповів, щодо вироку суду апеляцію не подаватиме.

Також дивіться: ДТП із 3 загиблими у Хмельницькому: водій був під алкоголем та наркотиками. ФОТОрепортаж

Як стало відомо кореспондентці Суспільного у залі суду, підозрюваний родом з Жмеринки Вінницької області, зареєстрований на Львівщині, проте тимчасово проживає у Хмельницькому. Має вищу освіту, працює фрилансером. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався, проте за минулий рік п'ять разів притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

ДТП у Хмельницькому, в якій загинуло три жінки

Раніше повідомлялось, що у Хмельницькому автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули 3 особи.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за результатами проведених обстежень в організмі водія виявлено алкоголь та наркотичні речовини.

Автор: 

ДТП (4465) Хмельницький (405)


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Топ коментарі
+4
Як я і писав в попередній темі - через 60 діб запобіжний захід змінять на цілодобовий домашній арешт, потім нічний домашній арешт, а потім застава, і через 2 роки самий чесний суд прийме рішення про умовне покарання і поверне заставу. І все, на тому історія для нас закінчиться. Правда, пара прокурворів і суддів стануть трошки багатшими, адже Х6 - це вам не що попало, тут явно є чим поділитись
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20.11.2024 15:02
+4
"за минулий рік п'ять разів притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості" - то може настав час відокремити цього срилансера від громади, рочків так на 10-15?
Чи як там у нас оцінюються забрані людські життя?
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20.11.2024 15:11
+3
"Мама фрилансер любит скорость"....
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20.11.2024 14:47
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"Мама фрилансер любит скорость"....
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20.11.2024 14:47 Відповісти
Толку! - а трьох людеи немає
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20.11.2024 14:48 Відповісти
в смислі, ну не буде більше їздити, найближчих років 10-12, поки СІЗО, потім тюрма. чи у теюе є інші пропозиції?
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20.11.2024 17:27 Відповісти
Фрілансерів бронюють?
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20.11.2024 14:55 Відповісти
Як я і писав в попередній темі - через 60 діб запобіжний захід змінять на цілодобовий домашній арешт, потім нічний домашній арешт, а потім застава, і через 2 роки самий чесний суд прийме рішення про умовне покарання і поверне заставу. І все, на тому історія для нас закінчиться. Правда, пара прокурворів і суддів стануть трошки багатшими, адже Х6 - це вам не що попало, тут явно є чим поділитись
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20.11.2024 15:02 Відповісти
а навіщо ти це написало, ще й д вічі, щоб обісрати все? бо все, що ти написало, не відповідає тому, що є і буде фактично. ти хоча би КК і КПК прочитало перед тим як оце писати, ну крім читати треба ще і розуміти, що там написано.
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20.11.2024 17:29 Відповісти
"за минулий рік п'ять разів притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості" - то може настав час відокремити цього срилансера від громади, рочків так на 10-15?
Чи як там у нас оцінюються забрані людські життя?
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20.11.2024 15:11 Відповісти
якщо не помиляюсь від 5 до 10 і умовно достроково, якщо в стані нарко/алко не поширюється.
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20.11.2024 17:31 Відповісти
Какой фрилансер,скорее всего какой то неприкосновенный сынок приблатненных держслужбовцев,расскажите кто у него папка с мамкой.
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20.11.2024 15:56 Відповісти
Люди на зупинці спокійно стояли і через такого наркоублюдка раптово перестали жити. Максимальну міру покарання такому злочинцю.
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20.11.2024 16:42 Відповісти
 
 