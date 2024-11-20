Смертельна ДТП у Хмельницькому: водія арештовано на 60 діб без права внесення застави

20 листопада у Хмельницькому міськрайонному суді обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 діб без права внесення застави водію, якого підозрюють у скоєнні ДТП, унаслідок якої 18 листопада загинули три жінки на зупинці громадського транспорту у Хмельницькому.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

За словами кореспондентки, підозрюваний перебуватиме під вартою до 16 січня 2025 року. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Олександр Дзюбак.

У ході судового засідання слідчий Максим Корольчук і прокурор Антон Вендель просили для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Підозрюваний у залі суду сказав, що визнає свою вину. Його адвокат Олександр Поліщук слова підозрюваного не заперечував. Крім того, він розповів, щодо вироку суду апеляцію не подаватиме.

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Як стало відомо кореспондентці Суспільного у залі суду, підозрюваний родом з Жмеринки Вінницької області, зареєстрований на Львівщині, проте тимчасово проживає у Хмельницькому. Має вищу освіту, працює фрилансером. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався, проте за минулий рік п'ять разів притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

ДТП у Хмельницькому, в якій загинуло три жінки

Раніше повідомлялось, що у Хмельницькому автомобіль в'їхав у зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули 3 особи.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, за результатами проведених обстежень в організмі водія виявлено алкоголь та наркотичні речовини.