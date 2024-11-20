Смертельное ДТП в Хмельницком: водитель арестован на 60 суток без права внесения залога
20 ноября в Хмельницком горрайонном суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога водителю, которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого 18 ноября погибли три женщины на остановке общественного транспорта в Хмельницком.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
По словам корреспондента, подозреваемый будет находиться под стражей до 16 января 2025 года. Такое решение принял судья Хмельницкого горрайонного суда Александр Дзюбак.
В ходе судебного заседания следователь Максим Корольчук и прокурор Антон Вендель просили для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Подозреваемый в зале суда сказал, что признает свою вину. Его адвокат Александр Полищук слова подозреваемого не отрицал. Кроме того, он рассказал, что по приговору суда апелляцию подавать не будет.
Как стало известно корреспонденту Суспільного в зале суда, подозреваемый родом из Жмеринки Винницкой области, зарегистрирован на Львовщине, но временно проживает в Хмельницком. Имеет высшее образование, работает фрилансером. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако за прошлый год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.
ДТП в Хмельницком, в котором погибли три женщины
Ранее сообщалось, что в Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 3 человека.
Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по результатам проведенных обследований в организме водителя обнаружен алкоголь и наркотические вещества.
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