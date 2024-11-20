Смертельное ДТП в Хмельницком: водитель арестован на 60 суток без права внесения залога

20 ноября в Хмельницком горрайонном суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога водителю, которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого 18 ноября погибли три женщины на остановке общественного транспорта в Хмельницком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам корреспондента, подозреваемый будет находиться под стражей до 16 января 2025 года. Такое решение принял судья Хмельницкого горрайонного суда Александр Дзюбак.

В ходе судебного заседания следователь Максим Корольчук и прокурор Антон Вендель просили для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый в зале суда сказал, что признает свою вину. Его адвокат Александр Полищук слова подозреваемого не отрицал. Кроме того, он рассказал, что по приговору суда апелляцию подавать не будет.

Также смотрите: ДТП с 3 погибшими в Хмельницком: водитель находился под алкоголем и наркотиками. ФОТОрепортаж

Как стало известно корреспонденту Суспільного в зале суда, подозреваемый родом из Жмеринки Винницкой области, зарегистрирован на Львовщине, но временно проживает в Хмельницком. Имеет высшее образование, работает фрилансером. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако за прошлый год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

ДТП в Хмельницком, в котором погибли три женщины

Ранее сообщалось, что в Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 3 человека.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по результатам проведенных обследований в организме водителя обнаружен алкоголь и наркотические вещества.