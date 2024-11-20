РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8652 посетителя онлайн
Новости
3 503 11

Смертельное ДТП в Хмельницком: водитель арестован на 60 суток без права внесения залога

У Хмельницькому водії під наркотиками в’їхав у зупинку: загинули 3 особи

20 ноября в Хмельницком горрайонном суде избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 суток без права внесения залога водителю, которого подозревают в совершении ДТП, в результате которого 18 ноября погибли три женщины на остановке общественного транспорта в Хмельницком.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

По словам корреспондента, подозреваемый будет находиться под стражей до 16 января 2025 года. Такое решение принял судья Хмельницкого горрайонного суда Александр Дзюбак.

В ходе судебного заседания следователь Максим Корольчук и прокурор Антон Вендель просили для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый в зале суда сказал, что признает свою вину. Его адвокат Александр Полищук слова подозреваемого не отрицал. Кроме того, он рассказал, что по приговору суда апелляцию подавать не будет.

Также смотрите: ДТП с 3 погибшими в Хмельницком: водитель находился под алкоголем и наркотиками. ФОТОрепортаж

Как стало известно корреспонденту Суспільного в зале суда, подозреваемый родом из Жмеринки Винницкой области, зарегистрирован на Львовщине, но временно проживает в Хмельницком. Имеет высшее образование, работает фрилансером. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, однако за прошлый год пять раз привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

ДТП в Хмельницком, в котором погибли три женщины

Ранее сообщалось, что в Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 3 человека.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по результатам проведенных обследований в организме водителя обнаружен алкоголь и наркотические вещества.

Автор: 

ДТП (7673) Хмельницький (477)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
Як я і писав в попередній темі - через 60 діб запобіжний захід змінять на цілодобовий домашній арешт, потім нічний домашній арешт, а потім застава, і через 2 роки самий чесний суд прийме рішення про умовне покарання і поверне заставу. І все, на тому історія для нас закінчиться. Правда, пара прокурворів і суддів стануть трошки багатшими, адже Х6 - це вам не що попало, тут явно є чим поділитись
показать весь комментарий
20.11.2024 15:02
+4
"за минулий рік п'ять разів притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості" - то може настав час відокремити цього срилансера від громади, рочків так на 10-15?
Чи як там у нас оцінюються забрані людські життя?
показать весь комментарий
20.11.2024 15:11
+3
"Мама фрилансер любит скорость"....
показать весь комментарий
20.11.2024 14:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Мама фрилансер любит скорость"....
показать весь комментарий
20.11.2024 14:47 Ответить
Толку! - а трьох людеи немає
показать весь комментарий
20.11.2024 14:48 Ответить
в смислі, ну не буде більше їздити, найближчих років 10-12, поки СІЗО, потім тюрма. чи у теюе є інші пропозиції?
показать весь комментарий
20.11.2024 17:27 Ответить
Фрілансерів бронюють?
показать весь комментарий
20.11.2024 14:55 Ответить
Як я і писав в попередній темі - через 60 діб запобіжний захід змінять на цілодобовий домашній арешт, потім нічний домашній арешт, а потім застава, і через 2 роки самий чесний суд прийме рішення про умовне покарання і поверне заставу. І все, на тому історія для нас закінчиться. Правда, пара прокурворів і суддів стануть трошки багатшими, адже Х6 - це вам не що попало, тут явно є чим поділитись
показать весь комментарий
20.11.2024 15:02 Ответить
а навіщо ти це написало, ще й д вічі, щоб обісрати все? бо все, що ти написало, не відповідає тому, що є і буде фактично. ти хоча би КК і КПК прочитало перед тим як оце писати, ну крім читати треба ще і розуміти, що там написано.
показать весь комментарий
20.11.2024 17:29 Ответить
"за минулий рік п'ять разів притягався до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості" - то може настав час відокремити цього срилансера від громади, рочків так на 10-15?
Чи як там у нас оцінюються забрані людські життя?
показать весь комментарий
20.11.2024 15:11 Ответить
якщо не помиляюсь від 5 до 10 і умовно достроково, якщо в стані нарко/алко не поширюється.
показать весь комментарий
20.11.2024 17:31 Ответить
Какой фрилансер,скорее всего какой то неприкосновенный сынок приблатненных держслужбовцев,расскажите кто у него папка с мамкой.
показать весь комментарий
20.11.2024 15:56 Ответить
Люди на зупинці спокійно стояли і через такого наркоублюдка раптово перестали жити. Максимальну міру покарання такому злочинцю.
показать весь комментарий
20.11.2024 16:42 Ответить
 
 