ДТП с 3 погибшими в Хмельницком: водитель находился под алкоголем и наркотиками. ФОТОрепортаж
В Хмельницком водитель под наркотиками и алкоголем въехал в остановку, в результате чего погибли 3 женщины.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Около 7:20 утра 27-летний хмельничанин за рулем BMW X6 сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.
"В результате ДТП трое женщин 60, 56 и 53 лет, стоявшие на остановке, от полученных травм погибли. Виновника аварии задержали на месте... По результатам проведенных обследований в организме водителя обнаружен алкоголь и наркотические вещества", - говорится в сообщении.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Ранее сообщалось, что в Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 3 человека.
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Не подобається канабіс - нехай буде прогабалін-мрія наркомана..навіть без рецепту можна взяти. По етаноловій версії зауважень немає?))
Я свого часу працювала у структурі, розслідування дтп та виплати постраждалим..я такої чухні начиталась й надивилась - що мій варіант взагалі лайтовий.
Щодо прогабаліна ще не чув, треба почитати, дякую.
А мій комент щодо канабісу був скоріше для того, щоб не вводити той самий "вумний нарід" в оману щодо ставлення до каннабісу. І так нарід дремучий і неосвічений, не варто їх ще підживлювати хибними уявленнями про каннабіс. Щодо різниці в діючих речовинах (THC vs HHC vs CBD) і їхній вплив я взагалі мовчу - то не для "середніх умів".
винуватець ДТП - 27 річний Євгеній Шевчук, за інформацією джерел працює в "кол-центрах" і може бути причетний до шахрайських схем
Тоді в нього бабла доюха..довічне+конфіскація всього на користь сімей вбитих ним..
А даремно.
Бо такі як він вбивають людей у тилу як кацапи на фронті.
а це падло трьох
Є чутки що в однієї з загиблих син служить у поліції. Незалежно від цього, хай тепер ті хто раніше "порішав" з цим покидьком, відчувають свою провину, бо це зокрема й їхні дії призвели до потрійного вбивства.