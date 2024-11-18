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Новости Фото ДТП
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ДТП с 3 погибшими в Хмельницком: водитель находился под алкоголем и наркотиками. ФОТОрепортаж

В Хмельницком водитель под наркотиками и алкоголем въехал в остановку, в результате чего погибли 3 женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Около 7:20 утра 27-летний хмельничанин за рулем BMW X6 сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

"В результате ДТП трое женщин 60, 56 и 53 лет, стоявшие на остановке, от полученных травм погибли. Виновника аварии задержали на месте... По результатам проведенных обследований в организме водителя обнаружен алкоголь и наркотические вещества", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 3 человека.

Также смотрите: В Киеве грузовик въехал в маршрутку: 1 человек погиб, еще 6 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

У Хмельницькому водії під наркотиками в'їхав у зупинку: загинули 3 особи
У Хмельницькому водії під наркотиками в'їхав у зупинку: загинули 3 особи
У Хмельницькому водії під наркотиками в'їхав у зупинку: загинули 3 особи

Автор: 

ДТП (7673) Хмельницький (478)


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Топ комментарии
+33
Ну, якщо на Х6 і під наркотою - то точно скоро вийде. Якщо людина в такому стані сідає за кермо, то в неї точно є впевненість в своїй безкарності. Через день-два, або навіть місяць-два, почуємо про те, що у нього був серцевий напад, а наркотики - то ліки від серцевої хвороби.
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18.11.2024 17:30
+27
BMW X6.... яке ЗСУ? їх, навіть, не перевіряють на блок постах
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18.11.2024 17:31
+19
Підар кінчений. Напевно синок якогось *****.
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18.11.2024 17:30
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Правила форума Совет форумчан
Чому не в ЗСУ??
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18.11.2024 17:27 Ответить
BMW X6.... яке ЗСУ? їх, навіть, не перевіряють на блок постах
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18.11.2024 17:31 Ответить
бо інвалід інвалідович всіх можливих інвалідностей
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18.11.2024 17:34 Ответить
BMW головного мозку ....
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18.11.2024 18:43 Ответить
Це діагноз.
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18.11.2024 18:44 Ответить
Ну, якщо на Х6 і під наркотою - то точно скоро вийде. Якщо людина в такому стані сідає за кермо, то в неї точно є впевненість в своїй безкарності. Через день-два, або навіть місяць-два, почуємо про те, що у нього був серцевий напад, а наркотики - то ліки від серцевої хвороби.
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18.11.2024 17:30 Ответить
Зроблять потім висновок, що у чувака полінейропатія - при цьому захворюванні канабіс рекомендовано і синдром авто-пивоварні..тому знайшли етанол..
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18.11.2024 17:38 Ответить
З усією повагою, але каннабіс - не наркотик, навіть виключений зі списку сильнодіючих наркотичних речовин МОЗ. До того ж, не бачив ще жодної людини, якій під травою хотілося б їздити швидко і агресивно. Скоріше за все якісь амфетаміни або нейростимулятори.
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18.11.2024 18:13 Ответить
Питання не втому, що конкретно воно прийняло, питання в можливому розвитку подій.

Не подобається канабіс - нехай буде прогабалін-мрія наркомана..навіть без рецепту можна взяти. По етаноловій версії зауважень немає?))

Я свого часу працювала у структурі, розслідування дтп та виплати постраждалим..я такої чухні начиталась й надивилась - що мій варіант взагалі лайтовий.
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18.11.2024 18:35 Ответить
Ні, Ви що? Щодо спирту, то наш вумний нарід вже стільки версій понапридумував, що якщо в крові не 2 промілє - то можна й на кефір зʼїхати, або засіб від кашлю. Так що синдром авто-пивоварні мене навіть не дивує
Щодо прогабаліна ще не чув, треба почитати, дякую.
А мій комент щодо канабісу був скоріше для того, щоб не вводити той самий "вумний нарід" в оману щодо ставлення до каннабісу. І так нарід дремучий і неосвічений, не варто їх ще підживлювати хибними уявленнями про каннабіс. Щодо різниці в діючих речовинах (THC vs HHC vs CBD) і їхній вплив я взагалі мовчу - то не для "середніх умів".
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18.11.2024 18:47 Ответить
Чому не пишуть ПІБ та чий він синуля? Навіть коли суддя-вбивця Тандир збив людину, його прізвище і посаду не приховували.
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18.11.2024 17:30 Ответить
я напишу, шо змінить?
винуватець ДТП - 27 річний Євгеній Шевчук, за інформацією джерел працює в "кол-центрах" і може бути причетний до шахрайських схем
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18.11.2024 17:36 Ответить
Оу..типу - ваш онук попав в дтп срачна гроші потрібні?))

Тоді в нього бабла доюха..довічне+конфіскація всього на користь сімей вбитих ним..
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18.11.2024 17:40 Ответить
Дякую. Країна повинна знати в обличчя своїх виродків. А інтернет все пам'ятає.
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18.11.2024 17:50 Ответить
Підар кінчений. Напевно синок якогось *****.
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18.11.2024 17:30 Ответить
Ублюдок вбив людей і судячи з машини йому нічого не буде.
А даремно.
Бо такі як він вбивають людей у тилу як кацапи на фронті.
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18.11.2024 17:33 Ответить
кацапська ракета вбила в Одесі 10, в Сумах 11 людей
а це падло трьох
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18.11.2024 17:37 Ответить
Мажор броньований.
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18.11.2024 17:37 Ответить
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу я так розумію що вирішується, яку суму може запропонувати підозрюваний або його сім'я, щоб його залишили на волі, наприклад, під нічний домашній арешт... й права треба повернути, може в нього є 2 машина...
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18.11.2024 17:39 Ответить
це 4 те ДТП в цього ублюдка за останніх 2 роки. не потрібно шахедів, ублюдки наркомани і алкаші убивають за кермом безневинних людей
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18.11.2024 17:47 Ответить
Тобто, тут вже виникає питання до місцевих "правоохоронців", чому це лайно досі шкодить людям.
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18.11.2024 17:52 Ответить
Про прокурорів Хмельниччини та про МСЕК ви мабуть чули.
Є чутки що в однієї з загиблих син служить у поліції. Незалежно від цього, хай тепер ті хто раніше "порішав" з цим покидьком, відчувають свою провину, бо це зокрема й їхні дії призвели до потрійного вбивства.
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18.11.2024 18:10 Ответить
А втомлені тверезі водії без напарника ще більше...бо людей зешобла і новоявлені господарі життя що стали власниками поставили в такі умови що люди працюють на знос...але винний буде водій
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19.11.2024 08:35 Ответить
Де ж такі відбиті працюють?
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18.11.2024 17:46 Ответить
А чому тцк його не бачило? Тому що їх мета грощі а не мобілізація?
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18.11.2024 17:54 Ответить
Якщо водій BMW виявиться інвалідом 1-2 групи з довідкою МСЕК а-ля крупп, то я не здивуюсь.
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18.11.2024 18:32 Ответить
Родичі загиблих можуть вирішити це питання по своєму.
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19.11.2024 08:58 Ответить
Мала дитина, 27 рочків, дуже нервував, бо втомився від війни, ну і отаке, треба зрозуміти...
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19.11.2024 10:45 Ответить
 
 