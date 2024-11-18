ДТП с 3 погибшими в Хмельницком: водитель находился под алкоголем и наркотиками. ФОТОрепортаж

В Хмельницком водитель под наркотиками и алкоголем въехал в остановку, в результате чего погибли 3 женщины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Около 7:20 утра 27-летний хмельничанин за рулем BMW X6 сначала столкнулся с автомобилями Skoda Octavia и Mazda, после чего въехал в остановку общественного транспорта.

"В результате ДТП трое женщин 60, 56 и 53 лет, стоявшие на остановке, от полученных травм погибли. Виновника аварии задержали на месте... По результатам проведенных обследований в организме водителя обнаружен алкоголь и наркотические вещества", - говорится в сообщении.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Хмельницком автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погибли 3 человека.

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