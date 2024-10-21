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Новости Фото ДТП
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В Киеве грузовик въехал в маршрутку: 1 человек погиб, еще 6 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве утром 21 октября произошло ДТП на улице Вадима Гетьмана с участием грузовика и маршрутного такси, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительной информации, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры.

Сейчас известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Полиция и медики продолжают работать на месте аварии.

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На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП главка полиции, патрульные полицейские и медики.

По данным полиции, количество пострадавших уточняется, на данный момент известно о четырех пострадавших.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

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Обновленная информация по состоянию на 11:20

"Из-за ДТП на ул. Вадима Гетьмана пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализировали. На остановке общественного транспорта произошло ДТП в результате столкновения грузовика с маршрутным транспортом (некоммунального автопарка)", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте и водителя грузовика.

По информации Патрульная полиция Киева, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.

Смотрите также: В Киеве грузовик въехал в маршрутку: 9 пострадавших, 7 - госпитализированных. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Обновлена ​​информация в 12:50

Полиция Киева впоследствии уточнила, что в результате ДТП в Соломенском районе погибла 72-летняя пассажир и еще пять человек травмированы.

"70-летний водитель "Газели" на полной скорости совершил наезд на автобус "Атаман", который стоял на остановке общественного транспорта и совершал посадку-высадку пассажиров. В результате столкновения погибла 72-летняя женщина - пассажир автобуса, еще пятеро пассажиров получили телесные" повреждения и госпитализированы в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП. Водитель "Газели" был трезвым.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что телесные повреждения получили 6 пассажиров маршрутного автобуса. Одна из травмированных пассажиров – 72-летняя женщина скончалась по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще не устанавливается.

У Солом’янському районі Києва вантажівка влетіла в маршрутку
У Солом’янському районі Києва вантажівка влетіла в маршрутку

Автор: 

ДТП (7686) Киев (25682)


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Топ комментарии
+9
тобто, ні газель не проходила техогляд. ні водій не проходив медогляд.
а саме головне, що директор та головний інженер, цього атп, взагалі не винні.
винен сторож, що відкрив ворота, та випустив цей заржавілий унітаз.
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21.10.2024 11:47 Ответить
+6
А той "Атаман" з картона, наче, зроблений, - морда Газелі зовсім не ушкоджена! На черкаському автобусному заводі про краш-тести, взагалі, не чули, - клепають скотовозки зі звичайної профільної труби.
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21.10.2024 13:48 Ответить
+5
видно, що цій газелі років стільки, скільки нашій незалежності, а може ще більше..., гальма вже не ті, а може ще й педалі не працюють...
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21.10.2024 11:25 Ответить
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видно, що цій газелі років стільки, скільки нашій незалежності, а може ще більше..., гальма вже не ті, а може ще й педалі не працюють...
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21.10.2024 11:25 Ответить
Это ж не танк, а кинетическая энергия она такая - и танкам лобовуху насквозь прошивает при правильном снаряде.
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21.10.2024 11:41 Ответить
На МАЗ білоруський ******..
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21.10.2024 11:42 Ответить
Ещё и на остановке, от урод.
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21.10.2024 11:33 Ответить
Заснув горопаха.
Хлібовозка, зміна починається о 1-2 ночі
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21.10.2024 11:37 Ответить
або у дитсадочки возять обіди , теж о 3-4 ночі
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21.10.2024 12:18 Ответить
От нахіба таке творити? - людям і так несолодко
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21.10.2024 11:38 Ответить
тобто, ні газель не проходила техогляд. ні водій не проходив медогляд.
а саме головне, що директор та головний інженер, цього атп, взагалі не винні.
винен сторож, що відкрив ворота, та випустив цей заржавілий унітаз.
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21.10.2024 11:47 Ответить
Кацапське гавно Газель в'їхало в наше гавно Атаман... Якби був нормальний західний автобус такого "проникнення" не було б. А кацапсський говнотранспорт взагалі потрібно заборонити.
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21.10.2024 12:33 Ответить
Жахіття! Шкода людей!
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21.10.2024 12:34 Ответить
Водилы этих ржавых ведер,зачастую еще и летают как ипанутые....пердя и громыхая на всю улицу.Провалить весь зад автобусу,тут явно скорость не 40км/ч
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21.10.2024 12:45 Ответить
Не работающие тормоза - проблема всех Газелей. Пора этот хлам запртетить в эксплуатации.
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21.10.2024 13:18 Ответить
А той "Атаман" з картона, наче, зроблений, - морда Газелі зовсім не ушкоджена! На черкаському автобусному заводі про краш-тести, взагалі, не чули, - клепають скотовозки зі звичайної профільної труби.
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21.10.2024 13:48 Ответить
 
 