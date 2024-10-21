В Киеве грузовик въехал в маршрутку: 1 человек погиб, еще 6 - ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве утром 21 октября произошло ДТП на улице Вадима Гетьмана с участием грузовика и маршрутного такси, есть пострадавшие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

По предварительной информации, "Газель" на полной скорости въехала в маршрутку "Атаман", в которой находились пассажиры.

Сейчас известно о по меньшей мере четырех пострадавших. Полиция и медики продолжают работать на месте аварии.

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На место происшествия выехали следователи по расследованию ДТП главка полиции, патрульные полицейские и медики.

По данным полиции, количество пострадавших уточняется, на данный момент известно о четырех пострадавших.

Правоохранители продолжают работать на месте происшествия и выясняют все обстоятельства ДТП.

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Обновленная информация по состоянию на 11:20

"Из-за ДТП на ул. Вадима Гетьмана пострадали 9 человек, из них 7 человек госпитализировали. На остановке общественного транспорта произошло ДТП в результате столкновения грузовика с маршрутным транспортом (некоммунального автопарка)", - сообщили в КГГА.

Отмечается, что спасатели деблокировали женщину, которую зажало на пассажирском сиденье в маршрутном транспорте и водителя грузовика.

По информации Патрульная полиция Киева, движение транспорта затруднено в направлении Индустриального путепровода.

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Обновлена ​​информация в 12:50

Полиция Киева впоследствии уточнила, что в результате ДТП в Соломенском районе погибла 72-летняя пассажир и еще пять человек травмированы.

"70-летний водитель "Газели" на полной скорости совершил наезд на автобус "Атаман", который стоял на остановке общественного транспорта и совершал посадку-высадку пассажиров. В результате столкновения погибла 72-летняя женщина - пассажир автобуса, еще пятеро пассажиров получили телесные" повреждения и госпитализированы в учреждения здравоохранения", - говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства, при которых произошло ДТП. Водитель "Газели" был трезвым.

В Киевской городской прокуратуре сообщили, что телесные повреждения получили 6 пассажиров маршрутного автобуса. Одна из травмированных пассажиров – 72-летняя женщина скончалась по дороге в больницу. Точное количество пострадавших еще не устанавливается.



