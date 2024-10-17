РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12584 посетителя онлайн
Новости Фото
5 777 13

В ДТП на Черниговщине погибли 4 человека, среди них 2 детей, - ГСЧС. ФОТО

Вечером 16 октября в Черниговской области произошло ДТП, погибли 4 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло возле с. Шевченково Комаровской территориальной громады Нежинского района.

"В результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ" погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 г. р. На месте происшествия работали спасатели и правоохранители", - сообщают в ГСЧС.

Также смотрите: Возле Львова произошло масштабное ДТП: трое погибших, 35 пострадавших, среди которых - шестеро детей (обновлено). ФОТО

Смертельне ДТП на Чернігівщині

Автор: 

ДТП (7684) смерть (9250) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+6
Царство небесне
показать весь комментарий
17.10.2024 02:45
+5
Вам **** війни мало. Порушення правил на кожному кроці. Царство небесне загиблим.
показать весь комментарий
17.10.2024 04:44
+5
Ну хоч про дітей подумайте ,навіть війна нічому не вчить.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство небесне
показать весь комментарий
17.10.2024 02:45 Ответить
🥺😢🙏🙏🙏🥀
показать весь комментарий
17.10.2024 11:12 Ответить
Вам **** війни мало. Порушення правил на кожному кроці. Царство небесне загиблим.
показать весь комментарий
17.10.2024 04:44 Ответить
Ну хоч про дітей подумайте ,навіть війна нічому не вчить.
показать весь комментарий
17.10.2024 07:29 Ответить
Жалко батькiв, а дiточок до слiз жалко... R.I.P. 😢🙏🙏🙏
показать весь комментарий
17.10.2024 11:17 Ответить
Кацапський металобрухт вбиває наших людей.
показать весь комментарий
17.10.2024 08:45 Ответить
Вбиває той хто керує.
показать весь комментарий
17.10.2024 09:55 Ответить
прокладка вбила родину
показать весь комментарий
17.10.2024 09:53 Ответить
Ми ж не знаємо обставин ДТП... Може якась несправність, може взагалі фура винна.
показать весь комментарий
17.10.2024 15:51 Ответить
Колись давно, мабуть ще при Кучмі, ставили розбиті авто вздовж траси на постамент, можливо треба знову так робити.
Авто то жестянка - не захищає. Камаз чи іньша вантажівка потенційно небезпечно.
Люди , нажаль, забувають.
показать весь комментарий
17.10.2024 09:54 Ответить
Ванючі Жигулі треба по закону визнати як небезепечний для життя транспорт....
показать весь комментарий
18.10.2024 02:45 Ответить
ПОРА ВСЕ ВАЗЫ НАЧИНИТЬ ВЗРЫВЧАТКОЙ И КАК ДРОНЫ ЗАПУСКАТЬ ПО ПДРАМ !!!
показать весь комментарий
18.10.2024 22:39 Ответить
Там регулярно дтп. Ще дитиною в 1980-х на тому ж місті бачив страшну аварію. І потім періодично бували. Рельєф місцевості такий, що йдучи на обгін, можна не помітити зустрічну машину. Перепад висот невеликий, до 3 метрів, але вистачає й такого.
показать весь комментарий
19.10.2024 14:02 Ответить
 
 