В ДТП на Черниговщине погибли 4 человека, среди них 2 детей, - ГСЧС. ФОТО
Вечером 16 октября в Черниговской области произошло ДТП, погибли 4 человека.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло возле с. Шевченково Комаровской территориальной громады Нежинского района.
"В результате столкновения легкового автомобиля "ВАЗ" с грузовиком "КамАЗ" погиб 29-летний водитель, его 29-летняя жена и двое детей 2016 и 2024 г. р. На месте происшествия работали спасатели и правоохранители", - сообщают в ГСЧС.
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Авто то жестянка - не захищає. Камаз чи іньша вантажівка потенційно небезпечно.
Люди , нажаль, забувають.