Возле Львова произошло масштабное ДТП: трое погибших, 35 пострадавших, среди которых - шестеро детей (обновлено). ФОТО
На объездной дороге Львова, в районе города Винники - села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп, произошло масштабное ДТП. Известно о погибших и травмированных.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.
Он отметил, что массовое ДТП с пострадавшими произошло с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.
Сейчас известно о двух погибших и 27 пострадавших.
Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники.
Позже Козицкий сообщил, что уже трое погибших.
Информация по состоянию на 08:40:
Три человека погибли. Еще 35 имеют травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших - шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.
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зі свого досвіду - можна проїхати з Ліссабону до кордону з Україною і побачити одну перевернуту фуру! а потім від Львова до Києва - 50 аварій з трупами
памятаю що якийсь тендер на Шегини мулілі років 20 , усе не могли знайти бажаючих заплати відкат 🤣🤣🤣
А БУДІВНИЦТВО ОБЬЕЗДНИХ МАЄ БУТИ ТУРБОТОЮ ВЛАДИ України , а не містних мерій .
АЛЕ у украінськой влади досі російське відношення до Львову як до місту на краю світу. Бо українська влада ( усіх каденцій) літала літаками до ЕС І МАЦКВИ із ********* Борисполя. А те, що Львів - вʼїзд до України для европейців - ЗА 33 років Незалежності ТАК І НЕ ЗРОЗУМІЛА
Я ВЖЕ НЕ КАЖУ, що як проходишь КП і вьізжаешь до України, то прямо на кордоні сплошні ями і якись недобудови - і це вже роками
будівництво доріг державних будує Кабмин , а місцеві дороги - мерія чи сільрада.
обьіздна дорога - державного значення
(див. Вікіпедію)
Ця людина що пише "і швець, і жнець, і на дуду грець", він свого носа пхає в любу тему на форумі аби підняти свій рівень самооцінки, його меседж про "розширили до двох смуг в обидва боки" = > черговий пердьож в калюжу.
Під міст частенько їздив рибалити.
Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами
Чув дзвін, та не знає, де він. Ой балабол.
але влада не професійна ( і попередні теж)
Треба з **** підписувати контракти на будівництво автобану КИІВ- БЕРЕГОВО , і там зьеднуватися з ******** автобаном Берегово- Відень- Мюнхен
а автобан по Україні має бути прямим без сьогодняшних кіл вокруг міст Львів, Рівне, Житомир. До ціх міст мають бути підʼїздні дороги з автобану.
5років пишу і за 5 років українська влада цім питанням не зайнялась , що більше ускладнює авто життя . В УГОРЩІНі 5 автобанів за кошти **** , у Словаччини 3 автобани за кошти ЕС. І тількі в Україні влада зробила із ремонту доріг собі кормушку
👉якщо транзит не буде їздити кругами навколо міст , то це скоротить час транзиту, скоротить витрати топлива , і не буде у містах постійних пробок і аварій на обʼїзних
А ТИ , троляка, добре знаешь як з кацапськоі транслейтом користуватися 🤣🤣🤣
🤣
2 смуги, 1 з яких періодично стає зустрічною і це все на протяжних плавних поворотах.
Розділювачів між потоками, звісно, немає.