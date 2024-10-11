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Возле Львова произошло масштабное ДТП: трое погибших, 35 пострадавших, среди которых - шестеро детей (обновлено). ФОТО

На объездной дороге Львова, в районе города Винники - села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп, произошло масштабное ДТП. Известно о погибших и травмированных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что массовое ДТП с пострадавшими произошло с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.

Сейчас известно о двух погибших и 27 пострадавших.

Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники.

Позже Козицкий сообщил, что уже трое погибших.

Информация по состоянию на 08:40:

Три человека погибли. Еще 35 имеют травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших - шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

Смотрите: В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: двое погибших. ФОТОрепортаж

На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП
На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП
На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП

Автор: 

ДТП (7684) Львов (4597)


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Топ комментарии
+16
скоріше звичне бидлячіство! українським водіям притаманні 2 риси - коли він неправий, але йому треба, він все одно лізе, як упоротий! коли він правий - це просто розійдіться океанські води, я пру! через це аварії, здебільшого і трапляються! так, щоб подумати за іншого, прорахувати свої і чужі помилки - то це одиниці!

зі свого досвіду - можна проїхати з Ліссабону до кордону з Україною і побачити одну перевернуту фуру! а потім від Львова до Києва - 50 аварій з трупами
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11.10.2024 09:14
+10
Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами...
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11.10.2024 09:17
+7
Односмугова об'їзна, постійні колони авто, затори. Зекономили в свій час на асфальті
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11.10.2024 09:09
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дибіли з флексі? це ті виєбки, які на станції не заїзжають і людей кидають.
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11.10.2024 08:55 Ответить
Ага, на відпочинку в хостелі у Варшаві зєкономили єхвективні менеджери. Думаю на страхуванні пассажирів також.
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11.10.2024 09:03 Ответить
Перевищення швидкості?
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11.10.2024 09:05 Ответить
скоріше звичне бидлячіство! українським водіям притаманні 2 риси - коли він неправий, але йому треба, він все одно лізе, як упоротий! коли він правий - це просто розійдіться океанські води, я пру! через це аварії, здебільшого і трапляються! так, щоб подумати за іншого, прорахувати свої і чужі помилки - то це одиниці!

зі свого досвіду - можна проїхати з Ліссабону до кордону з Україною і побачити одну перевернуту фуру! а потім від Львова до Києва - 50 аварій з трупами
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11.10.2024 09:14 Ответить
і то та фура у ямі з піском, бо не зміг заторомози і його повело.
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11.10.2024 09:53 Ответить
Фури постіно злітають у ями від Львова і до кордону , бо там нема нормальних автодоріг
памятаю що якийсь тендер на Шегини мулілі років 20 , усе не могли знайти бажаючих заплати відкат 🤣🤣🤣
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11.10.2024 10:07 Ответить
ти хоть зрозуміла, як яма з піскоом мається на увазі? їх свпецом будують ... в цивілізації.
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11.10.2024 20:44 Ответить
20 років ізжу у напрямку західного кордону - фури після Львову зьезжають з траси часто.
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11.10.2024 20:54 Ответить
не доперла ти, про що у мене мова.
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11.10.2024 21:03 Ответить
я ппро це https://www.youtube.com/watch?v=6oxdTTVDbZA
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11.10.2024 21:07 Ответить
Блин, ви на той обездной дороге були? Там і розігнатися нема де , бо вузка і транспорту до фіга. Там суцільні пробки
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11.10.2024 21:21 Ответить
Ви оьбіздну Львова бачили ? Це- сльози , а не дорога. Це- позор Україні. Там сплошні пробки, там і натяку нема на ******* дорогу.
А БУДІВНИЦТВО ОБЬЕЗДНИХ МАЄ БУТИ ТУРБОТОЮ ВЛАДИ України , а не містних мерій .
АЛЕ у украінськой влади досі російське відношення до Львову як до місту на краю світу. Бо українська влада ( усіх каденцій) літала літаками до ЕС І МАЦКВИ із ********* Борисполя. А те, що Львів - вʼїзд до України для европейців - ЗА 33 років Незалежності ТАК І НЕ ЗРОЗУМІЛА

Я ВЖЕ НЕ КАЖУ, що як проходишь КП і вьізжаешь до України, то прямо на кордоні сплошні ями і якись недобудови - і це вже роками
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11.10.2024 10:01 Ответить
туди ще велике будівництво-крадівництвоне докотилося - війна зашкодила!
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11.10.2024 10:59 Ответить
Точно, зацямканий Садовий ні при чому, йому аби гроші красти, щоб синам в Лондоні нерухомість купувати. А дороги має Київа будувати.
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11.10.2024 22:55 Ответить
Ви спочатку поцікавтесь що входе у функції держави, а що у функції міста .
будівництво доріг державних будує Кабмин , а місцеві дороги - мерія чи сільрада.
обьіздна дорога - державного значення
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12.10.2024 02:27 Ответить
Ну невже замало війни ну наведіть лад на дорогах .
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11.10.2024 09:06 Ответить
Односмугова об'їзна, постійні колони авто, затори. Зекономили в свій час на асфальті
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11.10.2024 09:09 Ответить
Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами...
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11.10.2024 09:17 Ответить
Може на Чернігівщині . Траса Поліське -Київ вся в горбах як була по одній смузі так і є
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11.10.2024 09:35 Ответить
Вільча-Київ, ями та горби, по одній смузі в кожну сторону. Асфальт поклали в 1986 році, для логистики після аварії на станції, з тих пір ямковий ремонт з Іванківського яйця максимум до Красятичів, далі до кордону МАП "Вільча" дорога має жахливий стан.
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11.10.2024 09:42 Ответить
На Чернігівщині немає Чорнобильської зони.
(див. Вікіпедію)
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11.10.2024 10:12 Ответить
Анатолій , я знаю . І дороги Поліські знаю . Був у Красятичах весною в архів їздив . Поліське після втечі кацапів закрите для цивільних . Але ж людина пише то напевно ту дорогу будував
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11.10.2024 10:25 Ответить
Анатолій, я працював біля Вільчі 14 років і теж знаю ті дороги, зараз по роботі можу проїжджати на цю місцевість тому можу сказати що доріг в дві смуги тут не було і немає.
Ця людина що пише "і швець, і жнець, і на дуду грець", він свого носа пхає в любу тему на форумі аби підняти свій рівень самооцінки, його меседж про "розширили до двох смуг в обидва боки" = > черговий пердьож в калюжу.
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11.10.2024 10:39 Ответить
А я жив біля Поліського на березі річки Уж до 92 року потім село виселили
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11.10.2024 11:16 Ответить
Часом не Мартиновичи?
Під міст частенько їздив рибалити.
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11.10.2024 16:29 Ответить
ТарасИ 4 км від Поліського. Якщо дивитися на карту то в тому місці де річка Уж перетинає адмінкордон Житомирської та Київської областей . В 22 кацапи там стояли та обстрілювали села Народицького району
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11.10.2024 22:05 Ответить
Двоє "розумак" "сплелися" ... Хоч-би прочитали мною написане уважніше... А про ту дорогу я чув від лісника з Чорнобильської зони... Він в Гостомелі живе і в зоні працював донедавна...
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11.10.2024 12:28 Ответить
Чув дзвін ….. то прочитай що написали . Ти ж любиш усіх повчати .
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11.10.2024 12:50 Ответить
Я прочитав...
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11.10.2024 13:08 Ответить


Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами
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11.10.2024 12:52 Ответить
"Грамотей", так де та дорога що через Чорнобильську зону яку розширили до двох смуг в обидва боки, по який лапті їхали на Київ???
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11.10.2024 16:34 Ответить
Це де така дорога?
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11.10.2024 09:36 Ответить
Дорога під Прип"яттю...
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11.10.2024 13:12 Ответить
Аааааа так це по ній лапті їхали колонами на Київ?
Чув дзвін, та не знає, де він. Ой балабол.
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11.10.2024 16:36 Ответить
Для твого кругозИру повідомляю, що лапті заїжджали в Чорнобильську зону колонами через МАП "Вільча" (Україна) з МАП "Олександрівка" (Бульбендія) а далі через Поліське, Красятичі на Іванків. Спеціально для тебе повідомляю що немає в Чорнобильській зоні доріг з двома полосами які набудували зелені крадії. Вчи голова матчастину перед тим як сісти за комп.
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11.10.2024 16:53 Ответить
Назвався "Толею" - і помреш "Толею" ... "Анатолієм Батьковичем" тут тобі не стать...
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11.10.2024 19:03 Ответить
А в тебе і імені нема . Сцикотно під своїм випендрюватися?!
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11.10.2024 22:02 Ответить
Кому ц "сцикотно"? Тому, хто сам собі адресує коментарі? Щоб опонент не побачив - як ти "лайнлм плюєшся?
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12.10.2024 11:24 Ответить
Для Холодного Не перекручуй . Коментар був тобі . Тепер буду підписувати на додачу , щоб старе бачило😂. Ти д відповів значить все було за адресою
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12.10.2024 13:50 Ответить
Синку! Я відповів - тому що знічев"я переглядав гілку... Можеш підписувать , хоч на "дві додачі" - Подоляк, надіюсь, заплатить...
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12.10.2024 15:20 Ответить
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11.10.2024 10:00 Ответить
До чого тут лад на дорогах Хіба що лад у тупих головах
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11.10.2024 09:28 Ответить
Так, кабмини усіх Влад думали тількі про свої рахунки в офшорах На фіга їм якийсь Львів за 600 км від Києва
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11.10.2024 10:03 Ответить
який порядок? сміття кришує наркотрафік ти кошмарить цивільних із тсцикунами
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11.10.2024 12:04 Ответить
Ну нахєра блюрити? Все ж майже повідомили в статті, а на фото зрозуміло, чий автобус
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11.10.2024 09:08 Ответить
Давно пишу, що треба будувати прямі автобани не сумісно з обьездними дорогами.
але влада не професійна ( і попередні теж)
Треба з **** підписувати контракти на будівництво автобану КИІВ- БЕРЕГОВО , і там зьеднуватися з ******** автобаном Берегово- Відень- Мюнхен
а автобан по Україні має бути прямим без сьогодняшних кіл вокруг міст Львів, Рівне, Житомир. До ціх міст мають бути підʼїздні дороги з автобану.

5років пишу і за 5 років українська влада цім питанням не зайнялась , що більше ускладнює авто життя . В УГОРЩІНі 5 автобанів за кошти **** , у Словаччини 3 автобани за кошти ЕС. І тількі в Україні влада зробила із ремонту доріг собі кормушку
👉якщо транзит не буде їздити кругами навколо міст , то це скоротить час транзиту, скоротить витрати топлива , і не буде у містах постійних пробок і аварій на обʼїзних
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11.10.2024 09:53 Ответить
уключи мозок - ти не туди пишеш!
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11.10.2024 09:54 Ответить
Пишу для українців, щоб думали кого обирати
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11.10.2024 10:04 Ответить
тут мало тих, хто може думати. тому і війна, юо деградантів аж 73%
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11.10.2024 20:46 Ответить
в тебе з гугл транслейтом проблеми. купи преміум ботяра
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11.10.2024 10:09 Ответить
Пишу без транслейта
А ТИ , троляка, добре знаешь як з кацапськоі транслейтом користуватися 🤣🤣🤣
🤣
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11.10.2024 10:32 Ответить
Водії у нас бувають зайвохромосомні, але хто їздив по тій об'їздній знає, що там зроблено все так, щоб максимально спровокувати аварію:
2 смуги, 1 з яких періодично стає зустрічною і це все на протяжних плавних поворотах.
Розділювачів між потоками, звісно, немає.
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11.10.2024 22:53 Ответить
Козіцький як і вся влада нічого не робив і не робить щоб розширити дороги які ведуть до кордонів. А Львівська об'їзна це суцільні корки. Будують впритул до доріг тільки різні сараї, це їм більш цікаво.
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12.10.2024 09:18 Ответить
 
 