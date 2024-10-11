Возле Львова произошло масштабное ДТП: трое погибших, 35 пострадавших, среди которых - шестеро детей (обновлено). ФОТО

На объездной дороге Львова, в районе города Винники - села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп, произошло масштабное ДТП. Известно о погибших и травмированных.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Львовской ОВА Максим Козицкий.

Он отметил, что массовое ДТП с пострадавшими произошло с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.

Сейчас известно о двух погибших и 27 пострадавших.

Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники.

Позже Козицкий сообщил, что уже трое погибших.

Информация по состоянию на 08:40:

Три человека погибли. Еще 35 имеют травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших - шестеро детей. На место ДТП выезжали 11 бригад медиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители.

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