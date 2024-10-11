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Біля Львова сталася масштабна ДТП: троє загиблих, 35 постраждалих, зокрема шестеро дітей (оновлено). ФОТО

На обʼїзній дорозі Львова, в районі міста Винники - села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп, сталася масштабна ДТП. Наразі відомо про загиблих та травмованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що масова ДТП з потерпілими сталася за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

Наразі відомо про двох загиблих та 27 постраждалих.

Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники.

Згодом Козицький повідомив, що вже троє загиблих.

Інформація станом на 08:40:

Три людини загинули. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці.

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На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП
На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП
На об'їзній Львова сталася масштабна ДТП

Автор: 

ДТП (4480) Львів (3087)


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Топ коментарі
+16
скоріше звичне бидлячіство! українським водіям притаманні 2 риси - коли він неправий, але йому треба, він все одно лізе, як упоротий! коли він правий - це просто розійдіться океанські води, я пру! через це аварії, здебільшого і трапляються! так, щоб подумати за іншого, прорахувати свої і чужі помилки - то це одиниці!

зі свого досвіду - можна проїхати з Ліссабону до кордону з Україною і побачити одну перевернуту фуру! а потім від Львова до Києва - 50 аварій з трупами
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11.10.2024 09:14
+10
Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами...
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11.10.2024 09:17
+7
Односмугова об'їзна, постійні колони авто, затори. Зекономили в свій час на асфальті
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11.10.2024 09:09
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дибіли з флексі? це ті виєбки, які на станції не заїзжають і людей кидають.
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11.10.2024 08:55 Відповісти
Ага, на відпочинку в хостелі у Варшаві зєкономили єхвективні менеджери. Думаю на страхуванні пассажирів також.
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11.10.2024 09:03 Відповісти
Перевищення швидкості?
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11.10.2024 09:05 Відповісти
скоріше звичне бидлячіство! українським водіям притаманні 2 риси - коли він неправий, але йому треба, він все одно лізе, як упоротий! коли він правий - це просто розійдіться океанські води, я пру! через це аварії, здебільшого і трапляються! так, щоб подумати за іншого, прорахувати свої і чужі помилки - то це одиниці!

зі свого досвіду - можна проїхати з Ліссабону до кордону з Україною і побачити одну перевернуту фуру! а потім від Львова до Києва - 50 аварій з трупами
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11.10.2024 09:14 Відповісти
і то та фура у ямі з піском, бо не зміг заторомози і його повело.
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11.10.2024 09:53 Відповісти
Фури постіно злітають у ями від Львова і до кордону , бо там нема нормальних автодоріг
памятаю що якийсь тендер на Шегини мулілі років 20 , усе не могли знайти бажаючих заплати відкат 🤣🤣🤣
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11.10.2024 10:07 Відповісти
ти хоть зрозуміла, як яма з піскоом мається на увазі? їх свпецом будують ... в цивілізації.
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11.10.2024 20:44 Відповісти
20 років ізжу у напрямку західного кордону - фури після Львову зьезжають з траси часто.
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11.10.2024 20:54 Відповісти
не доперла ти, про що у мене мова.
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11.10.2024 21:03 Відповісти
я ппро це https://www.youtube.com/watch?v=6oxdTTVDbZA
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11.10.2024 21:07 Відповісти
Блин, ви на той обездной дороге були? Там і розігнатися нема де , бо вузка і транспорту до фіга. Там суцільні пробки
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11.10.2024 21:21 Відповісти
Ви оьбіздну Львова бачили ? Це- сльози , а не дорога. Це- позор Україні. Там сплошні пробки, там і натяку нема на ******* дорогу.
А БУДІВНИЦТВО ОБЬЕЗДНИХ МАЄ БУТИ ТУРБОТОЮ ВЛАДИ України , а не містних мерій .
АЛЕ у украінськой влади досі російське відношення до Львову як до місту на краю світу. Бо українська влада ( усіх каденцій) літала літаками до ЕС І МАЦКВИ із ********* Борисполя. А те, що Львів - вʼїзд до України для европейців - ЗА 33 років Незалежності ТАК І НЕ ЗРОЗУМІЛА

Я ВЖЕ НЕ КАЖУ, що як проходишь КП і вьізжаешь до України, то прямо на кордоні сплошні ями і якись недобудови - і це вже роками
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11.10.2024 10:01 Відповісти
туди ще велике будівництво-крадівництвоне докотилося - війна зашкодила!
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11.10.2024 10:59 Відповісти
Точно, зацямканий Садовий ні при чому, йому аби гроші красти, щоб синам в Лондоні нерухомість купувати. А дороги має Київа будувати.
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11.10.2024 22:55 Відповісти
Ви спочатку поцікавтесь що входе у функції держави, а що у функції міста .
будівництво доріг державних будує Кабмин , а місцеві дороги - мерія чи сільрада.
обьіздна дорога - державного значення
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12.10.2024 02:27 Відповісти
Ну невже замало війни ну наведіть лад на дорогах .
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11.10.2024 09:06 Відповісти
Односмугова об'їзна, постійні колони авто, затори. Зекономили в свій час на асфальті
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11.10.2024 09:09 Відповісти
Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами...
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11.10.2024 09:17 Відповісти
Може на Чернігівщині . Траса Поліське -Київ вся в горбах як була по одній смузі так і є
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11.10.2024 09:35 Відповісти
Вільча-Київ, ями та горби, по одній смузі в кожну сторону. Асфальт поклали в 1986 році, для логистики після аварії на станції, з тих пір ямковий ремонт з Іванківського яйця максимум до Красятичів, далі до кордону МАП "Вільча" дорога має жахливий стан.
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11.10.2024 09:42 Відповісти
На Чернігівщині немає Чорнобильської зони.
(див. Вікіпедію)
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11.10.2024 10:12 Відповісти
Анатолій , я знаю . І дороги Поліські знаю . Був у Красятичах весною в архів їздив . Поліське після втечі кацапів закрите для цивільних . Але ж людина пише то напевно ту дорогу будував
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11.10.2024 10:25 Відповісти
Анатолій, я працював біля Вільчі 14 років і теж знаю ті дороги, зараз по роботі можу проїжджати на цю місцевість тому можу сказати що доріг в дві смуги тут не було і немає.
Ця людина що пише "і швець, і жнець, і на дуду грець", він свого носа пхає в любу тему на форумі аби підняти свій рівень самооцінки, його меседж про "розширили до двох смуг в обидва боки" = > черговий пердьож в калюжу.
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11.10.2024 10:39 Відповісти
А я жив біля Поліського на березі річки Уж до 92 року потім село виселили
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11.10.2024 11:16 Відповісти
Часом не Мартиновичи?
Під міст частенько їздив рибалити.
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11.10.2024 16:29 Відповісти
ТарасИ 4 км від Поліського. Якщо дивитися на карту то в тому місці де річка Уж перетинає адмінкордон Житомирської та Київської областей . В 22 кацапи там стояли та обстрілювали села Народицького району
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11.10.2024 22:05 Відповісти
Двоє "розумак" "сплелися" ... Хоч-би прочитали мною написане уважніше... А про ту дорогу я чув від лісника з Чорнобильської зони... Він в Гостомелі живе і в зоні працював донедавна...
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11.10.2024 12:28 Відповісти
Чув дзвін ….. то прочитай що написали . Ти ж любиш усіх повчати .
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11.10.2024 12:50 Відповісти
Я прочитав...
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11.10.2024 13:08 Відповісти


Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами
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11.10.2024 12:52 Відповісти
"Грамотей", так де та дорога що через Чорнобильську зону яку розширили до двох смуг в обидва боки, по який лапті їхали на Київ???
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11.10.2024 16:34 Відповісти
Це де така дорога?
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11.10.2024 09:36 Відповісти
Дорога під Прип"яттю...
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11.10.2024 13:12 Відповісти
Аааааа так це по ній лапті їхали колонами на Київ?
Чув дзвін, та не знає, де він. Ой балабол.
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11.10.2024 16:36 Відповісти
Для твого кругозИру повідомляю, що лапті заїжджали в Чорнобильську зону колонами через МАП "Вільча" (Україна) з МАП "Олександрівка" (Бульбендія) а далі через Поліське, Красятичі на Іванків. Спеціально для тебе повідомляю що немає в Чорнобильській зоні доріг з двома полосами які набудували зелені крадії. Вчи голова матчастину перед тим як сісти за комп.
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11.10.2024 16:53 Відповісти
Назвався "Толею" - і помреш "Толею" ... "Анатолієм Батьковичем" тут тобі не стать...
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11.10.2024 19:03 Відповісти
А в тебе і імені нема . Сцикотно під своїм випендрюватися?!
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11.10.2024 22:02 Відповісти
Кому ц "сцикотно"? Тому, хто сам собі адресує коментарі? Щоб опонент не побачив - як ти "лайнлм плюєшся?
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12.10.2024 11:24 Відповісти
Для Холодного Не перекручуй . Коментар був тобі . Тепер буду підписувати на додачу , щоб старе бачило😂. Ти д відповів значить все було за адресою
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12.10.2024 13:50 Відповісти
Синку! Я відповів - тому що знічев"я переглядав гілку... Можеш підписувать , хоч на "дві додачі" - Подоляк, надіюсь, заплатить...
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12.10.2024 15:20 Відповісти
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11.10.2024 10:00 Відповісти
До чого тут лад на дорогах Хіба що лад у тупих головах
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11.10.2024 09:28 Відповісти
Так, кабмини усіх Влад думали тількі про свої рахунки в офшорах На фіга їм якийсь Львів за 600 км від Києва
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11.10.2024 10:03 Відповісти
який порядок? сміття кришує наркотрафік ти кошмарить цивільних із тсцикунами
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11.10.2024 12:04 Відповісти
Ну нахєра блюрити? Все ж майже повідомили в статті, а на фото зрозуміло, чий автобус
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11.10.2024 09:08 Відповісти
Давно пишу, що треба будувати прямі автобани не сумісно з обьездними дорогами.
але влада не професійна ( і попередні теж)
Треба з **** підписувати контракти на будівництво автобану КИІВ- БЕРЕГОВО , і там зьеднуватися з ******** автобаном Берегово- Відень- Мюнхен
а автобан по Україні має бути прямим без сьогодняшних кіл вокруг міст Львів, Рівне, Житомир. До ціх міст мають бути підʼїздні дороги з автобану.

5років пишу і за 5 років українська влада цім питанням не зайнялась , що більше ускладнює авто життя . В УГОРЩІНі 5 автобанів за кошти **** , у Словаччини 3 автобани за кошти ЕС. І тількі в Україні влада зробила із ремонту доріг собі кормушку
👉якщо транзит не буде їздити кругами навколо міст , то це скоротить час транзиту, скоротить витрати топлива , і не буде у містах постійних пробок і аварій на обʼїзних
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11.10.2024 09:53 Відповісти
уключи мозок - ти не туди пишеш!
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11.10.2024 09:54 Відповісти
Пишу для українців, щоб думали кого обирати
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11.10.2024 10:04 Відповісти
тут мало тих, хто може думати. тому і війна, юо деградантів аж 73%
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11.10.2024 20:46 Відповісти
в тебе з гугл транслейтом проблеми. купи преміум ботяра
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11.10.2024 10:09 Відповісти
Пишу без транслейта
А ТИ , троляка, добре знаешь як з кацапськоі транслейтом користуватися 🤣🤣🤣
🤣
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11.10.2024 10:32 Відповісти
Водії у нас бувають зайвохромосомні, але хто їздив по тій об'їздній знає, що там зроблено все так, щоб максимально спровокувати аварію:
2 смуги, 1 з яких періодично стає зустрічною і це все на протяжних плавних поворотах.
Розділювачів між потоками, звісно, немає.
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11.10.2024 22:53 Відповісти
Козіцький як і вся влада нічого не робив і не робить щоб розширити дороги які ведуть до кордонів. А Львівська об'їзна це суцільні корки. Будують впритул до доріг тільки різні сараї, це їм більш цікаво.
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12.10.2024 09:18 Відповісти
 
 