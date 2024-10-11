Біля Львова сталася масштабна ДТП: троє загиблих, 35 постраждалих, зокрема шестеро дітей (оновлено). ФОТО
На обʼїзній дорозі Львова, в районі міста Винники - села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп, сталася масштабна ДТП. Наразі відомо про загиблих та травмованих.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.
Він зазначив, що масова ДТП з потерпілими сталася за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.
Наразі відомо про двох загиблих та 27 постраждалих.
Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники.
Згодом Козицький повідомив, що вже троє загиблих.
Інформація станом на 08:40:
Три людини загинули. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці.
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зі свого досвіду - можна проїхати з Ліссабону до кордону з Україною і побачити одну перевернуту фуру! а потім від Львова до Києва - 50 аварій з трупами
памятаю що якийсь тендер на Шегини мулілі років 20 , усе не могли знайти бажаючих заплати відкат 🤣🤣🤣
А БУДІВНИЦТВО ОБЬЕЗДНИХ МАЄ БУТИ ТУРБОТОЮ ВЛАДИ України , а не містних мерій .
АЛЕ у украінськой влади досі російське відношення до Львову як до місту на краю світу. Бо українська влада ( усіх каденцій) літала літаками до ЕС І МАЦКВИ із ********* Борисполя. А те, що Львів - вʼїзд до України для европейців - ЗА 33 років Незалежності ТАК І НЕ ЗРОЗУМІЛА
Я ВЖЕ НЕ КАЖУ, що як проходишь КП і вьізжаешь до України, то прямо на кордоні сплошні ями і якись недобудови - і це вже роками
будівництво доріг державних будує Кабмин , а місцеві дороги - мерія чи сільрада.
обьіздна дорога - державного значення
(див. Вікіпедію)
Ця людина що пише "і швець, і жнець, і на дуду грець", він свого носа пхає в любу тему на форумі аби підняти свій рівень самооцінки, його меседж про "розширили до двох смуг в обидва боки" = > черговий пердьож в калюжу.
Під міст частенько їздив рибалити.
Зате через Чорнобильську зону (де півтора автомобіля за добу проїжджає) розширили до двох смуг в обидва боки... По тій дорозі кацапи з БРСР на Київ ішли суцільними колонами
Чув дзвін, та не знає, де він. Ой балабол.
але влада не професійна ( і попередні теж)
Треба з **** підписувати контракти на будівництво автобану КИІВ- БЕРЕГОВО , і там зьеднуватися з ******** автобаном Берегово- Відень- Мюнхен
а автобан по Україні має бути прямим без сьогодняшних кіл вокруг міст Львів, Рівне, Житомир. До ціх міст мають бути підʼїздні дороги з автобану.
5років пишу і за 5 років українська влада цім питанням не зайнялась , що більше ускладнює авто життя . В УГОРЩІНі 5 автобанів за кошти **** , у Словаччини 3 автобани за кошти ЕС. І тількі в Україні влада зробила із ремонту доріг собі кормушку
👉якщо транзит не буде їздити кругами навколо міст , то це скоротить час транзиту, скоротить витрати топлива , і не буде у містах постійних пробок і аварій на обʼїзних
А ТИ , троляка, добре знаешь як з кацапськоі транслейтом користуватися 🤣🤣🤣
🤣
2 смуги, 1 з яких періодично стає зустрічною і це все на протяжних плавних поворотах.
Розділювачів між потоками, звісно, немає.