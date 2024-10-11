Біля Львова сталася масштабна ДТП: троє загиблих, 35 постраждалих, зокрема шестеро дітей (оновлено). ФОТО

На обʼїзній дорозі Львова, в районі міста Винники - села Чишки, на автодорозі М-06 Київ - Чоп, сталася масштабна ДТП. Наразі відомо про загиблих та травмованих.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

Він зазначив, що масова ДТП з потерпілими сталася за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава – Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

Наразі відомо про двох загиблих та 27 постраждалих.

Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники.

Згодом Козицький повідомив, що вже троє загиблих.

Інформація станом на 08:40:

Три людини загинули. Ще 35 мають травми різної важкості. Серед постраждалих є шестеро дітей. На місце ДТП виїжджали 11 бригад медиків. Потерпілим надають всю необхідну допомогу. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку: двоє загиблих. ФОТОрепортаж





