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Новини Фото ДТП
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У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

Зранку 10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса, в якому перебувало 7 громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці. Мікроавтобус врізався у припарковану на дорозі до ПП вантажівку. 

ДТП у Польщі 10 жовтня: Автобус з українцями врізався у вантажівку

ДТП сталося близько 4 години ранку. У автобусі, який врізався у напівпричіп вантажівки, їхало 7 осіб. Всі вони є громадянами України.

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Унаслідок аварії загинули двоє осіб – чоловік і жінка віком 45 і 60 років, двоє поранених - у лікарні, повідомила пресслужба поліції.

На місці події співробітники поліції під наглядом прокуратури з'ясовують причини аварії.

ДТП у Польщі 10 жовтня: Автобус з українцями врізався у вантажівку
ДТП у Польщі 10 жовтня: Автобус з українцями врізався у вантажівку
ДТП у Польщі 10 жовтня: Автобус з українцями врізався у вантажівку

Автор: 

ДТП (4480) Польща (8612) українці (2547)


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Топ коментарі
+5
а ви таранєтє усі вантажівки, які неправильно запарковані?
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10.10.2024 11:43
+3
Здається вантажівка також була українською
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10.10.2024 11:31
+3
внатурє, шо ж там робила вночі вантажівка на трасі?! вантажівки вони ж такі, ніколи не ламаються раптово... і ваще
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10.10.2024 11:54
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вже ж не перший раз це трапляється! все це через кінченних польских прикордонників - які перевіряють кожну машину годинами, іноді просто що доїпатися відправляють на рентген, повну перевірку тощо! через що люди стоять в черзі по півдня, втомлюються і як наслідок - ДТП!
де цей сраний мзс? може варто серьезно підняти цю тему?
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10.10.2024 11:19 Відповісти
Головне що вантажівка запаркована згідно правил дорожнього руху, от вже ті бісові прикордонники
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10.10.2024 11:42 Відповісти
а ви таранєтє усі вантажівки, які неправильно запарковані?
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10.10.2024 11:43 Відповісти
Здається вантажівка також була українською
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10.10.2024 11:31 Відповісти
А ЩО там робила вночів на трасі "припаркована" вантажівка?
От же падло той ваділа.
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10.10.2024 11:52 Відповісти
внатурє, шо ж там робила вночі вантажівка на трасі?! вантажівки вони ж такі, ніколи не ламаються раптово... і ваще
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10.10.2024 11:54 Відповісти
Ойц, спеціаліст з бардачного водіння в Італії розказує, що ж робила вантажівка.
Якщо, це, звичайно, італія, а не випендряси з прапорцем.

Якщо та колимага зламалася, за багато метрів від нех повинен бути виставлений трикутник, що попереджає про небезпек. То наймешше, що віг зробити ваділа.
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10.10.2024 12:06 Відповісти
Звичайно поламався, а той дурний водій буса не побачив що у фури включена аварійка, знак виставлений за 50 метрів, жовтий аварійний ліхтар блимав на всю дорого... Або нічого з цього не була
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10.10.2024 12:06 Відповісти
я ж кажу - водій буса був стовідсотків втомленний, черещ що і сталася аварія
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10.10.2024 12:12 Відповісти
 
 