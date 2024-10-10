У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у вантажівку: двоє загиблих. ФОТОрепортаж

Зранку 10 жовтня у Польщі сталася смертельна ДТП за участю вантажівки та мікроавтобуса, в якому перебувало 7 громадян України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Як зазначається, аварія сталася біля польсько-українського прикордонного пункту пропуску в Медиці. Мікроавтобус врізався у припарковану на дорозі до ПП вантажівку.

ДТП сталося близько 4 години ранку. У автобусі, який врізався у напівпричіп вантажівки, їхало 7 осіб. Всі вони є громадянами України.

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Унаслідок аварії загинули двоє осіб – чоловік і жінка віком 45 і 60 років, двоє поранених - у лікарні, повідомила пресслужба поліції.

На місці події співробітники поліції під наглядом прокуратури з'ясовують причини аварії.





