5 584 14

В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: двое погибших. ФОТОрепортаж

Утром 10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилось 7 граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке. Микроавтобус врезался в припаркованный на дороге к ПП грузовик.

ДТП у Польщі 10 жовтня: Автобус з українцями врізався у вантажівку

ДТП произошло около 4 часов утра. В автобусе, который врезался в полуприцеп грузовика, ехало 7 человек. Все они являются гражданами Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Ривненщине столкнулись легковушка и микроавтобус. Двое погибших, среди них подросток, еще четверо ранены. ФОТОрепортаж

В результате аварии погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет, двое раненых - в больнице, сообщила пресс-служба полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции под надзором прокуратуры выясняют причины аварии.

+5
а ви таранєтє усі вантажівки, які неправильно запарковані?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:43 Ответить
+3
Здається вантажівка також була українською
показать весь комментарий
10.10.2024 11:31 Ответить
+3
внатурє, шо ж там робила вночі вантажівка на трасі?! вантажівки вони ж такі, ніколи не ламаються раптово... і ваще
показать весь комментарий
10.10.2024 11:54 Ответить
вже ж не перший раз це трапляється! все це через кінченних польских прикордонників - які перевіряють кожну машину годинами, іноді просто що доїпатися відправляють на рентген, повну перевірку тощо! через що люди стоять в черзі по півдня, втомлюються і як наслідок - ДТП!

де цей сраний мзс? може варто серьезно підняти цю тему?
де цей сраний мзс? може варто серьезно підняти цю тему?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:19 Ответить
Головне що вантажівка запаркована згідно правил дорожнього руху, от вже ті бісові прикордонники
показать весь комментарий
10.10.2024 11:42 Ответить
а ви таранєтє усі вантажівки, які неправильно запарковані?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:43 Ответить
Здається вантажівка також була українською
показать весь комментарий
10.10.2024 11:31 Ответить
А ЩО там робила вночів на трасі "припаркована" вантажівка?

От же падло той ваділа.
От же падло той ваділа.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:52 Ответить
внатурє, шо ж там робила вночі вантажівка на трасі?! вантажівки вони ж такі, ніколи не ламаються раптово... і ваще
показать весь комментарий
10.10.2024 11:54 Ответить
Ойц, спеціаліст з бардачного водіння в Італії розказує, що ж робила вантажівка.
Якщо, це, звичайно, італія, а не випендряси з прапорцем.

Якщо та колимага зламалася, за багато метрів від нех повинен бути виставлений трикутник, що попереджає про небезпек. То наймешше, що віг зробити ваділа.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
Звичайно поламався, а той дурний водій буса не побачив що у фури включена аварійка, знак виставлений за 50 метрів, жовтий аварійний ліхтар блимав на всю дорого... Або нічого з цього не була
показать весь комментарий
10.10.2024 12:06 Ответить
я ж кажу - водій буса був стовідсотків втомленний, черещ що і сталася аварія
показать весь комментарий
10.10.2024 12:12 Ответить
 
 