В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: двое погибших. ФОТОрепортаж

Утром 10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилось 7 граждан Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке. Микроавтобус врезался в припаркованный на дороге к ПП грузовик.

ДТП произошло около 4 часов утра. В автобусе, который врезался в полуприцеп грузовика, ехало 7 человек. Все они являются гражданами Украины.

В результате аварии погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет, двое раненых - в больнице, сообщила пресс-служба полиции.

На месте происшествия сотрудники полиции под надзором прокуратуры выясняют причины аварии.





