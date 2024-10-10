В Польше микроавтобус с украинцами врезался в грузовик: двое погибших. ФОТОрепортаж
Утром 10 октября в Польше произошло смертельное ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилось 7 граждан Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Как отмечается, авария произошла возле польско-украинского пограничного пункта пропуска в Медыке. Микроавтобус врезался в припаркованный на дороге к ПП грузовик.
ДТП произошло около 4 часов утра. В автобусе, который врезался в полуприцеп грузовика, ехало 7 человек. Все они являются гражданами Украины.
В результате аварии погибли два человека - мужчина и женщина в возрасте 45 и 60 лет, двое раненых - в больнице, сообщила пресс-служба полиции.
На месте происшествия сотрудники полиции под надзором прокуратуры выясняют причины аварии.
де цей сраний мзс? може варто серьезно підняти цю тему?
От же падло той ваділа.
Якщо, це, звичайно, італія, а не випендряси з прапорцем.
Якщо та колимага зламалася, за багато метрів від нех повинен бути виставлений трикутник, що попереджає про небезпек. То наймешше, що віг зробити ваділа.