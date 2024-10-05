На Ривненщине столкнулись легковушка и микроавтобус. Двое погибших, среди них - подросток, еще четверо - ранены. ФОТОрепортаж
В Варашском районе на Ривненщине в результате лобового столкновения легковушки и микроавтобуса погибли два человека, среди них - 16-летний подросток. Еще четыре человека получили травмы.
Об этом сообщила полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.
Автопроисшествие произошло в субботу, 5 октября, около 17:45 в селе Суховоля.
По предварительным данным следователей, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Mazda" и микроавтобуса "WV T5".
В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажир легковушки. Еще один, 16-летний подросток, умер в карете "скорой".
Кроме того, травмировались водители обоих транспортных средств и двое пассажиров, их госпитализировали в больницу.
пора вже будувати всі дороги в країні з відбійниками по середині.