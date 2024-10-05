РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10400 посетителей онлайн
Новости Фото
3 863 8

На Ривненщине столкнулись легковушка и микроавтобус. Двое погибших, среди них - подросток, еще четверо - ранены. ФОТОрепортаж

В Варашском районе на Ривненщине в результате лобового столкновения легковушки и микроавтобуса погибли два человека, среди них - 16-летний подросток. Еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщила полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Автопроисшествие произошло в субботу, 5 октября, около 17:45 в селе Суховоля.

По предварительным данным следователей, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Mazda" и микроавтобуса "WV T5".

На Рівненщині сталося ДТП

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажир легковушки. Еще один, 16-летний подросток, умер в карете "скорой".

На Рівненщині сталося ДТП

Кроме того, травмировались водители обоих транспортных средств и двое пассажиров, их госпитализировали в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с начала года в ДТП погибли 1 918 человек, 20 862 - получили травмы

Автор: 

ДТП (7732) Ровенская область (1271)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Як правило, лобове зіткнення буває при обгоні на дорозі без обочини. Непрофесійність водія - основна причина.
показать весь комментарий
05.10.2024 23:13 Ответить
Два місяця назад, на аналогічній дорозі (max 100km), (але з широкою обочиною) якийсь дебіл, обгоняв по зустрічній смузі прямо на мене. Три машини одночaсно були на одному рівні. Я проскочив по широкій обочині і навіть не встиг знизити швидкість.
показать весь комментарий
05.10.2024 23:39 Ответить
І вузька дорога
показать весь комментарий
05.10.2024 23:19 Ответить
дорога нормальна, інша справа що дерева і кущі прямо над проїзжджою частиною висять.
пора вже будувати всі дороги в країні з відбійниками по середині.
показать весь комментарий
05.10.2024 23:27 Ответить
Будете їхати за Жигулем або КАМаЗом 50 км/год протягом 20-30 км і дудки обженете.
показать весь комментарий
06.10.2024 00:12 Ответить
якщо два шофера живі то навіщо цей опус ні про що, окрім статистики загиблих? По логіці, хто виїхав на зустрічну той і вбивця чи журношляхта чекає на вирок суду?
показать весь комментарий
06.10.2024 19:12 Ответить
 
 