На Ривненщине столкнулись легковушка и микроавтобус. Двое погибших, среди них - подросток, еще четверо - ранены. ФОТОрепортаж

В Варашском районе на Ривненщине в результате лобового столкновения легковушки и микроавтобуса погибли два человека, среди них - 16-летний подросток. Еще четыре человека получили травмы.

Об этом сообщила полиция Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Автопроисшествие произошло в субботу, 5 октября, около 17:45 в селе Суховоля.

По предварительным данным следователей, произошло лобовое столкновение легкового автомобиля "Mazda" и микроавтобуса "WV T5".

В результате ДТП на месте происшествия погибла пассажир легковушки. Еще один, 16-летний подросток, умер в карете "скорой".

Кроме того, травмировались водители обоих транспортных средств и двое пассажиров, их госпитализировали в больницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине с начала года в ДТП погибли 1 918 человек, 20 862 - получили травмы