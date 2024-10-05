На Рівненщині зіткнулися легковик та мікроавтобус. Двоє загиблих, серед них підліток, ще четверо поранені. ФОТОрепортаж

У Вараському районі на Рівненщині внаслідок лобового зіткнення легковика та мікроавтобуса загинуло дві людини, серед них 16-річний підліток. Ще чотири людини дістали травми.

Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Автопригода сталася у суботу, 5 жовтня, близько 17:45 у селі Суховоля.

За попередніми даними слідчих, відбулось лобове зіткнення легкового автомобіля "Mazda" та мікроавтобуса "WV T5".

Унаслідок ДТП на місці події загинула пасажирка легковика. Ще один, 16-річний хлопець помер у кареті швидкої.

Крім того, травмувалися водії обох транспортних засобів та двоє пасажирів, їх госпіталізували до лікарні.

Читайте також: В Україні з початку року в ДТП загинуло 1 918 людей, 20 862 - отримали травми