На Рівненщині зіткнулися легковик та мікроавтобус. Двоє загиблих, серед них підліток, ще четверо поранені. ФОТОрепортаж
У Вараському районі на Рівненщині внаслідок лобового зіткнення легковика та мікроавтобуса загинуло дві людини, серед них 16-річний підліток. Ще чотири людини дістали травми.
Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.
Автопригода сталася у суботу, 5 жовтня, близько 17:45 у селі Суховоля.
За попередніми даними слідчих, відбулось лобове зіткнення легкового автомобіля "Mazda" та мікроавтобуса "WV T5".
Унаслідок ДТП на місці події загинула пасажирка легковика. Ще один, 16-річний хлопець помер у кареті швидкої.
Крім того, травмувалися водії обох транспортних засобів та двоє пасажирів, їх госпіталізували до лікарні.
пора вже будувати всі дороги в країні з відбійниками по середині.