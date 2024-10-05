УКР
На Рівненщині зіткнулися легковик та мікроавтобус. Двоє загиблих, серед них підліток, ще четверо поранені. ФОТОрепортаж

У Вараському районі на Рівненщині внаслідок лобового зіткнення легковика та мікроавтобуса загинуло дві людини, серед них 16-річний підліток. Ще чотири людини дістали травми.

Про це повідомила поліція Рівненської області, інформує Цензор.НЕТ.

Автопригода сталася у суботу, 5 жовтня, близько 17:45 у селі Суховоля.

За попередніми даними слідчих, відбулось лобове зіткнення легкового автомобіля "Mazda" та мікроавтобуса "WV T5".

Унаслідок ДТП на місці події загинула пасажирка легковика. Ще один, 16-річний хлопець помер у кареті швидкої.

Крім того, травмувалися водії обох транспортних засобів та двоє пасажирів, їх госпіталізували до лікарні.

ДТП (4530) Рівненська область (1216)
Як правило, лобове зіткнення буває при обгоні на дорозі без обочини. Непрофесійність водія - основна причина.
05.10.2024 23:13 Відповісти
Два місяця назад, на аналогічній дорозі (max 100km), (але з широкою обочиною) якийсь дебіл, обгоняв по зустрічній смузі прямо на мене. Три машини одночaсно були на одному рівні. Я проскочив по широкій обочині і навіть не встиг знизити швидкість.
05.10.2024 23:39 Відповісти
І вузька дорога
05.10.2024 23:19 Відповісти
дорога нормальна, інша справа що дерева і кущі прямо над проїзжджою частиною висять.
пора вже будувати всі дороги в країні з відбійниками по середині.
05.10.2024 23:27 Відповісти
Будете їхати за Жигулем або КАМаЗом 50 км/год протягом 20-30 км і дудки обженете.
06.10.2024 00:12 Відповісти
якщо два шофера живі то навіщо цей опус ні про що, окрім статистики загиблих? По логіці, хто виїхав на зустрічну той і вбивця чи журношляхта чекає на вирок суду?
06.10.2024 19:12 Відповісти
 
 