У ДТП на Чернігівщині загинуло 4 людей, серед них 2 дітей, - ДСНС. ФОТО
Ввечері 16 жовтня у Чернігівській області відбулось ДТП, загинули 4 людини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася біля с. Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.
"Внаслідок зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ" загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 р. н. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці", - повідомляють в ДСНС.
Топ коментарі
+6 rejestrowyj bazil
показати весь коментар17.10.2024 02:45 Відповісти Посилання
+5 Trofim
показати весь коментар17.10.2024 04:44 Відповісти Посилання
+5 володимир омельянов
показати весь коментар17.10.2024 07:29 Відповісти Посилання
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Авто то жестянка - не захищає. Камаз чи іньша вантажівка потенційно небезпечно.
Люди , нажаль, забувають.