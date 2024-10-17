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У ДТП на Чернігівщині загинуло 4 людей, серед них 2 дітей, - ДСНС. ФОТО

Ввечері 16 жовтня у Чернігівській області відбулось ДТП, загинули 4 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася біля с. Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району. 

"Внаслідок зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ" загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 р. н. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці", - повідомляють в ДСНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Біля Львова сталася масштабна ДТП: троє загиблих, 35 постраждалих, зокрема шестеро дітей (оновлено). ФОТО

Смертельне ДТП на Чернігівщині

Автор: 

ДТП (4481) смерть (6777) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+6
Царство небесне
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17.10.2024 02:45 Відповісти
+5
Вам **** війни мало. Порушення правил на кожному кроці. Царство небесне загиблим.
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17.10.2024 04:44 Відповісти
+5
Ну хоч про дітей подумайте ,навіть війна нічому не вчить.
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17.10.2024 07:29 Відповісти
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Царство небесне
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17.10.2024 02:45 Відповісти
🥺😢🙏🙏🙏🥀
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17.10.2024 11:12 Відповісти
Вам **** війни мало. Порушення правил на кожному кроці. Царство небесне загиблим.
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17.10.2024 04:44 Відповісти
Ну хоч про дітей подумайте ,навіть війна нічому не вчить.
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17.10.2024 07:29 Відповісти
Жалко батькiв, а дiточок до слiз жалко... R.I.P. 😢🙏🙏🙏
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17.10.2024 11:17 Відповісти
Кацапський металобрухт вбиває наших людей.
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17.10.2024 08:45 Відповісти
Вбиває той хто керує.
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17.10.2024 09:55 Відповісти
прокладка вбила родину
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17.10.2024 09:53 Відповісти
Ми ж не знаємо обставин ДТП... Може якась несправність, може взагалі фура винна.
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17.10.2024 15:51 Відповісти
Колись давно, мабуть ще при Кучмі, ставили розбиті авто вздовж траси на постамент, можливо треба знову так робити.
Авто то жестянка - не захищає. Камаз чи іньша вантажівка потенційно небезпечно.
Люди , нажаль, забувають.
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17.10.2024 09:54 Відповісти
Ванючі Жигулі треба по закону визнати як небезепечний для життя транспорт....
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18.10.2024 02:45 Відповісти
ПОРА ВСЕ ВАЗЫ НАЧИНИТЬ ВЗРЫВЧАТКОЙ И КАК ДРОНЫ ЗАПУСКАТЬ ПО ПДРАМ !!!
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18.10.2024 22:39 Відповісти
Там регулярно дтп. Ще дитиною в 1980-х на тому ж місті бачив страшну аварію. І потім періодично бували. Рельєф місцевості такий, що йдучи на обгін, можна не помітити зустрічну машину. Перепад висот невеликий, до 3 метрів, але вистачає й такого.
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19.10.2024 14:02 Відповісти
 
 