У ДТП на Чернігівщині загинуло 4 людей, серед них 2 дітей, - ДСНС. ФОТО

Ввечері 16 жовтня у Чернігівській області відбулось ДТП, загинули 4 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася біля с. Шевченкове Комарівської територіальної громади Ніжинського району.

"Внаслідок зіткнення легкового автомобіля "ВАЗ" з вантажівкою "КамАЗ" загинув 29-річний водій, його 29-річна дружина та двоє дітей 2016 та 2024 р. н. На місці події працювали рятувальники та правоохоронці", - повідомляють в ДСНС.

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