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Новости Фото ДТП
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На Виннитчине в результате ДТП погибли шесть человек, из которых - двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ

ДТП произошло 16 октября около 17:20 возле села Писаревка Винницкого района.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

На автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино 36-летний водитель автомобиля DAF не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK, под управлением 48-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров: 16, 17, 19, 21 и 23 лет погибли на месте.

Водитель грузовика с полученными травмами госпитализирован в больницу. Сейчас он задержан.

Автомобили поместили на штрафплощадку. У водителя автомобиля DAF осуществлен забор крови для проведения токсикологической экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство. Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.

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Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області
Наслідки ДТП у Вінницькій області

Автор: 

Винницкая область (1041) ДТП (7684)


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Топ комментарии
+10
Міг заснути за кермом оскільки контролю за часом немає як в ЄС. Ну і дороги. Це ж міжнародна траса яка давно мала б бути чотирисмуговою з відбійниками між зустрічними потоками.
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17.10.2024 12:45
+10
Інформація для роздумів. В Норвегії за рік жодного смертельного ДТП на дорогах. Україна сплачує "данину смерті" з доріг від 3 до 5 тис. людей на рік.
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17.10.2024 13:09
+7
Заснуло падло або по мобільнику з ****** калякало.
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17.10.2024 12:42
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Заснуло падло або по мобільнику з ****** калякало.
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17.10.2024 12:42 Ответить
Міг заснути за кермом оскільки контролю за часом немає як в ЄС. Ну і дороги. Це ж міжнародна траса яка давно мала б бути чотирисмуговою з відбійниками між зустрічними потоками.
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17.10.2024 12:45 Ответить
R.I.P.
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17.10.2024 12:55 Ответить
rest in peace
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17.10.2024 13:11 Ответить
Віина на дорогах
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17.10.2024 12:57 Ответить
вбив 6 людей, загрожує 5 років..., це ж не телефон вкрав, тоді 6 можуть дати..., це як треба не любити власне населення, щоб придумати такий КПК..., або для себе старались, чимало суддів та прокурорських теж ******* на градусі поганяти...
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17.10.2024 13:00 Ответить
відповідальність (строк) за КК України, а не за КПК України (процес)
ч.3 ст.286 КК України - від 5 до 10 років позбавлення волі
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17.10.2024 13:07 Ответить
Інформація для роздумів. В Норвегії за рік жодного смертельного ДТП на дорогах. Україна сплачує "данину смерті" з доріг від 3 до 5 тис. людей на рік.
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17.10.2024 13:09 Ответить
В Норвегії машин нема
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17.10.2024 13:13 Ответить
І доріг мабуть теж ...
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17.10.2024 13:27 Ответить
/Душніла ON/

Взагалі, згідно статистичних даних від норвезького управління доріг за 2023 рік в ДТП на дорогах Норвегії загинуло 118 людей.

/Душніла OFF/
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17.10.2024 13:38 Ответить
Вибачаюсь за неперевірену інформацію. У 2020 му загинуло 93, у 2021-му 80, у 2022-му - 116. Населення Норвегії трохи більше 5 млн. На 1 тис. населення у 2023 му році загинуло 0,022 людини. В Україні населення близько 30 млн. В тому ж році загинуло 3053 людини. Відповідно на 1 тис. населення - 0,101 людина. Що в 4,62 рази більше ніж у Норвегії. В принципі "ненабагато". Тож продовжуємо в тому ж дусі.
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17.10.2024 14:39 Ответить
А я не заперечую, що в Україні на дорогах коїться жах. Помятаю, ще десь років десять тому бачив статистику смертей в ДТП. В середньому 12 людей гинуло за добу. Добто одна людина через кожні дві години.
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17.10.2024 15:15 Ответить
Може якась країна, де є щорічний приріст населення (навіть країни Африки та Азії) може собі дозволити собі такі втрати, то для України, де з 1993-го року населення щороку зменшується, ведуться інтенсивні бойові дії, а також багато українців перебувають в окупації, це неприпустима розкіш.
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17.10.2024 16:00 Ответить
Sashko
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18.10.2024 12:42 Ответить
Інформація для роздумів.. У Фінляндіі я не бачив щоб автомобілісти здійснювали обгон по зустрічці... На трасі стоїть знак 80 км/г, то люди так і їдуть у рядок спокійно і ніхто нікого не обгоняє, не сігнале і не преться як кончене з Хмельницького чи Тернополя на зустрічну перед носом у зустрічного потока. Якщо якесь кончене на зустрічці то це або твердолобе яке купило праа за сало або кацап
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20.10.2024 12:57 Ответить
Цікаво, а у Фінляндії водій маршрутки вдягає пасок безпеки перед виїздом чи в процесі їзди перед блок-постом, щоб щойно проїхавши його відразу зняти.
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20.10.2024 18:27 Ответить
Тут маршруток немає
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20.10.2024 18:47 Ответить
Точно.
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17.10.2024 13:16 Ответить
6 человек !!!! страшно ездить !!! по городу носятся как угорелые , на перекрестках обгоняют , причем когда на перекрестке стоит машин 5-6 , выезжает **** на встречку обгоняет и влезает в поток !!! нам до МОНГОЛИИ ближе раз в 100 ,чем до европы !!! я клянусь !!!(((
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17.10.2024 14:02 Ответить
6 человек !!! жуть ((((
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17.10.2024 14:09 Ответить
Ну що це творится в крїні війна ,а якесь бидло убиває шестеро молодих людей серед яких і діти,будь ти прокляте навіщо тебе мама народила ?
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17.10.2024 14:47 Ответить
А що, в мирний час можна вбивати в ДТП?
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17.10.2024 15:01 Ответить
Коли вже заборонять первозити пасажирів мікроавтобусами на міжміських маршрутах???
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17.10.2024 14:56 Ответить
Скільки молодих людей загинуло, жах!
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17.10.2024 14:58 Ответить
Ніде у світі немає такої смертності на дорогах! ЗЕ і подільники мають створювати якісь програми, робити по телебаченню та у Інтернеті відповідну соціальну рекламу. Ще раз передивитися програми навчання та здачі іспитів. НЕ РОБИТИ З ЦІМ НІЧОГО ТО Є ЗЛОЧИН!
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17.10.2024 16:15 Ответить
От 5 до 10.. 6 человек. За каждого погибшего по году ..
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17.10.2024 16:38 Ответить
Нажаль 5 майбутніх солдат поховав.
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18.10.2024 13:32 Ответить
через 10 років, 18 річних заборонено призивати
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18.10.2024 23:07 Ответить
 
 