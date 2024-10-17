На Виннитчине в результате ДТП погибли шесть человек, из которых - двое детей. ФОТОРЕПОРТАЖ
ДТП произошло 16 октября около 17:20 возле села Писаревка Винницкого района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.
На автодороге Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Изварино 36-летний водитель автомобиля DAF не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с микроавтобусом RENAULT TRAFIK, под управлением 48-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении.
В результате ДТП водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров: 16, 17, 19, 21 и 23 лет погибли на месте.
Водитель грузовика с полученными травмами госпитализирован в больницу. Сейчас он задержан.
Автомобили поместили на штрафплощадку. У водителя автомобиля DAF осуществлен забор крови для проведения токсикологической экспертизы.
По данному факту открыто уголовное производство. Виновнику ДТП грозит от 5 до 10 лет тюрьмы.
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Взагалі, згідно статистичних даних від норвезького управління доріг за 2023 рік в ДТП на дорогах Норвегії загинуло 118 людей.
/Душніла OFF/